iPhone 11 modellerinin teknik servis ücretleri açıklandı

iPhone 11 fiyatları henüz belli olmazken teknik servis ücretleri Türkiye'nin gündemine oturdu. Apple yepyeni modellerini düzenlediği bir lansman ile tanıttı. iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max modellerinin tanıtımının ardından telefon modellerinin özellikleri ve fiyat bilgisi araştırılmaya başlandı.. Ancak bunların yanı sıra en çok merak edilen konulardan biri ise teknik servis ücretleri. İşte birçok akıllı telefon fiyatına denk gelen iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max modellerinin teknik servis ücretleri...

Giriş Tarihi: 27.09.2019 19:43 Güncelleme Tarihi: 27.09.2019 19:47 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





