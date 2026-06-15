Avustralya mağlubiyeti sonrası oklar Montella'nın üzerinde: Yeni bir reçete lazım
A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası D Grubu ilk maçında Avustralya'ya 2-0 yenildi. Karşılaşmada etkisiz bir oyun ortaya koyan milliler ikinci maçta Paraguay ile karşı karşıya gelecek. Spor yazarları millilerimizin kritik kaybını köşelerine taşırken Montella'nın yeni bir reçete yazması gerektiği ve bu takımın doktorunun yine kendisi olacağını ifade etti. İşte detaylar...
A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası D Grubu ilk maçında Avustralya'ya 2-0 yenildi. Vancouver kentindeki BC Place'te oynanan ve ilk yarısı da Avustralya'nın 1-0 üstünlüğüyle sona eren maçta Avustralya'nın gollerini 27. dakikada Nestory Irankunda ve 75. dakikada Connor Metcalfe attı.
Grupta ilk maçlar sonucunda ABD ve Avustralya 3'er puanı hanesine yazdırırken, Türkiye ve Paraguay ise puanla tanışamadı.
Kenan Yıldız ikinci yarıda oyunda İlk yarıyı 1-0 geride kapatan A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Vincenzo Montella, ikinci yarıya oyuncu değişikliği ile başladı. Montella, 46. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın yerine Kenan Yıldız'ı sahaya sürdü.
Spor yazarları milli takımımızın kritik kaybını köşelerinde yorumladı...
BÜLENT TİMURLENK - MONTELLA'YA MEKTUP
Sinyor Montella. Bu maçın son düdüğüyle yazılmış bir maç kritiği değil. Yorumcu olarak değil, Türkiye'nin futbolu seven bir insanı olarak saat farkı sayesinde mağlubiyeti hazmetmiş biri olarak kaleme alıyorum. Milli Takımı buralara getiren sizsiniz. Tebriğimizi, desteğimizi eksik etmedik. Bu oyunda kazanmak da var kaybetmek de. Ancak beni endişelendiren siz ve kaptanınızın maç sonunda oyuna dair yaptığı değerlendirmeler. Siz, "Biz 30 hücum yaptık, şanssızdık diyorsunuz" kaptan da "Oyunu domine ettik, biz iyiydik diyor." Peki hocam. Biz oyunun hiçbir dakikasında iyi değildik. Avustralya'nın ne oynayabileceğini elbette biliyordunuz. Ancak siz kadro içindeki güç dengesinin üstünde bir güce sahip değilsiniz galiba. Rakip 12 şutu engellemiş, 54 uzaklaştırmayla oynamış ve siz 704 pas yapmışken kalenizde 2 gol birden görüp hiç atamamışsanız gerçekler ortadadır. Rakibin dev savunmacıları varken neden 'topu kaldırın' dediniz bunu da bilmiyoruz. Rakibi açmak için oyunu genişletmek gerekirken Arda da merkeze çekilince uzaktan şut dışında silahınız kalmadı. Can Uzun'u en uçta düşünmüyorsunuz. Deniz'i tecrübesiz kabul ediyorsunuz. Rakip 2-0 öndeyken takımlarında süre bulamayan Salih ve Mert'i alıp neredeyse skor 3-4 olmasın diye evhamlanıyorsunuz. Bu takımın hocası da doktoru da sizsiniz. Karşınızda Paraguay maçı öncesi 39 derece ateşle yatan hasta bir takım var. Biz turp gibiyiz ile bu hafta geçmez. Tedavi için doğru teşhis, doğru ilaç gerekir. Reçeteyi yazacak kabiliyettesiniz. Yeter ki mesleğinizin sorumluluğunu unutmayın.
MUSTAFA ÇULCU - ONLAR DERSLERİNE İYİ ÇALIŞMIŞ
Tüm Türkiye 24 yıl aradan sonra Dünya Kupası'nda olmanın mutluluğu içinde, sokaklar, caddeler, şehir meydanları sabahın erken saatinde ayakta tek yürek olmuş, büyük moral ve umutla ekranları başındaydı. Maça iyi başladık ancak alışık olduğumuz ritimli pas trafiğimiz istenilen seviye değildi. Kalabalık Avustralya savunmasını açmakta zorlandık. Popoviç eski bir stoper olduğu için çok iyi bir savunma takımı inşa etmiş. Arda ile takımın bağlantısını ikili sıkıştırmalarla mümkün olduğunca kesti. Kanat forvetlerimize yakın stoperlerin baskısı ile final paslarını ve şutlarını engelledi. Belli ki Montella'ya göre dersini daha iyi çalışmış. İyi kapanan, açık alan bırakmayan rakip savunma arasında Kerem etkili olamadı. Buna rağmen 85'e kadar oyunda kalması kabul görmedi. Barış verimli olamayınca ikinci yarıya Kenan ile başladık.
Avustralya tüm hücumlarımızı 5-4-1 ile karşıladı. Kaptıkları toplarla kalemize çok çabuk geldiler. İlk golde Irankunda'yı üç savunmacı ile durduramadık. İkinci golde ise Metcalfe'ye çok rahat vurdurduk. Jordan Bos kanadını iyi kullandı önlem alamadık. Kenan oyuna girdikten sonra adam eksiltti, tehdit eden ataklar üretti ancak sonuç alamadık. Topta da bizi istemedi! Dünya Kupası bitmedi. Bu takım bundan önce çok şeyi başardı yine başaracaktır. Önümüzdeki iki maçtan alacağı puanlarla gruptan çıkacağına inancım tamdır.
Maçın hakemi 42 yaşındaki Venezuelalı Jesus Valenzuela futbolun doğasında olan basit temaslara izin verdi. Oyunu tempo kattı. Ekibiyle birlikte çok başarılı performans sergiledi.