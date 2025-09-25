25 Eylül 2025, Perşembe

UEFA ülke puanları güncellendi! Türkiye kaçıncı sırada yer alıyor

UEFA ülke sıralaması, Avrupa kupalarında mücadele eden temsilcilerimizin maçları öncesinde futbolseverlerin en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Bu sezon Türkiye'yi Avrupa'da üç takım temsil ediyor: Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde, Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde, Samsunspor ise Konferans Ligi'nde boy gösteriyor. Temsilcilerimizden Fenerbahçe, Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında deplasmanda karşılaştığı Dinamo Zagreb'e 3-1 mağlup oldu. Bu sonucun ardından gözler bir kez daha UEFA ülke puanı sıralamasına çevrildi. Peki, Türkiye UEFA ülke sıralamasında kaçıncı sırada? Toplam kaç puana sahip? İşte güncel UEFA ülke puanı sıralaması ve tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 25.09.2025 00:45 Güncelleme Tarihi: 25.09.2025 01:00
UEFA Ülke puan sıralaması futbolseverlerin yakın takibinde yer almaya devam ediyor. Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde mücadele eden takımlarımızın aldıkları puan ya da puanlar ülke puanına direkt olarak katkı sağlıyor.

Bu sezon Türkiye'yi Avrupa'da üç takım temsil ediyor: Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde, Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde, Samsunspor ise Konferans Ligi'nde boy gösteriyor.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasında ilk maçında Frankfurt'a deplasmanda 5-1 mağlup oldu.

UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Hırvatistan temsilcisi Dinamo Zagreb'e konuk olan Fenerbahçe, rakibine 3-1 mağlup oldu.

Samsunspor ise UEFA Konferans Ligi'ndeki ilk maçını 2 Ekim'de Legia Warszawa karşısında oynayacak

Öte yandan, bugün UEFA Avrupa Ligi lig aşamasında oynanan karşılaşmaların ardından gözler bir kez daha UEFA ülke puanı sıralamasına çevrildi. İşte güncel ülke sıralaması ve puanlar...

