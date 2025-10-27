27 Ekim 2025, Pazartesi

Türk futbolunda bahis depremi! Hakemler yönettikleri maçlar için bahis mi oynadı?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, profesyonel liglerde görev yapan 571 hakemden 371'inin bahis hesabının olduğunu, 152'sinin ise aktif şekilde bahis oynadığını açıkladı. Bahis oynayan hakemler hangi cezaları alacak? A Spor muhabiri Furkan Yıldız ve A Haber İstanbul İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır canlı yayında detayları anlattı.

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 27.10.2025 13:05
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Riva'da yer alan TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi.

Türk futbolunda yeni bir milat başlattıklarını belirten İbrahim Hacıosmanoğlu, "Tüm futbol ailesiyle birlikte mücadele edersek futbolu temiz yarınlara taşırız. Cumhuriyet Bayramımız yaklaşıyor, aziz Türk Milleti'nin Cumhuriyet Bayramı'nı tebrik ederim. Ulu Önder Atatürk, 'Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim' demişti. Bunun dışında kalanların ahlaksız olabileceği diye bir cümle yok. Bütün unsurlarıyla beraber ahlaklı olmalıyız." ifadelerini kullandı.

FUTBOLDA BAHİS SKANDALI
HACIOSMANOĞLU: 371 HAKEMİN BAHİS HESABI VAR

Bahis nedeniyle Türk futbolunda yozlaşmanın ve ahlaksızlığın boyutunu tartıştıklarını vurgulayan Hacıosmanoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Federasyon olarak kendi bahçemizden başlayarak yola çıktık. Yaptığımız çalışma neticesinde futbolun hem gözbebeği hem de sancılı karnı olan hakem camiasıyla başladık. Devlet birimlerinden aldığımız veriler ve profesyonel arkadaşların çalışması neticesinde, profesyonel liglerde görev yapan 571 aktif hakemin 371'inin bahis hesabı olduğu ortaya çıktı. 371 hakemin 152'sinin aktif olarak bahis oynadığı tespit edildi. 7 üst klasman hakem, 15 üst klasman yardımcı hakem, 36 klasman hakem ve 94 klasman yardımcı hakem. Bunların içinde 10 hakemin 10 binin üzerinde bahis oynadığı, bir hakemin tek başına 18 bin 227 kez bahis oynadığı, 42 hakemin ayrı ayrı 1000'in üzerinde futbol müsabakasında bahis oynadığı, bazı hakemlerin ise bir seferlik bahis oynadığı tespit edilmiştir. Bugünden itibaren başlayarak disiplin kurulumuz gerekli işlemleri yapacak. Kısa süre içinde disiplin kuruluna sevk edip talimatlarımıza göre gerekli cezaları alacaklar. 6222 sayılı yasaya göre 5 yıllık bir süre var. Saydığımız rakamlar, bu süreye giren rakamlar."

"NE PİSLİK VARSA BUNU TEMİZLEMEMİZ GEREKİYOR"

Türk futbolunun layık olduğu yere taşımak için bütün unsurlarla mücadele etmeleri gerektiğinin altını çizen İbrahim Hacıosmanoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Seçildiğimiz günden bu yana yönetim kurulu arkadaşlarımızla beraber insanlarla iyi geçinip koltuklarda uzun süre kalalım diye bir derdimiz olmadı. Türk futbolunu layık olduğu yere taşımak için ne pislik varsa bunu temizlememiz gerekiyor. Buradan güzide kulüplerimize çağrıda bulunuyorum. Biz hakemlerle başladık. Ben ve yönetim kurulu arkadaşlarım dahil. Bu çalışmayı yaptığımız ilgili devlet kurumlarıyla kendimizi de kontrol ediyoruz. Bunun da sonuçlarını paylaşırız. Bunun dışında kalan Türk futbol ailesiyle de ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Biz nasıl TFF olarak kendi kapımızın önünü temizliyorsak, futbol ailesine düşen görev de güzide kulüplerimizin başkanları kendileriyle başlayıp, yönetim kurullarıyla, futbolcuları da dahil olmak üzere kendilerini kontrol edip kamuoyuyla bunları paylaşmalı. Aksi durumda biz çalışmaları güzide devlet kurumlarıyla yapıyoruz ve kamuoyuyla paylaşacağız."

