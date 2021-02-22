Kitapyurdu hacklendi mi? Kitapyurdu'ndan önemli açıklama

KİTAPYURDU HACKLENDİ Mİ?

Kitapyurdu'ndan konuyla ilgili açıklama geldi.:

22.02.2021 sabah saatlerinde Telegram uygulaması üzerinde Kitapyurdu.com'da bir güvenlik zafiyeti oluştuğu ve kullanıcılarımızın bilgilerinin paylaşıldığı şeklinde bir mesaj ve bir liste dolaşıma girmiştir. Yine Telegram üzerinde bir kullanıcının "Robin Hood"luk yaptığı iddiasıyla yaptığı bir yazışmanın olduğu bir ekran görüntüsü dolaşmaktadır. Öncelikle böyle bir güvenlik zafiyeti olmadığı ve Kitapyurdu.com'un "hacklendiği", "bilgilerinin ele geçirildiği" vb. iddiaların asılsız ve gerçek dışı olduğunu ve Kitapyurdu'nun KREDİ KARTI BİLGİLERİNİZİ SAKLAMADIĞI BİLGİSİNİ bütün müşterilerimize ve kamuoyuna güvenle bildiririz.