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Haberler Galeri Hava kuvvetleri güçlü olan ülkeler açıklandı! Türkiye sıralamada kaçıncı sırada?

Hava kuvvetleri güçlü olan ülkeler açıklandı! Türkiye sıralamada kaçıncı sırada?

Hava kuvvetleri en güçlü ülkeler açıkladı. Türkiye'nin sıralaması da belli oldu. Uluslararası askeri güç verilerini toplayan Global Fire Power tarafından hava kuvvetleri en güçlü ülkeler açıklandı. Peki Türkiye kaçıncı sırada? İşte hava kuvvetleri en güçlü ülkeler ve Türkiye'nin sıralaması.

Giriş Tarihi: 06.12.2020 11:22 Güncelleme Tarihi: 06.12.2020 11:45
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Hava kuvvetleri güçlü olan ülkeler açıklandı! Türkiye sıralamada kaçıncı sırada?
Hava kuvvetleri güçlü olan ülkeler açıklandı! Türkiye sıralamada kaçıncı sırada?

Hava kuvvetleri en güçlü ülkelerin listesi açıklandı. GlobalPower güncellenen listesine göre işte hava kuvvetleri en güçlü ülkeler... (186 ülkenin tamamı alınmamıştır.)

30- Suriye

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Hava kuvvetleri güçlü olan ülkeler açıklandı! Türkiye sıralamada kaçıncı sırada?
Hava kuvvetleri güçlü olan ülkeler açıklandı! Türkiye sıralamada kaçıncı sırada?

29- Polonya

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Hava kuvvetleri güçlü olan ülkeler açıklandı! Türkiye sıralamada kaçıncı sırada?
Hava kuvvetleri güçlü olan ülkeler açıklandı! Türkiye sıralamada kaçıncı sırada?

28- Endonezya

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Hava kuvvetleri güçlü olan ülkeler açıklandı! Türkiye sıralamada kaçıncı sırada?
Hava kuvvetleri güçlü olan ülkeler açıklandı! Türkiye sıralamada kaçıncı sırada?

27- Avustralya

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Hava kuvvetleri güçlü olan ülkeler açıklandı! Türkiye sıralamada kaçıncı sırada?
Hava kuvvetleri güçlü olan ülkeler açıklandı! Türkiye sıralamada kaçıncı sırada?

26- Kolombiya