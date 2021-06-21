Burak Elmas Galatasaray'ın yeni başkanı oldu! Dikkat çeken sözler: Futbolumuz Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yatırımlarına yakışır olmalı

GALATASARAY'IN BAŞARILI BAŞKANI FARUK SÜREN'İN DE KIZIYLA EVLİSİNİZ. SÜREN SİZE DESTEK OLUYOR MU?

Faruk Süren sayesinde genç yaşımda kulüpte yöneticilik yapma şansım oldu. Ondan çok şey öğrendim. Bugün aday olup başkan seçildiysem onun bana açtığı yol sayesindedir. Faruk Bey kulüp için çok önemli değişimler yaptı. Galatasaray'da yöneticilik yaptığım dönemde eşim Yelda ile tanıştık. Faruk Bey'den de uzun süre saklamıştık görüştüğümüzü. Bizim ilişkimiz olduğunu gazeteden öğrenmişti. Kendisini hem kayınpederim hem de başkanım olarak çok sevip, sayarım. Ama bu dönemde ekibimle aday oldum, kendisinin bilgi ve tecrübesinden istifade ediyorum.