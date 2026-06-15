CANLI YAYIN
En Yeniler Gündem Yaşam Dünya Ekonomi Magazin Spor Otomobil Teknoloji

Avustralya mağlubiyeti sonrası oklar Montella'nın üzerinde: Yeni bir reçete lazım

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası D Grubu ilk maçında Avustralya'ya 2-0 yenildi. Karşılaşmada etkisiz bir oyun ortaya koyan milliler ikinci maçta Paraguay ile karşı karşıya gelecek. Spor yazarları millilerimizin kritik kaybını köşelerine taşırken Montella'nın yeni bir reçete yazması gerektiği ve bu takımın doktorunun yine kendisi olacağını ifade etti. İşte detaylar...

Avustralya mağlubiyeti sonrası oklar Montella'nın üzerinde: Yeni bir reçete lazım 1

A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası D Grubu ilk maçında Avustralya'ya 2-0 yenildi. Vancouver kentindeki BC Place'te oynanan ve ilk yarısı da Avustralya'nın 1-0 üstünlüğüyle sona eren maçta Avustralya'nın gollerini 27. dakikada Nestory Irankunda ve 75. dakikada Connor Metcalfe attı.

Grupta ilk maçlar sonucunda ABD ve Avustralya 3'er puanı hanesine yazdırırken, Türkiye ve Paraguay ise puanla tanışamadı.

Avustralya mağlubiyeti sonrası oklar Montella'nın üzerinde: Yeni bir reçete lazım 2

Kenan Yıldız ikinci yarıda oyunda İlk yarıyı 1-0 geride kapatan A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Vincenzo Montella, ikinci yarıya oyuncu değişikliği ile başladı. Montella, 46. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın yerine Kenan Yıldız'ı sahaya sürdü.

Avustralya mağlubiyeti sonrası oklar Montella'nın üzerinde: Yeni bir reçete lazım 3

Spor yazarları milli takımımızın kritik kaybını köşelerinde yorumladı...

Avustralya mağlubiyeti sonrası oklar Montella'nın üzerinde: Yeni bir reçete lazım 4

BÜLENT TİMURLENK - MONTELLA'YA MEKTUP

Sinyor Montella. Bu maçın son düdüğüyle yazılmış bir maç kritiği değil. Yorumcu olarak değil, Türkiye'nin futbolu seven bir insanı olarak saat farkı sayesinde mağlubiyeti hazmetmiş biri olarak kaleme alıyorum. Milli Takımı buralara getiren sizsiniz. Tebriğimizi, desteğimizi eksik etmedik. Bu oyunda kazanmak da var kaybetmek de. Ancak beni endişelendiren siz ve kaptanınızın maç sonunda oyuna dair yaptığı değerlendirmeler. Siz, "Biz 30 hücum yaptık, şanssızdık diyorsunuz" kaptan da "Oyunu domine ettik, biz iyiydik diyor." Peki hocam. Biz oyunun hiçbir dakikasında iyi değildik. Avustralya'nın ne oynayabileceğini elbette biliyordunuz. Ancak siz kadro içindeki güç dengesinin üstünde bir güce sahip değilsiniz galiba. Rakip 12 şutu engellemiş, 54 uzaklaştırmayla oynamış ve siz 704 pas yapmışken kalenizde 2 gol birden görüp hiç atamamışsanız gerçekler ortadadır. Rakibin dev savunmacıları varken neden 'topu kaldırın' dediniz bunu da bilmiyoruz. Rakibi açmak için oyunu genişletmek gerekirken Arda da merkeze çekilince uzaktan şut dışında silahınız kalmadı. Can Uzun'u en uçta düşünmüyorsunuz. Deniz'i tecrübesiz kabul ediyorsunuz. Rakip 2-0 öndeyken takımlarında süre bulamayan Salih ve Mert'i alıp neredeyse skor 3-4 olmasın diye evhamlanıyorsunuz. Bu takımın hocası da doktoru da sizsiniz. Karşınızda Paraguay maçı öncesi 39 derece ateşle yatan hasta bir takım var. Biz turp gibiyiz ile bu hafta geçmez. Tedavi için doğru teşhis, doğru ilaç gerekir. Reçeteyi yazacak kabiliyettesiniz. Yeter ki mesleğinizin sorumluluğunu unutmayın.

