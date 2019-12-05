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Fenerbahçe'de ilk hedef golcü transferi!

Şampiyonluk yarışında ağır yaralar alan Fenerbahçe'de, ilk hedef golcü transferi. Vedat Muriç'e alternatif bir golcü isteyen Ersun Yanal'ın talebine, yönetimden olumlu yanıt geldi. Sportif direktör Damien Comolli tarafından yürütülen transfer çalışmalarına, önemli bir golcüyü de ekleyen Fenerbahçe, devre arasında yıldız ismi takıma kazandıracak. İşte Fenerbahçe'deki golcü transferinin detayları...

Giriş Tarihi: 05.12.2019 14:14 Güncelleme Tarihi: 05.12.2019 14:15
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Fenerbahçe'de ilk hedef golcü transferi!

Süper Lig'de 14. haftaya girilirken 22 puanlı takımlardan Fenerbahçe 6. sırada yer alıyor.

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Fenerbahçe'de ilk hedef golcü transferi!

13. hafta mücadelesinde Göztepe ile karşılaşan sarı-lacivertliler, mücadeleden 2-2 beraberlikle ayrılarak 2 puanı İzmir'de bırakmıştı.

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Fenerbahçe'de ilk hedef golcü transferi!

Bir önceki haftada Yeni Malatyaspor karşısından golsüz beraberlikle ayrılan Fenerbahçe, 2 haftada 4 puan kaybederek taraftarlarını üzmüştü.

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Fenerbahçe'de ilk hedef golcü transferi!

Sezon başında birçok yeni ismi kadrosuna katmasına rağmen ligde ilk yarının bitmesine az bir süre kala beklentilerin çok altında bir performans sergileyen sarı-lacivertlilerde gözler Ersun Yanal'a çevrilmişti.

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Fenerbahçe'de ilk hedef golcü transferi!

Kadro tercihleri ile kızdıran ve takıma korkak futbol oynattığı yorumları yapılan tecrübeli hocaya, şampiyonluk yaşattığı 2013-14 sezonu hatırlatılarak, "Neden o yılki gibi olmuyor?" eleştirileri yöneltilmişti...