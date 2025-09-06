Trabzonspor'dan Ada çıkarması! Kaleye deneyimli file bekçisi takviyesi

Deneyimli file bekçisi Uğurcan Çakır'ı Galatasaray'a 33+3 milyon Euro, toplamda 36 milyon Euro'ya transfer eden Trabzonspor, kaleyi yine tecrübeli bir isme teslim etmeye hazırlanıyor. Bordo-mavililer, gözünü İngiltere'nin dev kulüplerinden Manchester United'ın kalecisine çevirdi. Trabzonspor, oyuncunun kulübüyle prensip anlaşmasına vardı. Transferin kısa süre içinde resmiyet kazanması bekleniyor. İşte detaylar…