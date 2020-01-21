İşte Beşiktaş'ın yeni golcüsü! Avcı'nın kurtarıcısı olacak
Şampiyonluk yarışında Sivasspor yenilgisi ile koltuğu iyice sallanan Abdullah Avcı için çanlar çalıyor. Taraftarın ve yönetimin sabır göstermekten yorulduğu teknik direktör için, transfer olmazsa olmazlardan. Mali şartlar gereği transfer yapması zora giren Beşiktaş, Avcı'nın istediği ünlü golcü ile temasa geçti. Siyah beyazlı ekibe sıcak bakan golcü oyuncu Avcı'nın kurtarıcısı olarak görülüyor.
Giriş Tarihi: 21.01.2020 10:32Güncelleme Tarihi: 21.01.2020 10:32