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Haberler Galeri Burak Elmas Galatasaray'ın yeni başkanı oldu! Dikkat çeken sözler: Futbolumuz Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yatırımlarına yakışır olmalı

Burak Elmas Galatasaray'ın yeni başkanı oldu! Dikkat çeken sözler: Futbolumuz Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yatırımlarına yakışır olmalı

Son dakika haberi... Galatasaray'da zorlu geçen başkanlık yarışında ipi göğüsleyen Burak Elmas, sarı kırmızılı kulübün yeni başkanı oldu. Genç başkan, koltuğuna oturur oturmaz ilk röportajını Sabah Gazetesi'ne verdi. Elmas açıklamalarında "Türk futbolu uzun süredir yapısal sorunlarla karşı karşıya, ne yazık ki iyi yönetilmiyor. Futbolumuz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yatırımlarına yakışır şekilde olmalı" ifadelerini kullandı.

Sabah
Giriş Tarihi: 21.06.2021 09:36 Güncelleme Tarihi: 21.06.2021 09:55
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Burak Elmas Galatasaray'ın yeni başkanı oldu! Dikkat çeken sözler: Futbolumuz Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yatırımlarına yakışır olmalı

Galatasaray'ın yeni başkanı Burak Elmas, seçim sonrası ilk röportajını Sabah Gazetesi yazarıTuba Kalçık'a verdi. İşte Burak Elmas'ın, Fatih Terim ve Türk futbolu hakkındaki sözleri…

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Burak Elmas Galatasaray'ın yeni başkanı oldu! Dikkat çeken sözler: Futbolumuz Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yatırımlarına yakışır olmalı

GALATASARAY'A BAŞKAN SEÇİLDİNİZ, NELER HİSSEDİYORSUNUZ?
Mali açıdan birçok takım zor bir süreçten geçiyor. Ben kulübün en sancılı döneminde adaylığımı açıkladım ve seçildim. Galatasaray için her türlü mücadeleyi vermeye hazırım. Galatasaray'ı birleştirici ve bütünleştirici bir anlayışla yöneteceğim. Seçim döneminde verdiğim bütün sözleri yerine getirmek için var gücümle çalışacağım. Galatasaray'daki bütün dargınlıkları geride bırakacağım. Mazbatayı aldıktan sonra transfer çalışmalarına da başlayacağım.

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Burak Elmas Galatasaray'ın yeni başkanı oldu! Dikkat çeken sözler: Futbolumuz Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yatırımlarına yakışır olmalı

SİZ YILLARDIR GALATASARAY'DA YÖNETİCİLİK YAPTINIZ. TÜRK FUTBOLUNUN GELDİĞİ NOKTAYI NASIL BULUYORSUNUZ?
20'li yaşlarımdan beri Galatasaray'da yöneticilik yaptım. Türk futbolu uzun süredir yapısal sorunlarla karşı karşıya ancak çözüm üretilmiyor. Futbolumuz ne yazık ki iyi yönetilmiyor. Kulüp başkanları da bu durumu kendi başarısızlıklarını saklamak için araç olarak kullanıyor. Mesela, hakemlerden herkes şikayetçi ama bu konuya dair başkanlar çözüm üretmiyor. Kişilere eleştiri yapmak yerine sistemdeki sorunları çözmeye yönelik adımlar atılmalı.

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Burak Elmas Galatasaray'ın yeni başkanı oldu! Dikkat çeken sözler: Futbolumuz Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yatırımlarına yakışır olmalı

GALATASARAY'IN BAŞARILI BAŞKANI FARUK SÜREN'İN DE KIZIYLA EVLİSİNİZ. SÜREN SİZE DESTEK OLUYOR MU?
Faruk Süren sayesinde genç yaşımda kulüpte yöneticilik yapma şansım oldu. Ondan çok şey öğrendim. Bugün aday olup başkan seçildiysem onun bana açtığı yol sayesindedir. Faruk Bey kulüp için çok önemli değişimler yaptı. Galatasaray'da yöneticilik yaptığım dönemde eşim Yelda ile tanıştık. Faruk Bey'den de uzun süre saklamıştık görüştüğümüzü. Bizim ilişkimiz olduğunu gazeteden öğrenmişti. Kendisini hem kayınpederim hem de başkanım olarak çok sevip, sayarım. Ama bu dönemde ekibimle aday oldum, kendisinin bilgi ve tecrübesinden istifade ediyorum.

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Burak Elmas Galatasaray'ın yeni başkanı oldu! Dikkat çeken sözler: Futbolumuz Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yatırımlarına yakışır olmalı

GS DEMEK TERİM DEMEK

GALATASARAY BU SEZON HEM HAKEMLERDEN, HEM DE FATİH TERİM'E VERİLEN CEZALARDAN ŞİKAYETÇİYDİ...
Türkiye'de en kolay ceza verilebilen takım Galatasaray ve Fatih Terim bence. Fatih Terim ve Galatasaray son 20 senede çok başarılı oldu. Ülkemizde ne yazık ki başarılı olanı aşağıya çekmek için uğraşanlar oluyor. Fatih Terim demek Galatasaray demektir. Fatih Terim'e saldırmak demek bence Galatasaray'a saldırmak demektir. TFF'deki karar verme mekanizmasında da takımdaşlık sürüyor maalesef. Federasyonun birinci görevi futbolumuzun değerini yükseltmek olmalı. Yani belli takımları korumak adına Galatasaray'a orantısız cezalar vermek olmamalı. Terim'e bilinçli olarak çok ciddi cezalar verildi. Büyük bir haksızlıktır bu.