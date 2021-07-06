HaberlerGaleriSon dakika transfer haberleri | Galatasaray'dan gençlik operasyonu! Terim onu ısrarla istedi
Son dakika transfer haberleri | Galatasaray'dan gençlik operasyonu! Terim onu ısrarla istedi
Galatasaray'da Fatih Terim ve yeni yönetim, transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Gelecek sezon kadrosunda genç yıldızları görmek isteyen Terim, listesini yönetime verdi. İşte sarı kırmızılı taraftarların merakla beklediği transfer operasyonunun perde arkası...
Giriş Tarihi: 06.07.2021 15:38Güncelleme Tarihi: 06.07.2021 15:39