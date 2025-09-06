06 Eylül 2025, Cumartesi

Trabzonspor'dan Ada çıkarması! Kaleye deneyimli file bekçisi takviyesi

Deneyimli file bekçisi Uğurcan ÇakırGalatasaray'a 33+3 milyon Euro, toplamda 36 milyon Euro'ya transfer eden Trabzonspor, kaleyi yine tecrübeli bir isme teslim etmeye hazırlanıyor. Bordo-mavililer, gözünü İngiltere'nin dev kulüplerinden Manchester United'ın kalecisine çevirdi. Trabzonspor, oyuncunun kulübüyle prensip anlaşmasına vardı. Transferin kısa süre içinde resmiyet kazanması bekleniyor. İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 06.09.2025 17:55 Güncelleme Tarihi: 06.09.2025 18:00
Uğurcan Çakır'ın Galatasaray'a transfer olmasının ardından Trabzonspor kaleci transferine hız verdi. Bordo mavililer, Deniz Ertaş ve Muhammed Şengezer için istenen yüksek bonservis bedeli nedeniyle kiralık kaleci transferine yöneldi.

Fabrizio Romano'nun haberine göre Trabzonspor ve Manchester United yönetimi, Andre Onana'nın transferi için prensip anlaşmasına vardı.

Kulüpler, Kamerunlu oyuncunun kararını bekliyor.

Senne Lammens'i transfer eden Manchester United, Altay Bayındır ya da Andre Onana'nın ayrılmasına izin verecek.

İşte o paylaşım:

