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Haberler Galeri Galatasaray'ın yeni Başkanı Burak Elmas'a itibar suikastı: Gerçekleri söylemek ne zamandan beri yağcılık oldu

Galatasaray'ın yeni Başkanı Burak Elmas'a itibar suikastı: Gerçekleri söylemek ne zamandan beri yağcılık oldu

Galatasaray'da zorlu geçen başkanlık yarışında ipi göğüsleyen Burak Elmas, sarı kırmızılı kulübün 38. başkanı oldu. Genç başkan, koltuğuna oturur oturmaz ilk röportajını Sabah Gazetesi'ne verdi. Elmas açıklamalarında "Türk futbolu uzun süredir yapısal sorunlarla karşı karşıya, ne yazık ki iyi yönetilmiyor. Futbolumuz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yatırımlarına yakışır şekilde olmalı" ifadelerini kullandı. Elmas, Başkan Erdoğan'ın spora ve sporcuya kattığı değeri öne çıkaran bu açıklamaları sonrası sosyal medyada itibar suikastına uğradı. Sabah Gazetesi yazarı Mevlüt Tezel, bu itibarsızlaştırma operasyonunu başlatanlara "Siyasi fikriniz farklı olabilir ama gerçekleri söylemek ne zamandan beri yağcılık oldu!" diye yanıt verdi.

Giriş Tarihi: 22.06.2021 10:43 Güncelleme Tarihi: 22.06.2021 11:36
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Galatasaray'ın yeni Başkanı Burak Elmas'a itibar suikastı: Gerçekleri söylemek ne zamandan beri yağcılık oldu
Cumartesi günü yapılan seçim sonrası Galatasaray'ın 38. başkanı seçilen Burak Elmas'ın Başkan Erdoğan'ın futbola ve spora verdiği değeri anlatan övgü dolu sözlerini eleştiren klavye delikanlıları Elmas'ı sosyal medyada linç etti.
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Galatasaray'ın yeni Başkanı Burak Elmas'a itibar suikastı: Gerçekleri söylemek ne zamandan beri yağcılık oldu

GERÇEĞİ SÖYLEMEK NE ZAMAN BERİ YAĞCILIK OLDU
Erdoğan'ın futbola ve spora yaptığı yatırımları görmezden gelen linç tayfası Galatasaray'ın yeni başkanı Elmas'ın sözlerini hazmedemedi.

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Galatasaray'ın yeni Başkanı Burak Elmas'a itibar suikastı: Gerçekleri söylemek ne zamandan beri yağcılık oldu

Konuyu köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Mevlüt Tezel, bugünkü yazısında, "Siyasi fikriniz farklı olabilir ama gerçekleri söylemek ne zamandan beri yağcılık oldu! Anadolu kulüpleri hangi gelirle o modern stadyumları ve tesisleri yapabilirdi?" ifadelerine yer verdi.

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Galatasaray'ın yeni Başkanı Burak Elmas'a itibar suikastı: Gerçekleri söylemek ne zamandan beri yağcılık oldu

İşte Tezel'in bugünkü yazısı;

Galatasaray'ı diğer spor kulüplerinden ayıran en önemli özelliği Galatasaray Lisesi ile bütünleşmiş olması. 'Liseliler', bazı kulüplerde olduğu gibi tek adamlığa izin vermez. Her kriz döneminde demokrasi kültürü devreye girer ve Galatasaray için en doğru karar alınır. Tıpkı bu son seçimde Burak Elmas'ın seçilmesi gibi.

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Galatasaray'ın yeni Başkanı Burak Elmas'a itibar suikastı: Gerçekleri söylemek ne zamandan beri yağcılık oldu

Elmas'ın yaşının genç olmasını dezavantaj olarak gösterenler oldu. Evet, 47 yaşında ama üç dönem yöneticilik deneyimi var. Aynı zamanda 1994'te Manchester United'a 'Welcome to hell' pankartı açmış sağlam bir taraftar. Yani kulübün birçok kademesinde çalışmış, çekirdekten yetişmiş bir Galatasaraylı. Geleceğe dair etkileyici planları ve vizyoner bir kişiliği var.