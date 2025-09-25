25 Eylül 2025, Perşembe
UEFA ülke puanları güncellendi! Türkiye kaçıncı sırada yer alıyor
UEFA ülke sıralaması, Avrupa kupalarında mücadele eden temsilcilerimizin maçları öncesinde futbolseverlerin en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Bu sezon Türkiye'yi Avrupa'da üç takım temsil ediyor: Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde, Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde, Samsunspor ise Konferans Ligi'nde boy gösteriyor. Temsilcilerimizden Fenerbahçe, Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında deplasmanda karşılaştığı Dinamo Zagreb'e 3-1 mağlup oldu. Bu sonucun ardından gözler bir kez daha UEFA ülke puanı sıralamasına çevrildi. Peki, Türkiye UEFA ülke sıralamasında kaçıncı sırada? Toplam kaç puana sahip? İşte güncel UEFA ülke puanı sıralaması ve tüm detaylar...
Giriş Tarihi: 25.09.2025 00:45 Güncelleme Tarihi: 25.09.2025 01:00