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IDEF Fuarı 2021 nerede | Dünya Türkiye'nin silahlarını izlemeye gelecek

IDEF 2021 ne zaman | 15'inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı IDEF'21, 17-20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Büyükçekmece'deki TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Türkiye ve dünyanın savunma sanayi devlerinin buluşma platformu olan İDEF21'e yurt içi ve yurt dışından bin 170'in üzerinde firmanın katılması bekleniyor.

Giriş Tarihi: 28.07.2021 09:48 Güncelleme Tarihi: 28.07.2021 09:49
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IDEF Fuarı 2021 nerede | Dünya Türkiye'nin silahlarını izlemeye gelecek

TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. tarafından organize edilen fuar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde ve Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı yönetim ve sorumluluğunda düzenlenecek.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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IDEF Fuarı 2021 nerede | Dünya Türkiye'nin silahlarını izlemeye gelecek

ULUSLARARASI İŞ GÖRÜŞMELERİNE OLANAK SAĞLANACAK
Türkiye'nin ve dünyanın savunma sanayi devlerinin en önemli buluşma platformu olan IDEF'21'e, yurt içinden ve yurt dışından bin 170'in üzerinde firmanın katılması bekleniyor. Fuara 116 heyet katılacağını bildirilirken, heyetlerde geri dönüşler devam ediyor.

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IDEF Fuarı 2021 nerede | Dünya Türkiye'nin silahlarını izlemeye gelecek

Fuarın uluslararası iş görüşmeleri açısından olanak yaratacağı da tahmin ediliyor. Fuar açılışına kadar bu sayının çok daha fazla olacağı vurgulanıyor. Fuara katılacağını bildiren üst düzey yetkililerin arasında 28 bakan da yer alıyor.

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IDEF Fuarı 2021 nerede | Dünya Türkiye'nin silahlarını izlemeye gelecek

SAVUNMA TEDARİKİNDEN SORUMLU MAKAMLARIN EN ÖNEMLİ BULUŞMASI
IDEF'21, 15'inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'na şu ana kadar 28 Bakan katılacağını bildirdi. Fuara katılacak heyetlerde bakanların yanı sıra Genelkurmay Başkanı, Kara Kuvvetleri Komutanı, Deniz Kuvvetleri Komutanı, Hava Kuvvetleri Komutanı, Genelkurmay Başkan Yardımcısı, Bakan Yardımcısı, Jandarma Genel Komutanı, Emniyet Genel Müdürü, Sahil Güvenlik Komutanı ve Müsteşar seviyesinde çok sayıda üst düzey yetkili yer alıyor.

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IDEF Fuarı 2021 nerede | Dünya Türkiye'nin silahlarını izlemeye gelecek

Fuara bu yıl, ülkelerin savunma tedarikinden sorumlu üst düzey yetkililerin ilgisinin daha da artması, IDEF'21'in oldukça verimli geçeceğine işaret ettiği kaydedildi. IDEF 2019 yılında, 71 ülke ve 3 uluslararası kuruluştan 151 heyet ve 588 heyet üyesi ağırlanmıştı.