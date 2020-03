UEFA'dan flaş açıklama: Şampiyonlar Ligi'nde final-four olabilir

Corona virüs nedeniyle ertelenen futbol organizasyonları için, UEFA'dan flaş açıklama geldi. UEFA As Başkanı Michele Uva "Şampiyonlar Ligi'nde Final Four (Dörtlü Final) ya da Final Eight (Sekizli Final) olabilecek seçenekler arasında, bu ihtimalleri dışarıda bırakmıyoruz. Ancak bu, önümüzde ne kadar zaman kalacağı ve yaratılacak senaryolara bağlı olacak" dedi.

