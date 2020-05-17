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Yattara'dan yıllar sonra gelen Real Madrid itirafı! "Roberto Carlos..."

Bir dönem Trabzonspor'da fırtınalar estiren Ibrahim Yattara'dan yıllar sonra Real Madrid itirafı geldi. Bordo mavili ekipte oynasığı dönemde futbolseverlerin büyük beğenisini kazanan Gineli yıldız o dönem Fenerbahçe'de forma giyen Roberto Carlos'un Real Madrid'e önerdiği ve İspanyol ekibinin ise kendisini transfer etmek istediğini açıkladı. Peki transer neden olmadı? İşte yanıtı...

Giriş Tarihi: 17.05.2020 22:55 Güncelleme Tarihi: 17.05.2020 23:00
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Yattara'dan yıllar sonra Real Madrid itirafı! Roberto Carlos...
Yattara'dan yıllar sonra Real Madrid itirafı! Roberto Carlos...

Şu anda İstanbulspor'da yardımcı antrenörlük görevinde bulunan Yattara, sosyal medya hesabı üzerinden katıldığı bir canlı yayınında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

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Yattara'dan yıllar sonra Real Madrid itirafı! Roberto Carlos...
Yattara'dan yıllar sonra Real Madrid itirafı! Roberto Carlos...

Yattara, Türk Halkı'nın gönlüne nasıl girdi?

"Trabzonspor'a gelmek benim için çok büyük bir hayaldi. Allah'a çok şükür bu formayı giydim. Elimden geleni yapmaya çalıştım, yaptım da. Daha çok şampiyonluk görmek istedim ama maalesef çok göremedim. 2 kupa kazandım. Taraftarı mutlu etmeye çalıştım. İyi ki bu formayı giydim."

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Yattara'dan yıllar sonra Real Madrid itirafı! Roberto Carlos...
Yattara'dan yıllar sonra Real Madrid itirafı! Roberto Carlos...

Özkan Sümer sizi Trabzonspor'a transfer etti. Nasıl keşfetti seni?

"Gine'den sonra Belçika'ya gittim. 3. seneden sonra Trabzonspor beni transfer etti. Özellikle 1 maç oynadım, Özkan Sümer beni izlemeye gelmişti. Maçtan sonra beni beğendiğini söyledi. Sonra kulüp başkanı beni aradı, 'Seni bir takım istiyor, anlaştık' diye. Sonra Trabzonspor'a geldim."

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Yattara'dan yıllar sonra Real Madrid itirafı! Roberto Carlos...
Yattara'dan yıllar sonra Real Madrid itirafı! Roberto Carlos...

Sizin zamanınızla şimdiki kadro arasındaki farklar neler?

"Biz çok iyi anlaşıyorduk. Şu anki kadroda da Sosa, Abdülkadir, Nwakaeme... İnşallah bu sene bu kadro şampiyon olacak. Ben daha çok şampiyonluk görmek istedim ama olmadı. Şimdi ki kadro da çok güzel bir kadro. Çok iyi oyuncular var. Hepsi çok iyi. Biz de destekliyoruz."

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Yattara'dan yıllar sonra Real Madrid itirafı! Roberto Carlos...
Yattara'dan yıllar sonra Real Madrid itirafı! Roberto Carlos...

Süper Lig'in tescili hakkında ne düşünüyorsun?

"En iyi şekilde ligi normal bir şekilde bitirmek gerekiyor. Lig oynanırsa Trabzonspor şampiyon olabilir."