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İnternete sızdı! İşte Fenerbahçe'nin yeni sezon formaları | Son dakika spor haberi
Son dakika spor haberi... Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen Süper Lig'de maçların başlamasına sayılı günler kaldı. Futbolseverler heyecanla haziran ayı ortasında başlaması beklenen maçları bekliyor. 2020-2021 sezonun formalarıda basına sosyal medyaya sızmaya başladı. Galatasaray'ın ardında Fenerbahçe'nin yeni sezonda giyeceği iddia edilen formalarda internete sızdı. İşte yeni sezon formaları...
Giriş Tarihi: 18.05.2020 00:42Güncelleme Tarihi: 18.05.2020 01:07