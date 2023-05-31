"Paris'te paryaydı İstanbul'da idol oldu" Galatasaray'ın şampiyonluğu dünya basınında
Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda karşılaştığı Ankaragücü'nü 4-1 mağlup ederek sahasında oynayacağı Fenerbahçe derbisi öncesi şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'ın ligde 23. kez elde ettiği bu zafer, dünya basınında da geniş yer buldu. Dış basın özellikle Mauro Icardi'nin Galatasaray'daki yeniden doğuşuna ve şampiyonlukta bunun yarattığı etkiye dikkat çekti.
Giriş Tarihi: 31.05.2023
10:10 Güncelleme Tarihi: 31.05.2023
10:10
Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Ankaragücü'nü 4-1 mağlup etmeyi başardı. Sarı-Kırmızılılar, bu sonuçla birlikte sahasında oynayacağı Fenerbahçe derbisi öncesi şampiyonluğunu ilan etmiş oldu. Galatasaray'ın 23. şampiyonluğu dış basında da geniş yer tuttu. İşte dünya basınında Galatasaray'ın şampiyonluğu...
GALERİ DEVAM EDİYOR
BILD (ALMANYA)
'Galatasaray'dan 23. şampiyonluk - İki eski Bundesliga yıldızı, Türkiye şampiyonluğunu kutladı'
"Boğazın Aslanları, 23. kez şampiyon. Gala için bu, 2019'dan beri ilk şampiyonluk zaferi. Bundesliga'dan iki eski tanıdığın da bunda payı var. Schalke ve Düsseldorf formaları giyen Kaan Ayhan ile en son RB Leipzig'de yardımcı antrenör olarak çalışan eski milli futbolcu Moritz Volz. Ama takımın yıldızı başka biri ve o Gala'ya ait bile değil. PSG'den kiralık Mauro Icardi, 23 maçta 21 gol attı. İstanbulluların onu kalıcı olarak transfer etmek istemelerine şaşmamalı..."
KICKER (ALMANYA)
'2019'dan beri ilk kez: Galatasaray yine Türkiye şampiyonu'
"Galatasaray İstanbul, 23. Türkiye Ligi şampiyonluğunu kutluyor. Galatasaray'ın zayıf şekilde 13. sırada yer aldığı geçen sezonki karmaşanın ardından bu, tam olarak öngörülebilir bir şey değildi. Ya da evet... Çünkü Galatasaray, yaz aylarında bir transfer atağı başlattı. Tanınmış, kısmen yaşı ilerlemiş yıldızları kadrosuna kattı. Fenerbahçe, pazar günü derbiyi kazansa bile yetmeyecek. Aslanlar artık hafta içi kutlamalara başlayabilir"
SPORT (ALMANYA)
'Galatasaray, şampiyonluk hasretini sonlandırdı'
"Galatasaray, 23. kez Türkiye şampiyonu. En çok şampiyon olan takım, sezonun bitimine bir maç kala Ankaragücü'nü 4-1 yenerek ezeli rakipleri Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın önünde şampiyon oldu. Galatasaray, son şampiyonluğunu 2019'da almıştı"
LE PARISIEN (FRANSA)
'Mauro Icardi, Galatasaray'a şampiyonluğu getiriyor'
"PSG'den kiralık olarak gelen Arjantinli, bir duble daha yaptı. Paris'te parya, İstanbul'da idol olan Icardi; bir kez daha gol makinesine dönüştü. Ağları bulmka için en ufak bir fırsatı dahi değerlendiren kararlı bir forvet"