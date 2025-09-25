UEFA ülke puanları güncellendi! Türkiye kaçıncı sırada yer alıyor

UEFA Ülke puan sıralaması futbolseverlerin yakın takibinde yer almaya devam ediyor. Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde mücadele eden takımlarımızın aldıkları puan ya da puanlar ülke puanına direkt olarak katkı sağlıyor.