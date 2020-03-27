UEFA'dan flaş açıklama: Şampiyonlar Ligi'nde final-four olabilir Corona virüs nedeniyle ertelenen futbol organizasyonları için, UEFA'dan flaş açıklama geldi. UEFA As Başkanı Michele Uva "Şampiyonlar Ligi'nde Final Four (Dörtlü Final) ya da Final Eight (Sekizli Final) olabilecek seçenekler arasında, bu ihtimalleri dışarıda bırakmıyoruz. Ancak bu, önümüzde ne kadar zaman kalacağı ve yaratılacak senaryolara bağlı olacak" dedi. Giriş Tarihi: 27.03.2020 13:45 Güncelleme Tarihi: 27.03.2020 13:47
Milliyet'in haberine göre; UEFA As Başkanı Michele Uva, İtalyan basınına açıklamalarda bulundu. Corona virüs nedeniyle futbolun tamamen durduğu Avrupa'da, konu hakkındaki en yetkin ağızlardan bir tanesi olan Uva, Avrupa kupalarında sezonun nasıl devam edeceği, ülke liglerinin tamamlanması için ne gibi bir yol izleneceği, Finansal Fair Play'in işleyişi gibi konularda UEFA'nın tavrının ne olduğuna yönelik beyanatlar verdi.
'ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE FİNAL-FOUR OLABİLİR' Corona virüs salgını nedeniyle Avrupa Ligi Finali ve İstanbul'da düzenlenecek olan Şampiyonlar Ligi Finali'nin süresiz olarak ertelendiği geçtiğimiz günlerde duyurulmuştu. Uva "Bu finalleri resmen erteledik. Sezonu tamamlamak için nasıl bir formül oluşturulacağı üzerinde konuşuluyor. Şampiyonlar Ligi'nde Final Four (Dörtlü Final) ya da Final Eight (Sekizli Final) olabilecek seçenekler arasında, bu ihtimalleri dışarıda bırakmıyoruz. Ancak bu, önümüzde ne kadar zaman kalacağı ve yaratılacak senaryolara bağlı olacak" dedi. 'ÜLKE LİGLERİ PLAY-OFF KARARI ALABİLİR' Avrupa'da liglerini askıya alan ilk ülke olan İtalya'da sezonun nasıl sürdürüleceği ile ilgili de konuşan Michele Uva buradan tümevararak "İtalya için bir play-off'tan bahsediliyor. Play-off üzerine konuşmak yasak bir şey değil. Yönetmeliklere göre her ülke, şampiyonu nasıl tayin edeceğini kendisi belirleyebilir. Sadece bu sene dört ülkede takım sayısı değiştirildi, play-off ve play out getirildi. Biz kısıtlamalar getirmiyoruz" diye konuştu. 'FİNANSAL FAİR PLAY DEVAM EDECEK' Corona salgını nedeniyle futbolun mali yönüne inen darbe ve kulüplerin ekonomik açıdan yaşadıkları kayıplar nedeniyle tartışma konusu olan ve rafa kaldırılacağı iddia edilen UEFA'nın finansal fair play uygulamasına yönelik de konuşan Michele Uva "Finansal Fair Play ve kontrol sistemleri, güncel durumlar ışığında değişikliğe uğrama ihtimali olsa da iptal edilmeyecek, askıya alınmayacak, varlığını sürdürecek. Süreci şeffaf yönetiyoruz, Avrupa futbolunun yararına fedakarlıklar yaptık" dedi. '30 HAZİRAN'A KADAR BİTİRMEK ÖNEMLİ' UEFA yöneticisi şöyle konuştu: "Kulüpler için önemli olan 30 Haziran'a kadar ligleri tamamlamak. Oyuncuların kontratları o tarihte son bulacak. Bonservisi elinde, 1 Temmuz'dan itibaren yeni bir kulüpte top koşturmak üzere imza atmış, binlerce futbolcu olacak Avrupa'da... Sözleşmeler konusuna bir çözüm bulunması gerekiyor. Temmuz'da da bazı maçların oynanması gerekebileceğini göz önünde bulundurmalıyız. Kulüpler ve oyuncular FIFA'nın dahil olacağı bir süreçle bunu çözmeliler".