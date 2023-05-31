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Lionel Messi kararını verdi yeni takımı belli oluyor! Hayranları çok şaşıracak...

Dünya futbolunun bir numaralı isimlerinden birisi olan Arjantinli yıldız Lionel Messi, futbol kariyeri için kritik bir sürecin içerisine giriyor. Gelecek sezonda PSG'den ayrılması artık kesin gözüyle bakılan Messi, yeni takımı için karar verdi. Dünya basınında gündeme gelen haberlere göre, önümüzdeki haftalarda imzaları atan olan yıldız oyuncunun transfer olacağı takım hayranlarını da şaşırtacak.

Giriş Tarihi: 31.05.2023 20:26 Güncelleme Tarihi: 31.05.2023 20:33
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Lionel Messi kararını verdi yeni takımı belli oluyor! Hayranları çok şaşıracak...

Barcelona'da tarihe damga vuran, 16 yılda sayısız kupa ve başarı elde eden Lionel Messi, 2021 yazında PSG'ye transfer olmuştu.

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Lionel Messi kararını verdi yeni takımı belli oluyor! Hayranları çok şaşıracak...

İspanyol devinde yaşanan finansal sıkıntılar nedeniyle efsanesi olduğu kulübe veda etmek zorunda kalan Messi, PSG'de de istediğini bulamadı.

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Lionel Messi kararını verdi yeni takımı belli oluyor! Hayranları çok şaşıracak...

Şampiyonlar Ligi'ni müzesine getirmek isteyen Fransız devi, dünyaca ünlü futbolcuları renklerine bağlarken son olarak kadrosuna kattığı Lionel Messi de bu derde deva olamadı.

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Lionel Messi kararını verdi yeni takımı belli oluyor! Hayranları çok şaşıracak...

2022 FIFA Dünya Kupası'nı kazanarak koleksiyonunda eksik parça bırakmayan Arjantinli yıldız, taraftarların yoğun eleştirisine maruz kalmış ve zaman zaman ıslıklandı.

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Lionel Messi kararını verdi yeni takımı belli oluyor! Hayranları çok şaşıracak...

Yaşanılan Suudi Arabistan krizinin ardından yeniden takımla birlikte çalışmalara başlayan yıldız isimi, kulüpten ayrılma kararı aldı.