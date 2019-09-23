Hava kuvvetleri en güçlü ülkeler açıklandı! Türkiye sıralamada kaçıncı sırada? İşte son liste...

Hava kuvvetleri en güçlü ülkeler açıkladı. Türkiye'nin sıralaması da belli oldu. Uluslararası askeri güç verilerini toplayan Global Fire Power tarafından hava kuvvetleri en güçlü ülkeler açıklandı. 186 ülkenin yer aldığı listede 50'den fazla faktör hesaba alındı. Peki Türkiye kaçıncı sırada? İşte hava kuvvetleri en güçlü ülkeler ve Türkiye'nin sıralaması.