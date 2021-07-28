28 Temmuz 2021, Çarşamba
ANA SAYFA
IDEF Fuarı 2021 nerede | Dünya Türkiye'nin silahlarını izlemeye gelecek
IDEF 2021 ne zaman | 15'inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı IDEF'21, 17-20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Büyükçekmece'deki TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Türkiye ve dünyanın savunma sanayi devlerinin buluşma platformu olan İDEF21'e yurt içi ve yurt dışından bin 170'in üzerinde firmanın katılması bekleniyor.
Giriş Tarihi: 28.07.2021 09:48 Güncelleme Tarihi: 28.07.2021 09:49
- 1
- 20
- 2
- 20
- 3
- 20
- 4
- 20
- 5
- 20