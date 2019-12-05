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Beşiktaş Erzincanspor maçı kadınlara ücretsiz! BJK Erzincan ZTK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında 24Erzincanspor Anagold ile karşılaşacak. Karşılaşma öncesi Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den açıklama geldi. Dünya Kadın Hakları Günü'ne dikkat çeken Çebi, maçın kadınlara ücretsiz olacağını duyurdu. Kadın seyirciler Passolig kartları ile maçı ücretsiz izleyebilecek. Peki, BJK - Erzincan ZTK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Beşiktaş - 24 Erzincanspor maçına dair gelişmeler...

Giriş Tarihi: 05.12.2019 13:53 Güncelleme Tarihi: 05.12.2019 13:57
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Beşiktaş Erzincanspor maçı kadınlara ücretsiz! BJK Erzincan ZTK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında 24Erzincanspor Anagold ile karşılaşacak. Dünya Kadın Hakları günü nedeniyle maç, kadın taraftara ücretsiz; passoligi olanlar maçı para ödemeden izleyebilecek.

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Beşiktaş Erzincanspor maçı kadınlara ücretsiz! BJK Erzincan ZTK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş Kulübü, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü dolayısıyla bu akşam 24Erzincanspor ile oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur müsabakasının kadınlara ücretsiz olacağını bildirdi.

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Beşiktaş Erzincanspor maçı kadınlara ücretsiz! BJK Erzincan ZTK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş'ın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde Türk kadınına, 5 Aralık 1934 tarihinde 'Seçme ve Seçilme Hakkı' tanındı ve bu tarih Dünya Kadın Hakları Günü adıyla kutlanmaya başlandı.

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Beşiktaş Erzincanspor maçı kadınlara ücretsiz! BJK Erzincan ZTK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bu anlamlı ve özel günde Passolig sahibi kadın taraftarlarımızı, Futbol Takımımızın Ziraat Türkiye Kupası'nda Anagold 24Erzincanspor ile bugün saat 20.45'te Vodafone Park'ta oynayacağı maçı ücretsiz olarak izlemeye davet ediyoruz.

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Beşiktaş Erzincanspor maçı kadınlara ücretsiz! BJK Erzincan ZTK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Passolig sahibi kadın taraftarlarımız, maçın başlama saatine kadar Vodafone Park Bilet Satış Gişesi'nde ücretsiz bilet yüklemelerini yaptırabilirler.