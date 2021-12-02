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Vitor Pereira'nın Fenerbahçe macerası sona eriyor! İşte 3 yeni aday

Sezona kesin şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe'de büyük bir hayal kırıklığı yaşanıyor. Avrupa Ligi'ne son maçlar oynanmadan havlu atan Sarı-Lacivertliler, ligde ise henüz 14. haftada lider Trabzonspor'un 12 puan gerisinde kaldı. Ortaya koyulan futbol taraftara umut vermiyor. Daha da vahimi, Vitor Pereira'yla sorun yaşayan oyunculara her geçen hafta bir yenisi daha ekleniyor. Portekizli hoca bir kez daha eleştirilerin hedefinde.

Giriş Tarihi: 02.12.2021 09:29 Güncelleme Tarihi: 02.12.2021 09:36
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Vitor Pereira’nın Fenerbahçe macerası sona eriyor! İşte 3 yeni aday
Başkan Ali Koç, haziran ayının başında henüz teknik direktör bile belli değilken camiaya umut dolu mesajlar yollamıştı. Başkan Koç, “Geride kalan 3 sezonda deneyim kazandık. Futbolun rengi bu sezon Sarı-Lacivert olacak” demişti. Ardından takımın başına, 2015-16’da görev yapan ve olaylı bir şekilde ayrılıp, yüklü tazminat kazanan Vitor Pereira getirildi.
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Vitor Pereira’nın Fenerbahçe macerası sona eriyor! İşte 3 yeni aday
Portekizli de iddialıydı, ilk sözleri, “Yarım kalan hikayeyi tamamlamaya geldim” oldu. Sezon öncesi verilen bu iddialı demeçlerin yerini hayal kırıklığına bırakması fazla uzun sürmedi.
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Vitor Pereira’nın Fenerbahçe macerası sona eriyor! İşte 3 yeni aday

DERBİNİN DEVAMI GELMEDİ

Ligde 4 maçta alınan 1 puanla zirve yarışının gerisinde kalan Fenerbahçe, Galatasaray'ı deplasmanda yenerek hayata döndü. Ancak açılan beyaz sayfa, sadece 1 haftada yerini karamsar bir tabloya bıraktı.

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Vitor Pereira’nın Fenerbahçe macerası sona eriyor! İşte 3 yeni aday
Göztepe deplasmanında vasat bir oyunla 1 puan alan Sarı-Lacivertliler’in zirveyle arası bir kez daha açıldı. Ligde henüz 14. hafta geride kalmasına rağmen lider Trabzonspor ile fark 12 puana yükseldi. Fenerbahçe için Avrupa macerası da büyük hayal kırıklığı oldu. Kanarya, Frankfurt, Olympiakos ve Antwerp’in yer aldığı grupta henüz son maçlar oynanmadan ilk iki şansını kaybetti. 2021-22 sezonunda henüz kasım ayı bitmeden hayaller suya düştü...
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Vitor Pereira’nın Fenerbahçe macerası sona eriyor! İşte 3 yeni aday

TARAFTARI ÇILDIRTTI

Ali Koç ve Vitor Pereira her açıklamasında sonuna kadar şampiyonluk mücadelesinde olacaklarını söylese de takımın ortaya koyduğu futbol taraftara hiç umut vermiyor. Daha da vahimi, Pereira her geçen hafta başka bir oyuncusunu küstürmeye devam ediyor. Mesut Özil'le sorun yaşayan, geçen sezonun yıldızı Dimitris Pelkas'ı adeta futbola küstüren Portekizli çalıştırıcı, Göztepe deplasmanında da takımın en iyisi olarak görülen İrfan Can Kahveci'yi oyundan çıkardı.