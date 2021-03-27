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27 Mart 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Heyecan dorukta! Norveç-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri milli maç hangi kanalda? Heyecan dorukta! Norveç-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri milli maç hangi kanalda? Heyecan dorukta! Norveç-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri milli maç hangi kanalda? A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ikinci maçında bugün İspanya'da Norveç ile karşı karşıya gelecek. Tecrübeli çalıştırcı Şenol Güneş kritik karşılaşma öncesi ilk 11'ine son şeklini verdi. Giriş Tarihi: 27.03.2021 09:24 Ay-yıldızlılar, Dünya Kupası elemeleri ikinci maçında İspanya’da sahaya çıkacak. Kazanarak grupta avantaj elde etmek isteyen Milli Takım’da tek parola: 3 puan GALERİ DEVAM EDİYOR Malaga şehrindeki La Rosaleda Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak ve TRT 1'den yayımlanacak.
İlk olarak Oslo'daki Ullevaal Stadı'ndaki oynanması planlanan karşılaşma, koronavirüs kaynaklı seyahat kısıtlamaları sebebiyle İspanya'nın Malaga kentine alınmıştı. Müsabakada, İspanyol hakem Alejandro Hernandez düdük çalacak. Grubun diğer maçlarında ise Hollanda-Letonya ve Karadağ- Cebelitarık karşı karşıya gelecek.
3. MAÇ LETONYA İLE
Gruptaki ilk mücadelesinde Hollanda'yı 4-2 mağlup ederek elemelere müthiş bir başlangıç yapan milli takımımızda tek hedef Norveç karşısında da galibiyet serisini devam ettirmek. İlk sınavını kazanan Norveç'ten alacağı 3 puanla grupta avantaj elde etmek ay-yıldızlılarımızda morallerin yüksek olması teknik heyeti oldukça sevindiriyor. Mutlak zaferden başka sonuç düşünmeyen Milliler, Türkiye'ye bir büyük sevinç daha yaştmak istiyor. Türkiye, gruptaki üçüncü karşılaşmasında 30 Mart Salı günü İstanbul'da Letonya ile oynayacak.
558. MAÇINA ÇIKACAK
MilliTakım, Norveç maçıyla birilkte tarihinde 588. kez sahaya çıkacak. Türk Milli Takımı, 98 yıllık tarihinde 314'ü resmi, 273'ü özel 587 maç oynayıp, biri hükmen olmak üzere 223 galibiyet, 140 beraberlik ve 224 yenilgi yaşadı.