Avustralya mağlubiyeti sonrası oklar Montella'nın üzerinde: Yeni bir reçete lazım 5

MUSTAFA ÇULCU - ONLAR DERSLERİNE İYİ ÇALIŞMIŞ

Tüm Türkiye 24 yıl aradan sonra Dünya Kupası'nda olmanın mutluluğu içinde, sokaklar, caddeler, şehir meydanları sabahın erken saatinde ayakta tek yürek olmuş, büyük moral ve umutla ekranları başındaydı. Maça iyi başladık ancak alışık olduğumuz ritimli pas trafiğimiz istenilen seviye değildi. Kalabalık Avustralya savunmasını açmakta zorlandık. Popoviç eski bir stoper olduğu için çok iyi bir savunma takımı inşa etmiş. Arda ile takımın bağlantısını ikili sıkıştırmalarla mümkün olduğunca kesti. Kanat forvetlerimize yakın stoperlerin baskısı ile final paslarını ve şutlarını engelledi. Belli ki Montella'ya göre dersini daha iyi çalışmış. İyi kapanan, açık alan bırakmayan rakip savunma arasında Kerem etkili olamadı. Buna rağmen 85'e kadar oyunda kalması kabul görmedi. Barış verimli olamayınca ikinci yarıya Kenan ile başladık.
Avustralya tüm hücumlarımızı 5-4-1 ile karşıladı. Kaptıkları toplarla kalemize çok çabuk geldiler. İlk golde Irankunda'yı üç savunmacı ile durduramadık. İkinci golde ise Metcalfe'ye çok rahat vurdurduk. Jordan Bos kanadını iyi kullandı önlem alamadık. Kenan oyuna girdikten sonra adam eksiltti, tehdit eden ataklar üretti ancak sonuç alamadık. Topta da bizi istemedi! Dünya Kupası bitmedi. Bu takım bundan önce çok şeyi başardı yine başaracaktır. Önümüzdeki iki maçtan alacağı puanlarla gruptan çıkacağına inancım tamdır.
Maçın hakemi 42 yaşındaki Venezuelalı Jesus Valenzuela futbolun doğasında olan basit temaslara izin verdi. Oyunu tempo kattı. Ekibiyle birlikte çok başarılı performans sergiledi.

Avustralya mağlubiyeti sonrası oklar Montella'nın üzerinde: Yeni bir reçete lazım 6

FATİH DOĞAN - İNANCIMIZI KAYBETMEYELİM

"Avustralya karşısında 30 şutumuz var, şans yanınızda değilse olmuyor. Yenilince eleştirileri kabul etmeniz gerekiyor, adil olmasa bile. Hemen eleştirmeyelim, daha iyisini yapacağız."

AMilli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Avustralya mağlubiyetinin sebebini açıklarken, Türk halkından istekte bulundu. "Rakip kontratakları kullandı ve iki gol yedik, üzgünüz" diyen İtalyan çalıştırıcı, şöyle devam etti: "Takım ruhunu sahaya yansıttık, yürekle oynadık. Bir dahaki maçta daha iyisini yapacağız. Daha zamanımız var, elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Her şeyi denedik, olmadı. Golü bulsak, çok farklı olurdu. 30 tane şut var, şans yanınızda değilse, kaybediyorsunuz. Burada önemli olan inancımızı kaybetmememiz. Çok uzun boylular, bu tip bir rakiple mücadele etmek kolay değil. Avustralya çok iyi oynadı."

'KONTRATAKLARI ENGELLEYEMEDİK'
Eleştirilere sonuna kadar açık olduğunu ifade eden Montella, "Kaybedince eleştirileri kabul etmeniz gerekiyor, adil olmasa bile. Gol atamayınca hemen eleştirmemeliyiz, bunu yapmayalım. Kontratakları engellememiz gerekiyordu. O anda Mert ve Salih hamlesi yaptık. Arda ve Hakan uzun zamandır 90 dakika oynamıyordu. Yanlarına enerji koyacak oyuncular koymamız gerekiyordu" diye konuştu. Oyuncularına da parantez açarak, "Kerem sahaya ruhunu koydu. Can forvet arkası oynuyor, Arda'yı sonuna kadar tutmak istedim. Kenan da solda oynadı. Can'a yer bulamadık" dedi.

