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08 Ocak 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Galatasaray transfer haberleri | Alexander Sörloth için Leipzig kararını verdi Galatasaray transfer haberleri | Alexander Sörloth için Leipzig kararını verdi Galatasaray transfer haberleri | Ligde inişli çıkışlı bir grafik çizen Galatasaray, forvet transferi için listenin ilk sırasında yer alan Trabzonspor'un eski santrforu Alexander Sörloth için bonservisi elinde olan Almanya Bundesliga takımı Leipzig transfer durumuyla ilgili kararını verdi. Giriş Tarihi: 08.01.2021 17:21 Güncelleme Tarihi: 08.01.2021 17:21
Geçtiğimiz sezon Trabzonspor'da fırtına gibi esen Alexander Sörloth, yaz ayında büyük bir kriz yaratarak Almanya Bundesliga ekiplerinden Leipzig'e transfer olmuştu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Burada bekleneni veremeyen ve Leipzig formasıyla sadece 3 maçta 90 dakika oynayan Norveçli futbolcu için Galatasaray, devre arasında kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. Bu doğrultuda harekete geçen sarı kırmızılılar, ilk görüşmeyi gerçekleştirdi.
TRABZON SÖZLEŞMEYE MADDE KOYDURMUŞTU
Alexander Sörloth için Leipzig ile yapılan sözleşmeye ek madde koyduran Trabzonspor, Norveçli futbolcunun Türkiye'ye transferi durumunda öncelikli takımın kendileri olacağına dair madde koydurmuştu.
Ancak Trabzonspor'un Sörloth ile ilgili bir tasarrufu olmadığı için, Galatasaray'ın bu oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmasında bir engel bulunmuyor. G.SARAY İÇİN TEK SORUN MAAŞ
Galatasaray'ın bu transfer için önündeki tek sorun golcü futbolcunun aldığı maaş. Yıllık ücreti bonuslarla birlikte 4.5 milyon euro olan Sörloth'un maaşında indirim yapması için ayrıca bir görüşme gerçekleştireceği öğrenildi.