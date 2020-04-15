Müzik özelliği Türkiye'de aktif oldu! Instagram hikayeye müzik ekleme nasıl yapılır? Instagram müzik ekleme işlemi...

Instagram hikayeye müzik ekleme nasıl yapılır? Avrupa'da birçok ülkede aktif olan müzik etiketi özelliği Türkiye'de de kullanıma sunuldu. Çoğu şarkının yer aldığı müzik etiketi ile kullanıcılar istedikleri müzikleri fotoğraf ya da video olarak paylaşacakları hikayelerine ekleyebilecekler. Bu özellik sayesinde bazı şarkıların sözleri de hikayeye eklenebilecek. Peki, Instagram hikayeye müzik ekleme nasıl yapılır? İşte Instagram müzik ekleme işlemi...

Giriş Tarihi: 15.04.2020 16:14 Güncelleme Tarihi: 15.04.2020 16:23 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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