Avustralya mağlubiyeti sonrası oklar Montella'nın üzerinde: Yeni bir reçete lazım 7

SERKAN KORKMAZ - KENDİNE GEL MONTELLA
Avustralya'nın, A Milli Futbol Takımımız karşısındaki 2-0'lık galibiyetinde, onların disiplinli savunması ve hızlı hücumları belirleyici oldu. Teknik direktörümüz Vincenzo Montella'nın maça çıktığı 11 çelişkilerle doluydu. Kerem Aktürkoğlu'nun kampın hemen başında sakatlanması ve yapılan iki hazırlık maçında oynamamasının bedeli ağır oldu. 45 dakikalık Kenan Yıldız performansı da ikinci yarıda değil maçın başından itibaren değerlendirilmeliydi.

Rakip karşısında topa daha fazla sahip olmamızın hiçbir kıymeti yoktu. Sahada herkes ama herkes bireysel anlamda kötüydü. Savunmanın ortasında Merih Demiral yerine Ozan Kabak'ın tercih edilmesi bizi ilk golü yemekten kurtarabilirdi. Orta sahada Orkun ve Hakan Çalhanoğlu ile birlikte görevlendirilen İsmail Yüksek'in adam adama markaja verilmesi de berbat bir tercihti. Market değeri bizden kat be kat düşük olan Avusturalya'nın taktiksel olarak direnci etkileyiciydi.

Şimdi son derece hayati ve tarihi iki maç bekliyor bizleri. Önce Paraguay, ardından ABD'ye karşı kritik sınavlar vereceğiez. Panik yapmayalım ama durum ve hasar tespitimizi doğru yapalım. Montella'nın Hakan Çalhanoğlu ile Orkun'u birlikte oynatma ezberi bozulmalı. Kenan ilk 11'de sahaya çıkmalı. Can Uzun ciddi şekilde düşünülmeli ve Kerem "sahte dokuz" olarak oynatılmamalı. İnsan ister istemez üzülüyor hatta çokça da sinirleniyor. Bunun için mi bekledik tam 24 yıl? Bunun için mi uykusuz kaldık? Montella, kendine gel!

Avustralya mağlubiyeti sonrası oklar Montella'nın üzerinde: Yeni bir reçete lazım 8

ZEKİ UZUNDURUKAN - HAVE YOU EVER SEEN A KANGURU?
Bir dediğini iki etmediğimiz, kendisine her türlü konfor alanını sağladığımız el bebek gül bebek desteklediğimiz hocamız Montella dersine iyi çalışmamış. En sonda söyleyeceğimi en başta söyleyeyim; bu acı veren yenilgi Montella'ya yazar. Eğer bir hoca, sahada tel tel dökülen Kerem Aktürkoğlu'na 85 dakika tahammül ediyorsa, akıl tutulması yaşıyor demektir. Hoca, bizim Kerem'de göremediğimiz neyi gördü de beklenti içine girdi! Tamam Kerem'de inat ediyorsun belli ki, o zaman kenar oyuncularına söylesene yerden orta yapsınlar. Kerem, dripling yeteneği üst düzeyde olan kontratak oyuncusudur. Boş alan buldu mu adeta uçar gider. Ama Avustralya'nın top rakipteyken 5'li savunmaya döndüğünü sokaktaki 5 yaşındaki çocuk bile öğrendi. Bu maç Kerem'in oynayacağı bir maç değildi Montella! Dünya Kupaları, Avrupa Şampiyonalarına benzemez. Futbolun en üst düzey turnuvasıdır bu kupa! Oyun disiplini, takım bütünlüğü ve fizik güç ön plana çıkar. Her takım sahada kazanmak için savaşır! Grubumuzun belki de en zayıf halkası Avustralya'da gol atamadan kaybettik. Ama enseyi karartmamak lazım. Nazar boncuğu olsun diyelim. Artık ayaklarımız da yere basar. Bir de Montella'nın şunu kulağına küpe yapması lazım. Santrforsuz sahaya çıkarsan, Dünya Kupası'nda hüsran yaşarsın! Bu yenilgiden ders çıkarmamız lazım. Bundan sonraki maçlarda Can Uzun ve Deniz Gül'e sırtımızı dönersek, erkenden evimize döneriz. Her düşüş bir öğreniştir Montella. Bu maçı çok iyi analiz etmen lazım. Sahada dökülen futbolcularına övgüler yağdırırsan, özeleştiri yapmazsan maç kazanamazsın! Avustralya'nın hocası Popovic, bizi tuzağa düşürdü. Topu bize bıraktı. Yakaladığı geçiş hücumlarıkontrataklarla sonuca gitti. Kangurular, bizi yenebileceklerini hayal bile edemiyorlardı ama başardılar. Doğru organizasyonla ve sahada savaşarak! Skor 2-0 olduktan sonra, ortaokuldaki İngilizce kitabımdan öğrendiğim o cümle aklıma geldi: 'Have you ever seen a kanguru?' Türkçesi: 'Hiç kanguru gördünüz mü?' Yenilen iki golde de İsmail Yüksek'in ne kadar ağır kaldığını gördük. Aslında Avustralya maçında 'çok iyi oynadı' diyebileceğimiz bir oyuncumuz yoktu sahada. Kötü oynadık ve kaybettik! Başınızı kaldırın, bu yenilgiyi unutun ve kalan iki maçı kazanıp gruptan çıkın! Bizim dualarımız sizinle! Biz biliyoruz ki, Bizim Çocuklar, 2026 Dünya Kupası'nda bir çılgınlık daha üretecek! Paraguay ve ABD maçlarında bunu göreceğiz. Durmak yok yola devam! Biz size inanıyoruz Bizim Çocuklar! Siz de inanın ve bizi zaferlerinizle sevinçten sokaklara dökün!

