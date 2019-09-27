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iPhone 11 modellerinin teknik servis ücretleri açıklandı

iPhone 11 fiyatları henüz belli olmazken teknik servis ücretleri Türkiye'nin gündemine oturdu. Apple yepyeni modellerini düzenlediği bir lansman ile tanıttı. iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max modellerinin tanıtımının ardından telefon modellerinin özellikleri ve fiyat bilgisi araştırılmaya başlandı.. Ancak bunların yanı sıra en çok merak edilen konulardan biri ise teknik servis ücretleri. İşte birçok akıllı telefon fiyatına denk gelen iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max modellerinin teknik servis ücretleri...

Giriş Tarihi: 27.09.2019 19:43 Güncelleme Tarihi: 27.09.2019 19:47
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iPhone 11 modellerinin teknik servis ücretleri açıklandı

Apple'ın, geçtiğimiz günlerde tanıttığı iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max modellerinin Türkiye fiyatı henüz belli olmadı.

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iPhone 11 modellerinin teknik servis ücretleri açıklandı

Ancak, iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max modellerinin ülkemizdeki teknik servis fiyatları yayınlandı.

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iPhone 11 modellerinin teknik servis ücretleri açıklandı

iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max modellerinin; batarya değişimi, ekran değişimi ve cihaz değişim kategorilerinde yer alan teknik servis fiyatları neredeyse birçok akıllı telefon ücretine eş değerde.

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iPhone 11 modellerinin teknik servis ücretleri açıklandı

iPHONE 11 SERİSİ EKRAN DEĞİŞİM ÜCRETLERİ
iPhone 11 Pro Max: 2 bin 190 TL
iPhone 11 Pro: 1.899 TL
iPhone 11: 1.349 TL
Ayrıca daha eski iPhone modellerinin ekran değişim ücretleri ise şu şekilde:

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iPhone 11 modellerinin teknik servis ücretleri açıklandı

iPhone XS MAX: 2 bin 190 TL
iPhone XS: 1.899 TL
iPhone X: 1.899 TL
iPhone XR: 1.349 TL