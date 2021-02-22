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22 Şubat 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Kitapyurdu hacklendi mi? Kitapyurdu'ndan önemli açıklama Kitapyurdu hacklendi mi? Kitapyurdu'ndan önemli açıklama
Son dakika... Kitap satış sitelerinden Kitapyurdu hacklendi mi? Sosyal medyada öne sürülen iddialara göre Kitapyurdu'nda hesabı bulunan birçok kişinin hesap bilgileri çalındı. Kitapyurdu konuyla ilgili açıklama yaptı.
Giriş Tarihi: 22.02.2021 13:32 Güncelleme Tarihi: 22.02.2021 14:19
Kitapyurdu hacklendi mi? Kitap satış sitelerinden birisi olan Kitapyurdu'nda hesapların hacklendiği ve binlerce kişinin kullanıcı bilgisinin çalındığı iddia ediliyor. Bu gelişmenin ardından Kitapyurdu hacklendi mi sorusuna arama motorlarında yanıt aranıyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR KİTAPYURDU HACKLENDİ Mİ?
Kitapyurdu'ndan konuyla ilgili açıklama geldi.:
22.02.2021 sabah saatlerinde Telegram uygulaması üzerinde Kitapyurdu.com'da bir güvenlik zafiyeti oluştuğu ve kullanıcılarımızın bilgilerinin paylaşıldığı şeklinde bir mesaj ve bir liste dolaşıma girmiştir. Yine Telegram üzerinde bir kullanıcının "Robin Hood"luk yaptığı iddiasıyla yaptığı bir yazışmanın olduğu bir ekran görüntüsü dolaşmaktadır. Öncelikle böyle bir güvenlik zafiyeti olmadığı ve Kitapyurdu.com'un "hacklendiği", "bilgilerinin ele geçirildiği" vb. iddiaların asılsız ve gerçek dışı olduğunu ve Kitapyurdu'nun KREDİ KARTI BİLGİLERİNİZİ SAKLAMADIĞI BİLGİSİNİ bütün müşterilerimize ve kamuoyuna güvenle bildiririz.
Sahte siteler ve sahte e-postalar aracılığıyla (phishing) veya zayıf şifre kullanımı sebebiyle illegal olarak elde edilen veriler birçok güvenilir site için problem teşkil etmektedir.
Bu problemin başlıca iki nedeni bulunmaktadır:
Aynı şifrelerin farklı sitelerde de kullanılıyor olması
Deneme-yanılma veya tahmin ile elde edilebilecek basit şifrelerin kullanılıyor olması
Maalesef bu kullanımların farkında olan "hacker"lar, elde edilen verileri popüler sitelerde rastgele deneyerek giriş yapmaya çalışmakta ve başarılı kombinasyonları chat uygulamaları ve bazı forumlarda paylaşmaktadırlar.