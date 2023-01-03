Ronaldo eleştirilere ilk kez yanıt verdi: Avrupa'daki işim bitti

İngiliz ekibi Manchester United ile sözleşmesini fesheden ve Dünya Kupası'nda da Fas'a elenerek büyük bir hayal kırıklığına sebep olan Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr'a transfer oldu. Tüm dünyada eleştirilerin hedefi haline gelen Ronaldo, sessizliğini imza töreninde bozdu. Avrupa'da kazanabileceği tüm başarıları elde ettiğini söyleyen Ronaldo, "Avrupa'da kazanabileceğim her şeyi kazandım. Orada işim bitti." dedi.

Giriş Tarihi: 03.01.2023 19:44 Güncelleme Tarihi: 03.01.2023 19:56 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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