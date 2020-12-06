Hava kuvvetleri güçlü olan ülkeler açıklandı! Türkiye sıralamada kaçıncı sırada?

Hava kuvvetleri en güçlü ülkeler açıkladı. Türkiye'nin sıralaması da belli oldu. Uluslararası askeri güç verilerini toplayan Global Fire Power tarafından hava kuvvetleri en güçlü ülkeler açıklandı. Peki Türkiye kaçıncı sırada? İşte hava kuvvetleri en güçlü ülkeler ve Türkiye'nin sıralaması.