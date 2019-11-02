Jandarma iletişimini "JETTON" ile kuruyor Jandarma Genel Komutanlığı envanterine giren "Jandarma Entegrasyon Telsiz Telefon Sistemi" (JETTON), telsiz ile sabit ve cep telefonları arasında görüntülü görüşebilmeyi ve veri aktarımı ile mesaj gönderimi gibi imkanları barındırıyor. Giriş Tarihi: 02.11.2019 11:35 Güncelleme Tarihi: 02.11.2019 11:45
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Jandarma Genel Komutanlığının kurumsal ihtiyaçları ve kanunla verilen görevlerin yerine getirilmesi için personelinin ihtiyaç duyduğu tüm yazılımlar, 1989'dan bu yana bünyesindeki yazılım birimi tarafından geliştirildi. Bu kapsamda, ortaya çıkan ihtiyaçlar doğrultusunda yazılım geliştirme birimince bugüne kadar tamamı milli üretim ve kaynak kodları Genel Komutanlığa ait 103 yazılım üretildi. Yaklaşık 40 milyon satır milli kodu bulunan yazılımlar, evrak yönetiminden lojistiğe, asayişten personel yönetim sistemine kadar birçok alanda jandarma personelinin işlerini kolaylaştırdı.
TELSİZ, CEP TELEFONU VE SABİT HAT İLETİŞİMİNDE " JETTON" DÖNEMİ
Jandarma envanterine giren son yazılım, dar bant haberleşme sistemlerinin en önemli araçlarından olan telsizlerle günlük hayatta sürekli kullanılan telefonların kendi aralarında haberleşebilmesini sağlayan "Jandarma Entegrasyon Telsiz Telefon Sistemi" (
JETTON) oldu. Sistemle jandarma bünyesindeki sabit telefonlar ve cep telefonlarının birbiriyle görüntülü görüşebilmesi, veri aktarımı ve mesaj gönderebilmesi, Jandarma Entegre Muhabere ve Bilgi Sistemi (JEMUS) telsizini arayabilmesi ve JEMUS telsizinin herhangi bir telefonu arayabilmesine imkan sağlandı.
Yerli ve milli teknoloji kullanılarak geliştirilen geniş bant teknolojilerinin (LTE) yakın zamanda sisteme entegre edilmesiyle yüksek hızlı veri iletişiminin sağlanması ve yapay zeka uygulamalarının sahada kullanımına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi. Jandarma Genel Komutanlığının emniyet ve asayiş hizmetlerindeki etkinliğinin, yüz tanıma ve yapay zeka teknolojilerinin kullanılarak artırılması amacıyla yol kontrol noktalarında düzenlemeye gidildi. Bu ihtiyaç doğrultusunda "Yeni Nesil Yol Kontrol Noktası" projesi kapsamında geliştirilen "Jandarma Akıllı Devriye Uygulaması"nda testlere başlandı.
SİBER GÜVENLİK İÇİN MİLLİ KRİPTO ALGORİTMALARI DEVREDE
Önleyici kolluk hizmetlerinde etkin rol oynayan ve olayları tüm boyutlarıyla en kısa sürede sonuçlandıracak şekilde hareket eden jandarma birimlerinin, ihtiyaç duyduğu verinin kesintisiz, güvenli ve bütünlük içinde ulaştırılması, veriye yapılan tüm erişimlerin şeffaflık ve saydamlık prensibinde kayıt altına alınması siber güvenlik açısından önem taşıyor. Bu nedenle Genel Komutanlık bünyesinde siber güvenlik, en uç karakoldaki en uç mobil terminale kadar milli kripto algoritmaları kullanılarak merkezi milli yazılımlarla sağlanıyor.
Bu sayede Genel Komutanlık sistemlerine yönelik 1 Ocak-20 Ağustos 2019 tarihlerinde 285 bin 321'i port taraması, 500 bin 983'ü şüpheli DNS paketi, 514 bin 965'i zararlı site veya IP'lerden olmak üzere çok sayıda siber saldırı girişimi sonuçsuz bırakıldı. Ayrıca söz konusu tarihler arasında 609 adet virüslü mail de engellendi.