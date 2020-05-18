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Haberler Galeri İnternete sızdı! İşte Fenerbahçe'nin yeni sezon formaları | Son dakika spor haberi

İnternete sızdı! İşte Fenerbahçe'nin yeni sezon formaları | Son dakika spor haberi

Son dakika spor haberi... Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen Süper Lig'de maçların başlamasına sayılı günler kaldı. Futbolseverler heyecanla haziran ayı ortasında başlaması beklenen maçları bekliyor. 2020-2021 sezonun formalarıda basına sosyal medyaya sızmaya başladı. Galatasaray'ın ardında Fenerbahçe'nin yeni sezonda giyeceği iddia edilen formalarda internete sızdı. İşte yeni sezon formaları...

Giriş Tarihi: 18.05.2020 00:42 Güncelleme Tarihi: 18.05.2020 01:07
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İnternete sızdı! İşte Fenerbahçe'nin yeni sezon formaları | Son dakika spor haberi

BARCELONA İÇ SAHA

Barcelona'nın yeni sezonda giyeceği çubuklu forma geçmişten izler taşıyor. Bordo Lacivert renklerin arasındaki sarı izler 2000'li yılların başındaki Barcelona formasıyla benzerlikler gösteriyor.

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İnternete sızdı! İşte Fenerbahçe'nin yeni sezon formaları | Son dakika spor haberi

PSG İÇ SAHA

PSG'nin forması ise klasik Lacivert zemin üzerine kırmızı şerit olarak taraftarların beğenisine sunuldu.

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İnternete sızdı! İşte Fenerbahçe'nin yeni sezon formaları | Son dakika spor haberi

TOTTENHAM - 2020-2021 İÇ SAHA
Tottenham yeni sezonda klasik beyaz formasını giyecek. Formadaki en büyük özellik ise lacivert detayların daha fazla ön planda olması.

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İnternete sızdı! İşte Fenerbahçe'nin yeni sezon formaları | Son dakika spor haberi

ATLETICO MADRID İÇ SAHA

Atletico Madrid, yeni sezonda klasikleşen kırmızı beyaz çubuklu formasını giyecek.

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İnternete sızdı! İşte Fenerbahçe'nin yeni sezon formaları | Son dakika spor haberi

INTER DIŞ SAHA

Inter'in iç sahada giydiği lacivert siyah çubuklu formasının yanı sıra deplasmanda giyeceği forma basına sızdırıldı. Grinin tonlarının kullanıldığı formada yatay şeritler dikkat çekiyor.