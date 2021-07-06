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Son dakika transfer haberleri | Galatasaray'dan gençlik operasyonu! Terim onu ısrarla istedi

Galatasaray'da Fatih Terim ve yeni yönetim, transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Gelecek sezon kadrosunda genç yıldızları görmek isteyen Terim, listesini yönetime verdi. İşte sarı kırmızılı taraftarların merakla beklediği transfer operasyonunun perde arkası...

Giriş Tarihi: 06.07.2021 15:38 Güncelleme Tarihi: 06.07.2021 15:39
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Son dakika transfer haberleri | Galatasaray'dan gençlik operasyonu! Terim onu ısrarla istedi

BERKAN KUTLU LİSTEDE

Yerli operasyonunda oldukça başarılı işler yapan Galatasaray'ın gündemine giren son isim Alanyaspor'dan...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Son dakika transfer haberleri | Galatasaray'dan gençlik operasyonu! Terim onu ısrarla istedi

Teknik direktör Fatih Terim'in, yönetime verdiği listede Akdeniz ekibinden Berkan Kutlu'nun da adının yazdığı ifade edildi. Orta saha pozisyonundaki dinamik performansıyla dikkatleri üzerine çeken oyuncuyla ilgili Sarı Kırmızılı yönetimin Alanyaspor'la görüşmelere başladığı belirtildi.

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Son dakika transfer haberleri | Galatasaray'dan gençlik operasyonu! Terim onu ısrarla istedi

Turuncu-Yeşilliler'in yapılan ilk görüşmede 4 yıl daha sözleşmesi bulunan futbolcu için 3 milyon euro talep ettiği ifade edildi.

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Son dakika transfer haberleri | Galatasaray'dan gençlik operasyonu! Terim onu ısrarla istedi

YENİ GÖZDE EREN AYDIN

Galatasaray U19 Takımı, Beşiktaş'ı yenerek yarı final bileti alırken, genç yıldız adayı Eren Aydın performansıyla yine coştu. İki gol atan başarılı oyuncu bu sezon toplamda 23 kez fileleri havalandırdı.

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Son dakika transfer haberleri | Galatasaray'dan gençlik operasyonu! Terim onu ısrarla istedi
Eren’in Play-Off maçları bittikten sonra 1 hafta izin yapıp A Takım’la birlikte çalışmalara katılması bekleniyor. Necati Ateş’in sezon içerisinde çok yakından ilgilendiği ve özel olarak çalıştırdığı oyuncunun sezon içinde de Fatih Terim’den şans bulması bekleniyor.