Avustralya mağlubiyeti sonrası oklar Montella'nın üzerinde: Yeni bir reçete lazım 9

REHA KAPSAL - EN UYUMLU SİSTEM Mİ?

Dile kolay tam 24 yıl sonra hak ettiğimiz Dünya Kupası sahnesindeyiz. Tek düşüncemiz Avustralya karşısında alacağımız üç puanla turnuvaya moralli başlamaktı. Rakibin oyun anlayışı ve dizilişiyle oynayacağı çok net belli. Onlar topu bize bırakacak, düşük blokta derin bir kompakt savunma yapacaklardı. 5/4/1 formasyonla oyunun merkezini 3+2 ile kapatıp, bizi kenar hücumlarına yönlendireceklerdi. Peki bizi bu tuzağa çeken rakibe karşı nasıl bir kurguyla oynamalıyız? Yani bu zehre, panzehirle karşılık vermeliyiz.

Futbolda sahada en iyi sistem kazanmaz, en uyumlu sistem kazanır. Böyle bir savunma anlayışına karşı doğru oyuncu profilleri, oyun planı, hücum set çeşitliliği ve duran top organizasyonları olmalıydı. Özellikle köşe vuruşu organizasyonları gibi birçok konu başlığında çok daha iyi olmalı ve hazırlanmalıydık. Ama bunun hiçbirini sahada göremedik.

Kalabalık ceza sahası savunmasına hem de 3'lü ve 5'li yerleşimine Kerem Aktürkoğlu'nu santrfor olarak kullanmak...
Arda Güler gibi hep içeri girip yarım alanları kullanan bir oyuncuyla ikili çizgi oyunları nasıl oynanacak? Ferdi ve Barış Alper'in uyumsuzluğu, rakibin pas oyununu tercih etmediği bir planda niye üç orta saha ile oyuna başladık? Deniz Gül niye son 4 dakikada oyuna girdi?
Can Uzun hiç oyuna girmediği ama Mert Müldür ve Salih Özcan'ın daha önce oyuna girdiği bir maçtan ne beklenirdi? Benim gözlemlediğim; oyuncularımızda bir güç zehirlenmesi var. Nasıl olsa yeneriz modunda maça çıkmışlar.

Montella ise hiçbir hazırlığı planı olmadığı gibi, maçı hiç kafasında yaşayıp simülasyon yapmamış. Hiç esnek değildi. Aynı zamanda daha risk alıp cesur kararlar vermeliydi. Şimdi iki maçımız var. Bu kaybı telefi eder miyiz, kuşkusuz bizde o potansiyel fazlasıyla mevcut.
Onu enerjiye dönüştürelim yeter. Bu mağlubiyetten gerekli dersleri fazlasıyla Montella ve futbolcularımızın alacağından şüphem yok.

Avustralya mağlubiyeti sonrası oklar Montella'nın üzerinde: Yeni bir reçete lazım 10
Ahaber
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin