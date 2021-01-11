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Haberler Galeri Galatasaray transfer son dakika | İrfan Can Kahveci Galatasaray'a gelecek mi? Kritik gelişme

Galatasaray transfer son dakika | İrfan Can Kahveci Galatasaray'a gelecek mi? Kritik gelişme

Galatasaray transfer son dakika | İrfan Can Kahveci Galatasaray'a gelecek mi? Fenerbahçe'nin Mesut Özil transferinin gölgesinde kalmak istemeyen Galatasaray'ın bütün uğraşı Medipol Başakşehir'in yıldızı İrfan Can Kahveci. Sarı kırmızılı yöneticiler, yıldız oyuncuyu takıma kazandırmak önemli bir adım daha attı.

Giriş Tarihi: 11.01.2021 10:49 Güncelleme Tarihi: 11.01.2021 10:49
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Galatasaray transfer son dakika | İrfan Can Kahveci Galatasaray'a gelecek mi? Kritik gelişme
Galatasaray, Medipol Başakşehir'den İrfan Can Kahveci'yi kadrosuna katmak için girişimlere başlarken transferde sürpriz bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...
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Galatasaray transfer son dakika | İrfan Can Kahveci Galatasaray'a gelecek mi? Kritik gelişme

GÖRÜŞMELERE BAŞLADI
Galatasaray son yılların en çok konuşulan transferlerinden birine imza atmak üzere. Sarı Kırmızılılar, Medipol Başakşehir'in yıldız orta sahası İrfan Can Kahveci için kulübü ile görüşmelere başladı.

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Galatasaray transfer son dakika | İrfan Can Kahveci Galatasaray'a gelecek mi? Kritik gelişme

10 MİLYON EURO
Medipol Başakşehir'in İrfan Can Kahveci için kapıyı 10 milyon Euro'dan açtığı ve pazarlıkların devam ettiği bildirildi. İrfan Can Kahveci'nin de Galatasaray'a sıcak baktığı iddia edildi.

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Galatasaray transfer son dakika | İrfan Can Kahveci Galatasaray'a gelecek mi? Kritik gelişme

TERİM RESMEN AÇIKLADI
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Gençlerbirliği ile oynanan karşılaşmanın hemen ardından basın toplantısında İrfan Can Kahveci'yi transfer etmek istediğini açıkça belirtti.

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Galatasaray transfer son dakika | İrfan Can Kahveci Galatasaray'a gelecek mi? Kritik gelişme

'DAHA CİDDİ GÖRÜŞMELER YAPMALIYIZ'
Terim, "İrfan Can'ı istiyoruz. İrfan Can'ın da bizi istediğini biliyoruz. Önemli, genç ama tecrübeli, yetenekli bir oyuncu. Sayın Başkanımız ve Abdurrahim bey, Göksel Başkan ile görüştü ama henüz kolay alınacak bir sonuç değil. Daha resmi görüşmeler devam edebilir. Bunlar gayet doğaldır. Konuşulur, olur olmaz ama daha resmi, daha ciddi şeyler yapmalıyız" ifadelerini kullandı.