Danimarka kalecisine tuzak kuruldu! İngiltere'nin penaltı atışı sırasında o hareket kameralara böyle yansıdı! İbretlik ceza yolda

EURO 2020 İngiltere ve Danimarka arasında oynanan yarı final maçı, büyük bir çekişmeye sahne oldu. 90 dakikadan sonra oynanan uzatma devrelerinde bulduğu iki golle finale yükselen İngiltere, İtalya'nın rakibi oldu. Harry Kane'nin penaltı atışı sırasında tribünden bir taraftarın Danimarka kalecisine kurduğu tuzak kameralara böyle yanısıdı. O çirkin eylemi yapan taraftar için ibretlik bir ceza yolda.

Giriş Tarihi: 08.07.2021 11:28 Güncelleme Tarihi: 08.07.2021 11:41 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL