3. MAÇ LETONYA İLE

Gruptaki ilk mücadelesinde Hollanda'yı 4-2 mağlup ederek elemelere müthiş bir başlangıç yapan milli takımımızda tek hedef Norveç karşısında da galibiyet serisini devam ettirmek. İlk sınavını kazanan Norveç'ten alacağı 3 puanla grupta avantaj elde etmek ay-yıldızlılarımızda morallerin yüksek olması teknik heyeti oldukça sevindiriyor. Mutlak zaferden başka sonuç düşünmeyen Milliler, Türkiye'ye bir büyük sevinç daha yaştmak istiyor. Türkiye, gruptaki üçüncü karşılaşmasında 30 Mart Salı günü İstanbul'da Letonya ile oynayacak.