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Galatasaray'ın yıldızına İtalyan kancası! İşte istenen bonservis bedeli

Tarihteki 23. şampiyonluğunu Süper Lig'in bitimine 2 hafta kala elde eden Galatasaray'da büyük coşku yaşanıyor. Galatasaray'da diğer yandan transfer haberleri de gelmeye devam ediyor. Takımın yıldız oyuncusu olan ligin asist lideri Kerem Aktürkoğlu için Avrupa devi transfer için devreye girdi.

Giriş Tarihi: 01.06.2023 10:26 Güncelleme Tarihi: 01.06.2023 10:26
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Galatasaray’ın yıldızına İtalyan kancası! İşte istenen bonservis bedeli
Süper Lig'de Ankaragücü'nü 4-1 mağlup eden Galatasaray, 2022-23 sezonunun bitimine 2 hafta kala 23. şampiyonluğunu ilan etti ve Fenerbahçe maçına şampiyon unvanıyla çıkacak.
GALERİ DEVAM EDİYOR
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Galatasaray’ın yıldızına İtalyan kancası! İşte istenen bonservis bedeli

REKOR KIRILDI

Dünya Kupası arasının ardından muhtemeşem bir performans yükselişi yakalayan Okan Buruk ve öğrencileri ligde üst üste 13 maç kazandı.

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Galatasaray’ın yıldızına İtalyan kancası! İşte istenen bonservis bedeli
Galatasaray böylelikle Beşiktaş'ın 63 yıldır geçilemeyen 12 maçlık galibiyet rekorunun yeni sahibi oldu. Galatasaray, aynı zamanda ligin en az gol yiyen takımı konumunda.
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Galatasaray’ın yıldızına İtalyan kancası! İşte istenen bonservis bedeli

SARI-KIRMIZILILARA SEVİLLA PİYANGOSU

Sevilla'nın UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon olması, Galatasaray'a yaradı… Süper Lig'i lider tamamlayan ve kasasını dolduran sarı-kırmızılılar, 2019-2020 sezonunda İspanyol kulübüne sattığı orta saha oyuncusu Fernando'nun sözleşmesinde yazan madde gereği, Sevilla'dan da 1 milyon euro (22 milyon TL) bonus almaya hak kazandı.

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Galatasaray’ın yıldızına İtalyan kancası! İşte istenen bonservis bedeli

DERBİ BİLETLERİ SATIŞA ÇIKIYOR

Galatasaray'ın pazar günü Fenerbahçe'yi ağırlayacağı derbinin biletleri bugün satışa çıkacak. Sarıkırmızılı kulüp, saat 11.00'den itibaren taraftarların bilet alabileceğini duyurdu. 500 TL ile başlayan fiyatlar, 18 bin liraya kadar yükseliyor.