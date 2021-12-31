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Haberler Galeri Ziraat Türkiye Kupası'nda Bandırmaspor sürprizi! İşte son 16 turuna kalan takımlar

Ziraat Türkiye Kupası'nda Bandırmaspor sürprizi! İşte son 16 turuna kalan takımlar

Futbolseverlerin şifresiz A Spor ekranlarından canlı yayında takip ettiği Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur karşılaşmaları Beşiktaş-Altay maçıyla sona erdi. Galatasaray'ın penaltılarla elendiği kupada Bandırmaspor sürpriz yaptı. İşte ZTK'da son 16 turuna kalan takımlar.

Peki kupada son 16 tur maçları ne zaman oynanacak? Ayrıntılar haberimizde...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 31.12.2021 01:31 Güncelleme Tarihi: 31.12.2021 01:58
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Ziraat Türkiye Kupası'nda Bandırmaspor sürprizi! İşte 16 tura kalan takımlar
Ziraat Türkiye Kupası’nda Bandırmaspor sürprizi! İşte 16 tura kalan takımlar

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur karşılaşmaları sona erdi. İşte son 16 tura kalan takımlar;

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Ziraat Türkiye Kupası'nda Bandırmaspor sürprizi! İşte 16 tura kalan takımlar
Ziraat Türkiye Kupası’nda Bandırmaspor sürprizi! İşte 16 tura kalan takımlar

BEŞİKTAŞ

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Ziraat Türkiye Kupası'nda Bandırmaspor sürprizi! İşte 16 tura kalan takımlar
Ziraat Türkiye Kupası’nda Bandırmaspor sürprizi! İşte 16 tura kalan takımlar

FENERBAHÇE

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Ziraat Türkiye Kupası'nda Bandırmaspor sürprizi! İşte 16 tura kalan takımlar
Ziraat Türkiye Kupası’nda Bandırmaspor sürprizi! İşte 16 tura kalan takımlar

TRABZONSPOR

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Ziraat Türkiye Kupası'nda Bandırmaspor sürprizi! İşte 16 tura kalan takımlar
Ziraat Türkiye Kupası’nda Bandırmaspor sürprizi! İşte 16 tura kalan takımlar

KASIMPAŞA