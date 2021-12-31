31 Aralık 2021, Cuma
Ziraat Türkiye Kupası'nda Bandırmaspor sürprizi! İşte son 16 turuna kalan takımlar
Futbolseverlerin şifresiz A Spor ekranlarından canlı yayında takip ettiği Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur karşılaşmaları Beşiktaş-Altay maçıyla sona erdi. Galatasaray'ın penaltılarla elendiği kupada Bandırmaspor sürpriz yaptı. İşte ZTK'da son 16 turuna kalan takımlar.
Peki kupada son 16 tur maçları ne zaman oynanacak? Ayrıntılar haberimizde...
Giriş Tarihi: 31.12.2021 01:31 Güncelleme Tarihi: 31.12.2021 01:58
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Ziraat Türkiye Kupası'nda Bandırmaspor sürprizi! İşte 16 tura kalan takımlar
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Ziraat Türkiye Kupası'nda Bandırmaspor sürprizi! İşte 16 tura kalan takımlar
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Ziraat Türkiye Kupası'nda Bandırmaspor sürprizi! İşte 16 tura kalan takımlar
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Ziraat Türkiye Kupası'nda Bandırmaspor sürprizi! İşte 16 tura kalan takımlar
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Ziraat Türkiye Kupası'nda Bandırmaspor sürprizi! İşte 16 tura kalan takımlar