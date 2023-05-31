"Paris'te paryaydı İstanbul'da idol oldu" Galatasaray'ın şampiyonluğu dünya basınında

BILD (ALMANYA)

'Galatasaray'dan 23. şampiyonluk - İki eski Bundesliga yıldızı, Türkiye şampiyonluğunu kutladı'

"Boğazın Aslanları, 23. kez şampiyon. Gala için bu, 2019'dan beri ilk şampiyonluk zaferi. Bundesliga'dan iki eski tanıdığın da bunda payı var. Schalke ve Düsseldorf formaları giyen Kaan Ayhan ile en son RB Leipzig'de yardımcı antrenör olarak çalışan eski milli futbolcu Moritz Volz. Ama takımın yıldızı başka biri ve o Gala'ya ait bile değil. PSG'den kiralık Mauro Icardi, 23 maçta 21 gol attı. İstanbulluların onu kalıcı olarak transfer etmek istemelerine şaşmamalı..."