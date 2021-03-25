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25 Mart 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika | Türkiye'nin Hollanda galibiyeti Avrupa basınında: Portakallar rezil oldu Son dakika | Türkiye'nin Hollanda galibiyeti Avrupa basınında: Portakallar rezil oldu Avrupa basını, Türkiye'nin Hollanda'yı 4-2 yendiği 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu maçına geniş yer ayırdı. Hollanda kamu yayın kuruluşu NOS: "Portakallar, yaşlı (Burak) Yılmaz'ın fark yarattığı Türkiye'de rezil oldu" ifadelerini kullandı. Giriş Tarihi: 25.03.2021 11:22 Güncelleme Tarihi: 25.03.2021 12:00
Hollanda kamu yayın kuruluşu NOS, "Portakallar, yaşlı (Burak) Yılmaz'ın fark yarattığı Türkiye'de rezil oldu." başlığıyla paylaştığı haberde, ay-yıldızlı ekibin Hollanda'ya 4-2'lik skorla utanç verici bir mağlubiyet yaşattığını yazdı.
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Haberde, Şenol Güneş yönetiminde Türkiye'nin yeni bir takım oluşturduğu ve 3 gol atan 35 yaşındaki Burak Yılmaz'ın iki takım arasında fark yarattığı belirtildi.
Algemeen Dagblad gazetesi, "Portakallar, Türkiye'de yenilerek Dünya Kupası elemelerine dramatik bir şekilde başlıyor" başlığını atarak, Frank de Boer idaresindeki milli takımın Türkiye'ye 4-2 mağlup olduğunu aktardı.
Haberde, A Milli Futbol Takımı Kaptanı Burak Yılmaz'ın, attığı 3 gollle İstanbul'da Hollanda'nın kabusu olduğu dile getirildi.
"Yeni lider Georginio Wijnaldum, Türkiye'de Portakalları ileri taşıyamadı" başlığını atan NRC gazetesi ise Hollanda Milli Takımı'nın 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ne Türkiye'den aldığı acı bir mağlubiyetle başladığını, sakat olan Virgil van Dijk'in yokluğunda bir lider arandığını vurguladı.