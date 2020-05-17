ANA SAYFA
Yattara'dan yıllar sonra gelen Real Madrid itirafı! "Roberto Carlos..."
Bir dönem Trabzonspor'da fırtınalar estiren Ibrahim Yattara'dan yıllar sonra Real Madrid itirafı geldi. Bordo mavili ekipte oynasığı dönemde futbolseverlerin büyük beğenisini kazanan Gineli yıldız o dönem Fenerbahçe'de forma giyen Roberto Carlos'un Real Madrid'e önerdiği ve İspanyol ekibinin ise kendisini transfer etmek istediğini açıkladı. Peki transer neden olmadı? İşte yanıtı...
Giriş Tarihi: 17.05.2020 22:55 Güncelleme Tarihi: 17.05.2020 23:00
- 1
- 29
Yattara'dan yıllar sonra Real Madrid itirafı! Roberto Carlos...
- 2
- 29
Yattara'dan yıllar sonra Real Madrid itirafı! Roberto Carlos...
- 3
- 29
Yattara'dan yıllar sonra Real Madrid itirafı! Roberto Carlos...
- 4
- 29
Yattara'dan yıllar sonra Real Madrid itirafı! Roberto Carlos...
- 5
- 29
Yattara'dan yıllar sonra Real Madrid itirafı! Roberto Carlos...