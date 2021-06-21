21 Haziran 2021, Pazartesi
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Burak Elmas Galatasaray'ın yeni başkanı oldu! Dikkat çeken sözler: Futbolumuz Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yatırımlarına yakışır olmalı
Son dakika haberi... Galatasaray'da zorlu geçen başkanlık yarışında ipi göğüsleyen Burak Elmas, sarı kırmızılı kulübün yeni başkanı oldu. Genç başkan, koltuğuna oturur oturmaz ilk röportajını Sabah Gazetesi'ne verdi. Elmas açıklamalarında "Türk futbolu uzun süredir yapısal sorunlarla karşı karşıya, ne yazık ki iyi yönetilmiyor. Futbolumuz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yatırımlarına yakışır şekilde olmalı" ifadelerini kullandı.
Giriş Tarihi: 21.06.2021 09:36 Güncelleme Tarihi: 21.06.2021 09:55
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