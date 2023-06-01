Galatasaray'ın yıldızına İtalyan kancası! İşte istenen bonservis bedeli

Tarihteki 23. şampiyonluğunu Süper Lig'in bitimine 2 hafta kala elde eden Galatasaray'da büyük coşku yaşanıyor. Galatasaray'da diğer yandan transfer haberleri de gelmeye devam ediyor. Takımın yıldız oyuncusu olan ligin asist lideri Kerem Aktürkoğlu için Avrupa devi transfer için devreye girdi.