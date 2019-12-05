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Galatasaray'da taşlar yerinden oynuyor! 5 isim belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında kendi evinde Tuzlaspor'a 2-0 kaybeden Galatasaray'da, moraller çöktü. Sezon başından bu yana oyuncularından dert yanan Fatih Terim, kupa maçında yedek ağırlıklı sahaya sürdüğü oyuncularından da istediğini alamadı. Ocak ayında kadroda büyük bir temizlik yapması beklenen Terim'in listenin başına koyduğu 5 oyuncu belli oldu. İşte Galatasaray'daki gelişmenin perde arkası...

Giriş Tarihi: 05.12.2019 13:57 Güncelleme Tarihi: 05.12.2019 14:07
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Galatasaray'da taşlar yerinden oynuyor! 5 isim belli oldu

Fotomaç'ın haberine göre; Galatasaray evinde tuzla buz oldu. Sarı-kırmızılılar Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig'de başarısız sonuçlarla taraftarını üzerken Türkiye Kupası'nda da büyük bir şok yaşadı. Sarı-kırmızılılar, TFF 2. Lig ekibi Tuzlaspor'a 2-0 mağlup olarak beklemediği bir mağlubiyet aldı.

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Galatasaray'da taşlar yerinden oynuyor! 5 isim belli oldu

GALATASARAY 4 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Galatasaray, en son Gaziantep FK galibiyetinin ardından 2 Süper Lig, 1'er UEFA Şampiyonlar Ligi ve Türkiye Kupası maçı olmak üzere toplam 4 müsabakada galibiyet sevinci yaşayamadı.

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Galatasaray'da taşlar yerinden oynuyor! 5 isim belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında Galatasaray, sahasında karşılaştığı TFF 2. Lig ekibi Tuzlaspor'a 2-0 mağlup oldu. Bu maçla birlikte sarı-kırmızılıların galibiyet hasreti de devam etti.

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Galatasaray'da taşlar yerinden oynuyor! 5 isim belli oldu

Cimbom en son Süper Lig'de 9 Kasım tarihinde deplasmanda oynadığı Gaziantep FK maçını kazanmıştı.

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Galatasaray'da taşlar yerinden oynuyor! 5 isim belli oldu

Galatasaray bu maçın ardından oynadığı 2 Süper Lig, 1 UEFA Şampiyonlar Ligi ve 1 de Türkiye Kupası müsabakasında galibiyet yüzü göremedi. Aslan bu süreçte 2 mağlubiyet, 2 beraberlik aldı.