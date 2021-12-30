30 Aralık 2021, Perşembe
Rıza Çalımbay'dan Trabzonsporluları üzecek transfer sözleri
MKE Ankaragücü'nü sahasında 2-1 yenerek kupada bir üst tura çıkan DG Sivasspor'da Teknik Direktör Rıza Çalımbay maçın ardından, "Hedeflerimizden bir tanesi de Türkiye Kupası. Onda da gidebileceğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. İnşallah iyi bir şekilde tamamlayacağız" dedi. Öte yandan Çalımbay, transfer çalışmalarındaki son durumla ilgili konuşurken takım 2-3 ismin takıma katılacağını belirtti. Trabzonspor'un istediği yıldız isimle ilgili ise net konuştu.
Giriş Tarihi: 30.12.2021 22:10 Güncelleme Tarihi: 30.12.2021 22:16
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Rıza Çalımbay'da flaş transfer sözleri
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Rıza Çalımbay'da flaş transfer sözleri
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Rıza Çalımbay'da flaş transfer sözleri
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Rıza Çalımbay'da flaş transfer sözleri
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Rıza Çalımbay'da flaş transfer sözleri