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Ronaldo eleştirilere ilk kez yanıt verdi: Avrupa'daki işim bitti

İngiliz ekibi Manchester United ile sözleşmesini fesheden ve Dünya Kupası'nda da Fas'a elenerek büyük bir hayal kırıklığına sebep olan Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr'a transfer oldu. Tüm dünyada eleştirilerin hedefi haline gelen Ronaldo, sessizliğini imza töreninde bozdu. Avrupa'da kazanabileceği tüm başarıları elde ettiğini söyleyen Ronaldo, "Avrupa'da kazanabileceğim her şeyi kazandım. Orada işim bitti." dedi.

Giriş Tarihi: 03.01.2023 19:44 Güncelleme Tarihi: 03.01.2023 19:56
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Ronaldo eleştirilere ilk kez yanıt verdi: Avrupa’daki işim bitti

Suudi Arabistan takımlarından Al Nassr'a transfer olan Cristiano Ronaldo, kulüp ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.

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Ronaldo eleştirilere ilk kez yanıt verdi: Avrupa’daki işim bitti

37 yaşındaki Ronaldo, Al-Nassr'da yılda 75 milyon euro kazanacak ve oyunculuk kariyeri 2024'te sona erdikten sonra takımın elçisi rolüne geçecek.

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Ronaldo eleştirilere ilk kez yanıt verdi: Avrupa’daki işim bitti

Tüm dünyada eleştirilerin hedefi haline gelen Ronaldo, sessizliğini imza töreninde bozdu.

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Ronaldo eleştirilere ilk kez yanıt verdi: Avrupa’daki işim bitti

Avrupa'da kazanabileceği tüm başarıları elde ettiğini söyleyen Ronaldo, "Avrupa'da kazanabileceğim her şeyi kazandım. Orada işim bitti." dedi.

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Ronaldo eleştirilere ilk kez yanıt verdi: Avrupa’daki işim bitti

Ronaldo'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Avrupa'dan ve başka kıtalardan beni transfer etmek isteyen takımlar vardı ama ben burayı tercih ettim. Bilgimi, buradaki insanlara aktarmak istiyorum. Bu benim için yeni bir meydan okuma."