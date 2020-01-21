İşte Fatih Terim'in istediği stoper! Transfer an meselesi Savunmada yaşadığı problemleri çözmek isteyen Fatih Terim, yönetime ünlü stoperin ismini verdi. Lyundima ve Marcao ikilisi ile birçok maçta puan bırakan Terim, ligin ikinci yarısında bu sorunları yaşamak istemiyor. İşte Galatasaray'ın gündemindeki ünlü oyuncu... Giriş Tarihi: 21.01.2020 10:07 Güncelleme Tarihi: 21.01.2020 10:23
Fotomaç'ın haberine göre; Galatasaray'da stoper arayışları bir süredir hız kazanmıştı. Luyindama'nın uzun süreli sakatlığından sonra mutlak bir stoper takviyesi yapmak isteyen sarı-kırmızılı kurmaylar birçok ismi listesine almıştı. Teknik direktör Fatih Terim'in Funes Mori isminde ısrarcı olduğu öğrenildi.
Fatih Terim, Galatasaray'a gelmek yerine
Celta Vigo'yu seçen Jeisson Murillo'ya, Denizlispor maçından sonra, "Stoper alabilirdik, kendisi vazgeçti, alamadık" diye sitem etti. Ancak stoper transferinden vazgeçmediklerini "Uğraşıyoruz" sözleriyle yineledi.
Tecrübeli teknik adam, "Yine genç oyuncular" diyerek Mert Çetin, Eray Cömert ve Ertuğrul
işaret etti. Fatih Terim ayrıca "Tecrübeli oyuncular alabilirsek, alacağız" ifadesini de kullandı. Ersoy'u SONA YAKLAŞILDI Bu sözler merak yaratırken Terim'in stoper listesinde sürpriz bir oyuncu olduğu öğrenildi. Gelen bilgilere göre başarılı teknik adamın aklındaki tecrübeli stoperin forma giyen Villarreal'de Ramiro Mori olduğu iddia edildi. Son 3 maçta hiç forma şansı bulamayan Arjantinli oyuncu konusunda ciddi anlamda aşama kaydedildiği iddia edildi. Sol Funes yanında sol bek ve ön liberoda oynayan stoperin Mori bu sezon sadece 91 dakika forma şansı bulabildi. Funes 91 FORMA GİYDİ DAKİKA 1 Temmuz 2018 yılında 9 milyon euro'ya Everton'dan Villarreal'e transfer oldu. İspanyol ekibiyle 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Arjantinli oyuncu bu sezon 3 maçta 91 dakika şans bulabildi. Galatasaray'ın 28 yaşındaki Mori'yi 1.5 yıllığına kiralamak istediği ifade edildi.