Rıza Çalımbay'dan Trabzonsporluları üzecek transfer sözleri

"OYUNCU KOLAY KOLAY VERİLMEZ"

Bir basın mensubunun "Uğur Çiftçi'nin adı son dönemlere Trabzonspor ile anılıyor. Bunun hakkında neler söylersiniz" şeklindeki sorusuna Çalımbay, "Şu anda bizim oyuncuya ihtiyacımız varken oyuncu kolay kolay verilmez. Onlar tabii ki kulübümüzle görüşür ve anlaşırsa bilemiyoruz. Ama şu anda böyle bir şey yok. Sadece var olarak konuşuluyor. Ama asıl bizim ihtiyacımız var. Biz önce ihtiyaçlarımızı yapmamız gerekiyor" yanıtını verdi.