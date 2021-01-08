Galatasaray transfer haberleri | Alexander Sörloth için Leipzig kararını verdi

G.SARAY İÇİN TEK SORUN MAAŞ

Galatasaray'ın bu transfer için önündeki tek sorun golcü futbolcunun aldığı maaş. Yıllık ücreti bonuslarla birlikte 4.5 milyon euro olan Sörloth'un maaşında indirim yapması için ayrıca bir görüşme gerçekleştireceği öğrenildi.