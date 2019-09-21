Merak edilen liste açıklandı! Türkiye devleri solladı...

Değişen dünya dengeleri, ülkelerin savunma sanayisinde daha fazla harcama yapmasına neden oluyor. Uluslararası askeri güç verilerini toplayan Global Fire Power ülkelerin hava gücü en ince detayına kadar incelendi. Askeri teknoloji anlamında son dönemlerin en çıkışta olan ülkesi Türkiye, listeye devlerin hemen arkasından girdi. Tüm dünyanın yükselişini kıskandığı Türkiye, yaptığı yatırımların karşılığını almaya başladı. Hangi ülkenin kaç tane savaş uçağı var? Türkiye'nin hava gücü ne? İşte merakla beklenen o liste...