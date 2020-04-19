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Bilgilerinizi tek tek ifşa ediyorlar! Google'dan uyarı geldi: Telefondan hemen silin

Milyonlarca akıllı telefon kullanıcıların bilgilerini tehlikeye sokan uygulamalar ve programlar mevcut. Google tarafından açıklanan listede, akıllı telefon kullanıcıların bilgilerini tehlikeye sokan bu uygulamalar tek tek ortaya çıktı. Bu bağlamda Google milyonlarca telefon kullanıcısını uyardı. Telefondan silinmesi ihtiyaç duyulan uygulamaları açıklayan Google, kullanıcılar için kritik ihtarlarda bulundu. Peki Telefona zarar veren uygulamalar hangisi 2020? Telefona zarar veren programlar hangisi?

Giriş Tarihi: 19.04.2020 10:18 Güncelleme Tarihi: 19.04.2020 10:18
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Bilgilerinizi tek tek ifşa ediyorlar! Google'dan uyarı geldi: Telefondan hemen silin

Google özellikle telefonlara ücretsiz yüklenen bazı programlar hakkında uyarıda bulundu. Birçok kullanıcının telefonlara zarar veren programları yüklediğini ifade eden Google, "bu programları telefonunuzdan silin" şeklinde uyarı yaptı. İşte Google'ın telefonlardan silinmesi yönünde uyardığı programlar.

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Bilgilerinizi tek tek ifşa ediyorlar! Google'dan uyarı geldi: Telefondan hemen silin

İşte Google'ın uyarılarına göre mutlaka telefondan silmeniz gereken uygulamalar...

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Bilgilerinizi tek tek ifşa ediyorlar! Google'dan uyarı geldi: Telefondan hemen silin

Call Recorder: Telefon görüşmelerinizin kaydını tutan bu uygulama, gizliden gizliye sesinizi üçüncü parti uygulamalarla da paylaşıyor.

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Bilgilerinizi tek tek ifşa ediyorlar! Google'dan uyarı geldi: Telefondan hemen silin

Realtime Booster: Telefonunuzu hızlandırdığını iddia ediyor, ancak bilgilerinizi çalmaktan başka bir şey yapmıyor!

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Bilgilerinizi tek tek ifşa ediyorlar! Google'dan uyarı geldi: Telefondan hemen silin

SmartSwipe: Bu uygulama telefonunuza yüklüyse hemen kaldırın; kredi kartı bilgilerinizi anında telefondan çalıyor.