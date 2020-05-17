Yattara'dan yıllar sonra gelen Real Madrid itirafı! "Roberto Carlos..."

Sizin zamanınızla şimdiki kadro arasındaki farklar neler?

"Biz çok iyi anlaşıyorduk. Şu anki kadroda da Sosa, Abdülkadir, Nwakaeme... İnşallah bu sene bu kadro şampiyon olacak. Ben daha çok şampiyonluk görmek istedim ama olmadı. Şimdi ki kadro da çok güzel bir kadro. Çok iyi oyuncular var. Hepsi çok iyi. Biz de destekliyoruz."