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Fotoğraftaki detay kan dondurdu! Bilim dünyası açıklama yapamadı...
Geçmiş dönemlerde çekilen bazı fotoğraflar sosyal medyayı salladı. 1943 yılında Macaristan'da çekilen bir fotoğrafın gerçekliğini bilim insanları araştırdı. Yapılan araştırma sonucunda net bir kanıya varılamadı. Bilim insanlarının açıklık getiremediği genç kadının fotoğrafı yıllarca basının malzemesi oldu. Geçtiğimiz günlerde yabancı bir internet sitesi söz konusu fotoğrafı yeniden ortaya çıkardı. İşte bilim insanlarının açıklık getiremediği genç kadının fotoğrafı ve niceleri...
Giriş Tarihi: 01.05.2020 11:40 Güncelleme Tarihi: 01.05.2020 11:45
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