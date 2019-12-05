Galatasaray'da taşlar yerinden oynuyor! 5 isim belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında kendi evinde Tuzlaspor'a 2-0 kaybeden Galatasaray'da, moraller çöktü. Sezon başından bu yana oyuncularından dert yanan Fatih Terim, kupa maçında yedek ağırlıklı sahaya sürdüğü oyuncularından da istediğini alamadı. Ocak ayında kadroda büyük bir temizlik yapması beklenen Terim'in listenin başına koyduğu 5 oyuncu belli oldu. İşte Galatasaray'daki gelişmenin perde arkası...
Giriş Tarihi: 05.12.2019 13:57Güncelleme Tarihi: 05.12.2019 14:07