Beşiktaş'ta Sergen Yalçın depremi! İşte Başkan Çebi ile hoca arasında geçen o diyalog

KULÜBÜ DÜŞÜNMESEM AVUKATIMI YOLLARDIM

"Ben hiçbir zaman parayı sorun yapmadım. Öyle olsa diğer teknik direktörler gibi yönetimle görüşmeleri için avukatlarımı yollar, sözleşmeye ağır maddeler koyardım. Beşiktaş'a gelirken para konuşmadım, şimdi mi konuşacağım! Ama bu yaşananlar beni çok üzdü. Onurum, gururum kırıldı. Sezon bitmiş 35 gündür bekletiliyorum. Mobbinge uğradığımı düşünüyorum."