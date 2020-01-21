Michael Schumacher hakkında korkunç iddia! 2013 yılında Alp Dağları'nda geçirdiği talihsiz kayak kazasının ardından bitkisel hayatta bulunan Formula 1'in efsane pilotu Michael Schumacher hakkında ortaya atılan iddia hayranlarını endişelendirdi. Giriş Tarihi: 21.01.2020 21:31 Güncelleme Tarihi: 21.01.2020 21:36
Spor Arena Dış Haberler | 2013 yılında Alp Dağları'nda geçirdiği talihsiz kayak kazasının ardından bitkisel hayatta bulunan Formula 1'in efsane pilotu Michael Schumacher hakkında skandal bir iddia ortaya atıldı.
Dünyaca ünlü bir beyin cerrahı olan Nicola Acciarri, Michael Schumacher'in iyileşse dahi çok insanların kendisini tanıdığından çok farklı biri olacağını söylemişti.
Bologna'da bulunan Bellaria Hastanesi'nde görev yapan Acciarri, geçtiğimiz günlerde verdiği röportajda Alman pilotun kas ve iskelet sistemindeki bozulmalar meydana geldiğini ve organik yapıların da deforme olduğunu ifade etmişti.
Nicola Acciarri'nin bu açıklamalarının ardından bugün ortaya atılan bir iddia, Michael Schumacher hayranlarını derinden endişelendirdi.
Daily Mirror gazetesi, tedavisi gözlerden uzak bir şekilde sır gibi saklanan Michael Schumacher'in son haline ait bir fotoğrafın evden sızdığını öne sürdü.