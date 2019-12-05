Beşiktaş Erzincanspor maçı kadınlara ücretsiz! BJK Erzincan ZTK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında 24Erzincanspor Anagold ile karşılaşacak. Karşılaşma öncesi Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den açıklama geldi. Dünya Kadın Hakları Günü'ne dikkat çeken Çebi, maçın kadınlara ücretsiz olacağını duyurdu. Kadın seyirciler Passolig kartları ile maçı ücretsiz izleyebilecek. Peki, BJK - Erzincan ZTK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Beşiktaş - 24 Erzincanspor maçına dair gelişmeler...

Giriş Tarihi: 05.12.2019 13:53 Güncelleme Tarihi: 05.12.2019 13:57 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





