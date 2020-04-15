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Haberler Galeri Müzik özelliği Türkiye'de aktif oldu! Instagram hikayeye müzik ekleme nasıl yapılır? Instagram müzik ekleme işlemi...

Müzik özelliği Türkiye'de aktif oldu! Instagram hikayeye müzik ekleme nasıl yapılır? Instagram müzik ekleme işlemi...

Instagram hikayeye müzik ekleme nasıl yapılır? Avrupa'da birçok ülkede aktif olan müzik etiketi özelliği Türkiye'de de kullanıma sunuldu. Çoğu şarkının yer aldığı müzik etiketi ile kullanıcılar istedikleri müzikleri fotoğraf ya da video olarak paylaşacakları hikayelerine ekleyebilecekler. Bu özellik sayesinde bazı şarkıların sözleri de hikayeye eklenebilecek. Peki, Instagram hikayeye müzik ekleme nasıl yapılır? İşte Instagram müzik ekleme işlemi...

Giriş Tarihi: 15.04.2020 16:14 Güncelleme Tarihi: 15.04.2020 16:23
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Müzik özelliği Türkiye'de aktif oldu! Instagram hikayeye müzik ekleme nasıl yapılır? Instagram müzik ekleme işlemi...

Instagram müzik ekleme nasıl yapılır? Facebook bünyesinde bulunan ve dünya genelinde milyonlarca kullanıcısı bulunan Instagram'ın merakla beklenen müzik etiketi özelliği geldi. Avrupa'da bazı ülkelerde kullanılan bu özellik, Türkiye'de de aktif edildi. Müzik etiketi özelliğinin nasıl kullanılacağı kullanıcılar merak ediliyor. Peki, Instagram hikayeye müzik ekleme nasıl yapılır? İşte Instagram müzik ekleme işlemi...

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Müzik özelliği Türkiye'de aktif oldu! Instagram hikayeye müzik ekleme nasıl yapılır? Instagram müzik ekleme işlemi...

INSTAGRAM HİKAYEYE MÜZİK EKLEME NASIL YAPILIR?

Öncelikle Instagram'ınız güncel olduğunu kontrol edin. Daha sonra hikaye kısmına video yada fotoğraf ekleyin. Gif, Anket, Konum etiketi gibi birçok özelliğin yer aldığı "Özellikler" bölümünü açın. Burada yer alan "Müzik" etiketine dokunun.

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Müzik özelliği Türkiye'de aktif oldu! Instagram hikayeye müzik ekleme nasıl yapılır? Instagram müzik ekleme işlemi...

Buradan istediğiniz şarkıyı seçerek hikayenize ekleyebilirsiniz. Bazı şarkıların sözleri de şarkı ile birlikte hikayenize eklenecektir.

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Müzik özelliği Türkiye'de aktif oldu! Instagram hikayeye müzik ekleme nasıl yapılır? Instagram müzik ekleme işlemi...

Farklı ülkelerdeki kullanıcıların hikayelerinde Instagram Müzik özelliğini görebiliyorduk. Ancak bu özellik ülkemizde aktif olmadığı için müzikleri dinleyemiyordu.

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Müzik özelliği Türkiye'de aktif oldu! Instagram hikayeye müzik ekleme nasıl yapılır? Instagram müzik ekleme işlemi...

Şarkılara tıkladığımız zaman "Bu özellik bulunduğunuz bölgede kullanılamıyor" uyarısı karşımıza çıkıyordu.