UEFA'dan flaş açıklama: Şampiyonlar Ligi'nde final-four olabilir

'ÜLKE LİGLERİ PLAY-OFF KARARI ALABİLİR'

Avrupa'da liglerini askıya alan ilk ülke olan İtalya'da sezonun nasıl sürdürüleceği ile ilgili de konuşan Michele Uva buradan tümevararak "İtalya için bir play-off'tan bahsediliyor. Play-off üzerine konuşmak yasak bir şey değil. Yönetmeliklere göre her ülke, şampiyonu nasıl tayin edeceğini kendisi belirleyebilir. Sadece bu sene dört ülkede takım sayısı değiştirildi, play-off ve play out getirildi. Biz kısıtlamalar getirmiyoruz" diye konuştu.