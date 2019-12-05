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Fenerbahçe'de ilk hedef golcü transferi!
Şampiyonluk yarışında ağır yaralar alan Fenerbahçe'de, ilk hedef golcü transferi. Vedat Muriç'e alternatif bir golcü isteyen Ersun Yanal'ın talebine, yönetimden olumlu yanıt geldi. Sportif direktör Damien Comolli tarafından yürütülen transfer çalışmalarına, önemli bir golcüyü de ekleyen Fenerbahçe, devre arasında yıldız ismi takıma kazandıracak. İşte Fenerbahçe'deki golcü transferinin detayları...
Giriş Tarihi: 05.12.2019 14:14 Güncelleme Tarihi: 05.12.2019 14:15
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