Son dakika | Türkiye'nin Hollanda galibiyeti Avrupa basınında: Portakallar rezil oldu

"Yeni lider Georginio Wijnaldum, Türkiye'de Portakalları ileri taşıyamadı" başlığını atan NRC gazetesi ise Hollanda Milli Takımı'nın 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ne Türkiye'den aldığı acı bir mağlubiyetle başladığını, sakat olan Virgil van Dijk'in yokluğunda bir lider arandığını vurguladı.