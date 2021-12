Vitor Pereira’nın Fenerbahçe macerası sona eriyor! İşte 3 yeni aday

TARAFTARI ÇILDIRTTI

Ali Koç ve Vitor Pereira her açıklamasında sonuna kadar şampiyonluk mücadelesinde olacaklarını söylese de takımın ortaya koyduğu futbol taraftara hiç umut vermiyor. Daha da vahimi, Pereira her geçen hafta başka bir oyuncusunu küstürmeye devam ediyor. Mesut Özil'le sorun yaşayan, geçen sezonun yıldızı Dimitris Pelkas'ı adeta futbola küstüren Portekizli çalıştırıcı, Göztepe deplasmanında da takımın en iyisi olarak görülen İrfan Can Kahveci'yi oyundan çıkardı.