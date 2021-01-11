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11 Ocak 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Galatasaray transfer son dakika | İrfan Can Kahveci Galatasaray'a gelecek mi? Kritik gelişme Galatasaray transfer son dakika | İrfan Can Kahveci Galatasaray'a gelecek mi? Kritik gelişme Galatasaray transfer son dakika | İrfan Can Kahveci Galatasaray'a gelecek mi? Fenerbahçe'nin Mesut Özil transferinin gölgesinde kalmak istemeyen Galatasaray'ın bütün uğraşı Medipol Başakşehir'in yıldızı İrfan Can Kahveci. Sarı kırmızılı yöneticiler, yıldız oyuncuyu takıma kazandırmak önemli bir adım daha attı. Giriş Tarihi: 11.01.2021 10:49 Güncelleme Tarihi: 11.01.2021 10:49 Galatasaray, Medipol Başakşehir'den İrfan Can Kahveci'yi kadrosuna katmak için girişimlere başlarken transferde sürpriz bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... GALERİ DEVAM EDİYOR GÖRÜŞMELERE BAŞLADI Galatasaray son yılların en çok konuşulan transferlerinden birine imza atmak üzere. Sarı Kırmızılılar, Medipol Başakşehir'in yıldız orta sahası İrfan Can Kahveci için kulübü ile görüşmelere başladı. 10 MİLYON EURO Medipol Başakşehir'in İrfan Can Kahveci için kapıyı 10 milyon Euro'dan açtığı ve pazarlıkların devam ettiği bildirildi. İrfan Can Kahveci'nin de Galatasaray'a sıcak baktığı iddia edildi. TERİM RESMEN AÇIKLADI Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Gençlerbirliği ile oynanan karşılaşmanın hemen ardından basın toplantısında İrfan Can Kahveci'yi transfer etmek istediğini açıkça belirtti. 'DAHA CİDDİ GÖRÜŞMELER YAPMALIYIZ' Terim, "İrfan Can'ı istiyoruz. İrfan Can'ın da bizi istediğini biliyoruz. Önemli, genç ama tecrübeli, yetenekli bir oyuncu. Sayın Başkanımız ve Abdurrahim bey, Göksel Başkan ile görüştü ama henüz kolay alınacak bir sonuç değil. Daha resmi görüşmeler devam edebilir. Bunlar gayet doğaldır. Konuşulur, olur olmaz ama daha resmi, daha ciddi şeyler yapmalıyız" ifadelerini kullandı.