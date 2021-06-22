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Haberler Galeri Beşiktaş'ta Sergen Yalçın depremi! İşte Başkan Çebi ile hoca arasında geçen o diyalog

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın depremi! İşte Başkan Çebi ile hoca arasında geçen o diyalog

Son dakika haberi... Beşiktaş'ta Sergen Yalçın depremi yaşanıyor. Kısıtlı kadrosuna rağmen sezonu çifte kupa ile kapatan Sergen hoca ile yönetim arasında anlaşma sağlanamadı. Başkan Ahmet Nur Çebi ve Sergen Yalçın arasında geçen o diyalog ilk kez basına sızdı. İşte Çebi ve Yalçın görüşmesinde yaşananlar...

Giriş Tarihi: 22.06.2021 12:00 Güncelleme Tarihi: 22.06.2021 12:32
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Beşiktaş'ta Sergen Yalçın depremi! İşte Başkan Çebi ile hoca arasında geçen o diyalog

Beşiktaş'ı Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda şampiyonluğa ulaştıran ancak yeni sözleşme konusunda yönetimle anlaşma sağlayamayan Sergen Yalçın, ayrılık kararı aldı.

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Beşiktaş'ta Sergen Yalçın depremi! İşte Başkan Çebi ile hoca arasında geçen o diyalog

Başarılı teknik adamın şampiyonluk priminin geç yatırılması, masaya geç oturulması ve ilk teklifin çok düşük olması nedeniyle kırgın olduğu belirtildi. Yalçın'ın dünkü görüşmenin ardından yakın çevresine sarf ettiği sözler de ortaya çıktı.

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Beşiktaş'ta Sergen Yalçın depremi! İşte Başkan Çebi ile hoca arasında geçen o diyalog

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın, gelecek sezon için siyah beyazlı kulüpte çalışmama kararı aldı. Başarılı teknik adamın şampiyonluk priminin geç yatırılması, masaya geç oturulması ve ilk teklifin çok düşük olması nedeniyle kırgın olduğu belirtildi.

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Beşiktaş'ta Sergen Yalçın depremi! İşte Başkan Çebi ile hoca arasında geçen o diyalog

Hürriyet'in haberine göre; Yönetimin son teklifi ile kendisinin istediği rakam arasındaki fark bir hayli azalmış olmasına rağmen imza atmamasının da bundan kaynaklandığı ifade edildi. Yalçın'ın dünkü görüşmenin ardından yakın çevresine şunları söylediği belirtildi:

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Beşiktaş'ta Sergen Yalçın depremi! İşte Başkan Çebi ile hoca arasında geçen o diyalog

KULÜBÜ DÜŞÜNMESEM AVUKATIMI YOLLARDIM
"Ben hiçbir zaman parayı sorun yapmadım. Öyle olsa diğer teknik direktörler gibi yönetimle görüşmeleri için avukatlarımı yollar, sözleşmeye ağır maddeler koyardım. Beşiktaş'a gelirken para konuşmadım, şimdi mi konuşacağım! Ama bu yaşananlar beni çok üzdü. Onurum, gururum kırıldı. Sezon bitmiş 35 gündür bekletiliyorum. Mobbinge uğradığımı düşünüyorum."