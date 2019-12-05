Galatasaray'da taşlar yerinden oynuyor! 5 isim belli oldu

Fotomaç'ın haberine göre; Galatasaray evinde tuzla buz oldu. Sarı-kırmızılılar Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig'de başarısız sonuçlarla taraftarını üzerken Türkiye Kupası'nda da büyük bir şok yaşadı. Sarı-kırmızılılar, TFF 2. Lig ekibi Tuzlaspor'a 2-0 mağlup olarak beklemediği bir mağlubiyet aldı.