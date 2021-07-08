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Danimarka kalecisine tuzak kuruldu! İngiltere'nin penaltı atışı sırasında o hareket kameralara böyle yansıdı! İbretlik ceza yolda

EURO 2020 İngiltere ve Danimarka arasında oynanan yarı final maçı, büyük bir çekişmeye sahne oldu. 90 dakikadan sonra oynanan uzatma devrelerinde bulduğu iki golle finale yükselen İngiltere, İtalya'nın rakibi oldu. Harry Kane'nin penaltı atışı sırasında tribünden bir taraftarın Danimarka kalecisine kurduğu tuzak kameralara böyle yanısıdı. O çirkin eylemi yapan taraftar için ibretlik bir ceza yolda.

Giriş Tarihi: 08.07.2021 11:28 Güncelleme Tarihi: 08.07.2021 11:41
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Danimarka kalecisine tuzak kuruldu! İngiltere'nin penaltı atışı sırasında o hareket kameralara böyle yansıdı! İbretlik ceza yolda
EURO 2020'de yarı final karşılaşmaları sona erdi ve finalistler belli oldu. İspanya'yı penaltı atışları sonunda deviren İtalya'nın finaldeki rakibi, Danimarka'yı uzatmalarda 2-1 yenen İngiltere oldu. İtalya ile İngiltere 11 Temmuz Pazar akşamı TSİ 22.00'de Wembley'de karşılaşacak ve Avrupa'nın en büyüğü belli olacak.
GALERİ DEVAM EDİYOR
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Danimarka kalecisine tuzak kuruldu! İngiltere'nin penaltı atışı sırasında o hareket kameralara böyle yansıdı! İbretlik ceza yolda
Dün akşam yarı finalin ikinci maçında İngiltere ile Danimarka kozlarını paylaştı. Maçın 30. dakikasında Damsgaard'ın şahane serbest vuruş golü ile öne geçen Danimarka, 39. dakikada Kjaer'in kendi kalesine attığı golle büyük üzüntü yaşadı.
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Danimarka kalecisine tuzak kuruldu! İngiltere'nin penaltı atışı sırasında o hareket kameralara böyle yansıdı! İbretlik ceza yolda
Müsabakanın 90 dakikası 1-1 sone erdi ve uzatma bölümüne geçildi. Karşılaşmanın 104. dakikasında Sterling yerde kaldı ve deneyimli hakem Danny Makkelie beyaz noktayı gösterdi.
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Danimarka kalecisine tuzak kuruldu! İngiltere'nin penaltı atışı sırasında o hareket kameralara böyle yansıdı! İbretlik ceza yolda
VAR incelemesinin ardından karar onaylandı ve topun başına yıldız golcü Kane geçti. Deneyimli futbolcunun vuruşunu Danimarka kalecisi Kasper Schmeichel kurtardı ancak dönen topu Kane tamamladı ve takımını 2-1 öne geçirdi.
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Danimarka kalecisine tuzak kuruldu! İngiltere'nin penaltı atışı sırasında o hareket kameralara böyle yansıdı! İbretlik ceza yolda
Büyük tartışmalara sebep olan penaltı kararının ardından gelen golle müsabakayı 2-1 kazanan İngilizler, finalde İtalya'nın rakibi oldu.