"BİZİ GÜZEL YARINLARIN BEKLEDİĞİNE İNANCIMIZ TAM"

Yaptıkları çalışmayı FIFA ve UEFA ile de paylaştıklarını aktaran Başkan Hacıosmanoğlu, şunları kaydetti:

"Üzgün olduğumuz bir konu var. Hakem arkadaşların kendi adlarına hesap açıp bahis oynaması bizi üzmüştür. 'Kalan sağlar bizimdir' felsefesiyle yetkili kurullarımızla bu çalışmaları hızlandırıp, protokolünü hazırladığımız kurslardan gelen arkadaşlarımızı da kapsamlı eğitimden geçirip Türk hakemliğine kazandıracağız. Bu çalışmanın meşakkatli olduğunu biliyoruz ancak gençlerimize iyi ve ahlaklı nesiller bırakmak için çalışacağız. Kulüp başkanlarından ve yöneticilerden destek olmalarını rica ediyorum. Bizi güzel yarınların beklediğine inancımız tam. Onların da desteğiyle Türk futbolunu özlenen yerlere taşıyacağımıza inanıyorum."

A Spor muhabiri Furkan Yıldız tarihi açıklamaların detaylarını aktardı. Yıldız, "Federasyonu'nun Riva merkezindeyiz ve tarihi basın toplantısının da gerçekleştiği salondayız. Sizlerin de ifade ettiği gibi aslında sabah saatlerinde biz bu basın toplantısı için bu merkeze geldiğimizde çok da fazla basın toplantısının içeriğinin bu kadar tarihi açıklamalar olabileceği noktasında bir beklentiye sahip değildik ama belki de Türk futbol kamuoyunu çok deprem etkisi yaratabilecek açıklamalardan birisini yaptı bugün Sayın Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu." dedi.

DİKKAT ÇEKEN DETAYLAR

Basın toplantısından çarpıcı detayları aktaran Yıldız, "Burada aslında biraz bu 152 aktif hakem noktasında bu rakamın büyük bir kısmının alt klasman hakemleri olduğunu söylemem gerekiyor. Fakat burada dikkat çeken noktalardan birisi de bu 152 aktif hakemin 7'sinin üst klasman hakemi olduğu ve yine 15 hakemin de üst klasmanda yardımcı hakem olarak görev yapan isimlerden oluştuğu yönünde dikkat çeken bir nokta daha var aslında. Sadece bir hakem tek başına, yalnızca bir kişinin 18 bin 227 kez bahis oynadığının tespit edildiğinden yine Sayın Başkan Hacıosmanoğlu bahsetti." ifadelerini kullandı.

"TÜRK FUTBOLUNDA YENİ BİR PERDE"

Yıldız, "Gerçekten çok gündemi sarsan açıklamalar oldu. Bundan sonra bu soruşturmanın, bu bahis soruşturmasının devam edeceğinden de Sayın Başkan bahsetti. Futbolun tüm paydaşlarına yönelik bir araştırma, bir soruşturma olacağından bahsetti. Burada ilerleyen günlerde futbolcular noktasında, yöneticiler noktasında hatta kulüp başkanları noktasında da yeni gelişmeler yaşanması çok kuvvetle muhtemel. Türk futbolunda bundan sonra yeni bir belki de perde açılacak. Burada hakemler noktasında, daha doğrusu bu açıklamanın zamanlaması noktasında toplantı bittikten sonra burada Sayın Başkan'la konuştuğumuzda bundan sonra Türk futbolunda çok önemli günlerin yaşanacağından Sayın Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu bahsetmiş oldu." şeklinde konuştu.

"ÇOK BÜYÜK BİR SORU İŞARETİ"

A Haber İstanbul İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır canlı yayında detayları anlattı.

İşte o açıklamalardan satır başları;

Ben de aynı şekilde ilk kez gördüğüm bir tablo. Eğer yönettiği maçlar da bunların içindeyse burada çok büyük bir soru işareti var. Yıllardır halihazırda Türk futbolunda bir hakem tartışması var. Yani gerek Süper Lig'de olsun gerek alt klasmandaki liglerde olsun taraflı tarafsız herkesin hakem camiasından belli şikayetleri vardı. Bugün gerçekten önemli bir çıkış, önemli bir açıklama yaptı Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu.

Peki, bu açıklamanın, bu rakamların birdenbire elde edilmesi mümkün mü? Değil. Açıklamasında da şunu söyledi: Devletin ilgili kurumlarıyla bilgi alışverişinde. Oradan da bir soruşturma olduğunu buradan çıkarabiliriz. Muhtemelen bu bahis oynayan hakemlerle ilgili dijital mecradaki hesap hareketleri, hesaplar takip altında incelendi ki ilgili kurumlardan da irtibat halinde olduğu belirtiliyor.

