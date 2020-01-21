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İşte Fatih Terim'in istediği stoper! Transfer an meselesi

Savunmada yaşadığı problemleri çözmek isteyen Fatih Terim, yönetime ünlü stoperin ismini verdi. Lyundima ve Marcao ikilisi ile birçok maçta puan bırakan Terim, ligin ikinci yarısında bu sorunları yaşamak istemiyor. İşte Galatasaray'ın gündemindeki ünlü oyuncu...

Giriş Tarihi: 21.01.2020 10:07 Güncelleme Tarihi: 21.01.2020 10:23
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İşte Fatih Terim'in istediği stoper! Transfer an meselesi

Fotomaç'ın haberine göre; Galatasaray'da stoper arayışları bir süredir hız kazanmıştı. Luyindama'nın uzun süreli sakatlığından sonra mutlak bir stoper takviyesi yapmak isteyen sarı-kırmızılı kurmaylar birçok ismi listesine almıştı. Teknik direktör Fatih Terim'in Funes Mori isminde ısrarcı olduğu öğrenildi.

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İşte Fatih Terim'in istediği stoper! Transfer an meselesi

Fatih Terim, Galatasaray'a gelmek yerine Celta Vigo'yu seçen Jeisson Murillo'ya, Denizlispor maçından sonra, "Stoper alabilirdik, kendisi vazgeçti, alamadık" diye sitem etti. Ancak stoper transferinden vazgeçmediklerini "Uğraşıyoruz" sözleriyle yineledi.

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İşte Fatih Terim'in istediği stoper! Transfer an meselesi

Tecrübeli teknik adam, "Yine genç oyuncular" diyerek Mert Çetin, Eray Cömert ve Ertuğrul Ersoy'u işaret etti. Fatih Terim ayrıca "Tecrübeli oyuncular alabilirsek, alacağız" ifadesini de kullandı.

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İşte Fatih Terim'in istediği stoper! Transfer an meselesi

SONA YAKLAŞILDI
Bu sözler merak yaratırken Terim'in stoper listesinde sürpriz bir oyuncu olduğu öğrenildi. Gelen bilgilere göre başarılı teknik adamın aklındaki tecrübeli stoperin Villarreal'de forma giyen Ramiro Funes Mori olduğu iddia edildi. Son 3 maçta hiç forma şansı bulamayan Arjantinli oyuncu konusunda ciddi anlamda aşama kaydedildiği iddia edildi. Sol stoperin yanında sol bek ve ön liberoda oynayan Funes Mori bu sezon sadece 91 dakika forma şansı bulabildi.

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İşte Fatih Terim'in istediği stoper! Transfer an meselesi


91 DAKİKA FORMA GİYDİ
1 Temmuz 2018 yılında 9 milyon euro'ya Everton'dan Villarreal'e transfer oldu. İspanyol ekibiyle 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Arjantinli oyuncu bu sezon 3 maçta 91 dakika şans bulabildi. Galatasaray'ın 28 yaşındaki Mori'yi 1.5 yıllığına kiralamak istediği ifade edildi.