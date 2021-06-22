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Beşiktaş'ta Sergen Yalçın depremi! İşte Başkan Çebi ile hoca arasında geçen o diyalog
Son dakika haberi... Beşiktaş'ta Sergen Yalçın depremi yaşanıyor. Kısıtlı kadrosuna rağmen sezonu çifte kupa ile kapatan Sergen hoca ile yönetim arasında anlaşma sağlanamadı. Başkan Ahmet Nur Çebi ve Sergen Yalçın arasında geçen o diyalog ilk kez basına sızdı. İşte Çebi ve Yalçın görüşmesinde yaşananlar...
Giriş Tarihi: 22.06.2021 12:00Güncelleme Tarihi: 22.06.2021 12:32