SORU İŞARETLERİ

Şimdi bu bahis oynanan maçlar hangileri? Bahis oynarken hakemlerin aktif olduğu yönettiği maçlar var mı? Bu maçlarda oynanılan bahisin tutması, kazanması için hakem hatası ya da daha doğrusu art niyetli bir yönetim sergilendi mi?

Acaba hakemlerin dışında bir bahis ayağı da var mı? Bununla ilgili olarak da TFF Başkanı diğer kulüplere de bir çağrıda bulundu.

NASIL TESPİT EDİLDİ?

Şimdi bunların tespit edilmesi peki nasıl oldu? Aslında çok açık. Çünkü TFF Başkanı'nın açıklamasında hakemler kendi isimleri üzerinden hesap açıp oynamışlar. Bunu söylüyor. Yani herhangi bir başka hesap üzerinden değil. Yani 152 aktif hakemin kendi hesaplarını açarak bunu oynaması bu da ayrı bir skandalın boyutu.

YASA DIŞI BAHİS SİTELERİNDE MI OYNADILAR?

Bununla ilgili net bir açıklama yok ancak bunlar tamamen araştırılıyor. Burada yine TFF Başkanı Türkiye Futbol Federasyonu'nun Disiplin Kurulu ile ilgili çalışma yapacağını belirtti. Oradaki görevli kişiler, teftiş kurulu bununla ilgili inceleme yapacak. Ama bu konu eğer bir devam eden bir soruşturma yok ise şu anda açıklanan resmi makamlardan bir açıklama yok. Eğer bu konu ihbar kabul edilip savcılık tarafından soruşturmaya evrilirse orada işler çok daha farklı boyutlara gidebilir.

NE KADAR CEZA ALACAKLAR?

6222'nin de devreye girmesiyle birlikte bu onla ilgili de kısa bir aslında bilgi verdi TFF Başkanı. 5 yıl içerisinde bir zaman aşımı vesaire konularla ilgili bu 152 aktif hesapla ilgili olarak 5 yıl içerisinde aslında bunların halihazırda olduğunu söyledi. Yani 6222 sayılı Sporda Şiddet Kanunu tarafından bu konu ele alınacaksa orada da hukuki bir süreç başlamış olacak. Ama 6222 sayılı Sporda Şiddet yasasının dışında bile eğer ihbar kabul edilip o bahsetmiş olduğun haksız kazanç, bahis çetesiyle bir irtibat ya da şike durumu ile ilgili bir soruşturma ya da süreç başlar mı? Savcılık bunu ihbar kabul eder mi? Ya da savcılığın yürüttüğü bir soruşturma var mı? Bunları önümüzdeki süreçte göreceğiz. Ama ister başından ister sonundan bakalım gerçekten dünyada milyarlarca, ülkemizde de milyonlarca insanın akşam bir an önce gidip maçını izlemek için, çoluğuyla çocuğuyla cumartesi pazar maça stada gitmek için belki de birikimiyle gittiği bir sürü örnekler var. Yani şu anda herkesin aklında bu nasıl olur sorusu. Yani biz acaba rekabet ortamında maç izliyorduk. Şu ana kadar ne izledik sorusu da akıllara gelmeye başladı.

DAHA GENİŞ BİR FOTOĞRAFIN SADECE HAKEM BOYUTU MU?

Bugünkü flaş açıklamaların kaynağı Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı'ndan. Yani biz Türk futbolunun temiz futbol sloganını yerine getirmek için kendi içimizde bir inceleme yaptık diyor TFF Başkanı Hacıosmanoğlu. Eğer kendi içerisindeki bu araştırma ve talimatla birlikte devletin ilgili kurumlarıyla irtibat haliyle bu soruşturma ortaya çıktıysa bu lokal bir çalışma gibi. Ama bahsetmiş olduğum bahis çeteleriyle ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında incelemelerde bu noktada takıldıysa o tespitlerin içerisine o zaman çok daha büyük bir denkleme denk geliyor.

İnşallah tek temennimiz skorları etkileyecek şekilde bir maçta, kendi yönettikleri maçta düdük çalmamaları olsun ama bunların hepsi ortaya çıkacak. Şu anda TFF ve devletin ilgili kurumlarıyla ilgili bir koordine çalışma yürüdüğünü anlıyoruz. TFF kendi disiplin kurullarını çalıştırmış durumda. Savcılıkla ilgili bir ihbar, soruşturma var mı yok mu onu da önümüzdeki saatlerde ya da günlerde ortaya çıkacak.

