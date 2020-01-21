21 Ocak 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

İşte Beşiktaş'ın yeni golcüsü! Avcı'nın kurtarıcısı olacak

Şampiyonluk yarışında Sivasspor yenilgisi ile koltuğu iyice sallanan Abdullah Avcı için çanlar çalıyor. Taraftarın ve yönetimin sabır göstermekten yorulduğu teknik direktör için, transfer olmazsa olmazlardan. Mali şartlar gereği transfer yapması zora giren Beşiktaş, Avcı'nın istediği ünlü golcü ile temasa geçti. Siyah beyazlı ekibe sıcak bakan golcü oyuncu Avcı'nın kurtarıcısı olarak görülüyor.

Giriş Tarihi: 21.01.2020 10:32 Güncelleme Tarihi: 21.01.2020 10:32
  • 1
  • 9
İşte Beşiktaş'ın yeni golcüsü! Avcı'nın kurtarıcısı olacak

Beşiktaş'ın transfer yapacak ne hali, ne de maddi durumu var… Ancak Portekiz'den A Bola, 'güvenilir kaynaklardan alınan bilgiye göre' ifadesini kullanarak siyah-beyazlıların Andraz Sporar için görüşmelere başladığını yazdı.

  • 2
  • 9
İşte Beşiktaş'ın yeni golcüsü! Avcı'nın kurtarıcısı olacak

Sporting'in de transfer listesinde yer alan 25 yaşındaki forvet için kulübü Slovan'la pazarlıkların sürdüğü kaydedildi. Haberde, Beşiktaşlı yöneticilerin, Slovan'ın Orenburg'la oynadığı maçtan sonra hem Slovanlı yöneticiler hem de Sporar'ın menajeriyle bir araya geldiği iddia edildi.

  • 3
  • 9
İşte Beşiktaş'ın yeni golcüsü! Avcı'nın kurtarıcısı olacak

Abdullah Avcı'nın da UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan maçlarda Sporar'ı çok beğendiği ve yönetime transfer edilmesi için rapor verdiği öğrenildi. Ara transfer döneminin bitmesine sayılı günler kala imzaların yakın zamanda atılabileceği ileri sürüldü.

  • 4
  • 9
İşte Beşiktaş'ın yeni golcüsü! Avcı'nın kurtarıcısı olacak

COME TO BEŞİKTAŞ ÇAĞRISI

Andraz Sporar, geçtiğimiz aylarda Beşiktaş ile oynadıkları maçtan bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Sporar'ın Dinamo Kiev forması giyen vatandaşı Benjamin Verbic'in ise paylaşımının altın 'Come to Beşiktaş' yazması dikkat çekmişti.

  • 5
  • 9
İşte Beşiktaş'ın yeni golcüsü! Avcı'nın kurtarıcısı olacak

2 SEZONDA TOPLAM 55 GOL ATTI

Bu sezon Beşiktaş ile UEFA Avrupa Ligi'nde aynı grupta yer alan S. Bratislava'nın 25 yaşındaki golcüsü geçtiğimiz sezon 36 resmi maçta 34, bu sezon da 26 maçta 21 gol atmayı başardı.