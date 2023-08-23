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Haberler Galeri Galatasaray sahaya çıkıyor! Okan Buruk'tan orta sahada flaş tercih! İşte Molde-Galatasaray maçı muhtemel 11'leri...

Galatasaray sahaya çıkıyor! Okan Buruk'tan orta sahada flaş tercih! İşte Molde-Galatasaray maçı muhtemel 11'leri...

Son dakika Galatasaray haberleri | Türkiye'yi Şampiyonlar Ligi aşamasında takip etmek isteyen Galatasaray, play-off mücadelesinde Norveç'te Molde'nin konuğu olacak. Deplasmanda avantajlı bir skor elde ederek Türkiye'ye dönmek isteyen sarı-kırmızılı ekipte lisansı çıkarılan Tete de kadroya dahil edildi. Zorlu karşılaşma öncesi Okan Buruk'un aklındaki 11'i netleştirdiği öğrenilirken, orta sahada Torreira'nın yokluğunda Berkan Kutlu'nun forma giyme ihtimalinin yüksek olduğu öğrenildi. İşte Molde-Galatasaray maçı muhtemel 11'leri...

Giriş Tarihi: 23.08.2023 13:59
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Galatasaray sahaya çıkıyor! Okan Buruk’tan orta sahada flaş tercih! İşte Molde-Galatasaray maçı muhtemel 11’leri...

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off Turu ilk maçında Galatasaray, çarşamba günü TSİ 22.00'de deplasmanda Norveç temsilcsi Molde ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar, 2. ön eleme turunda Litvanya ekibi Zalgiris'i, 3. ön eleme turunda da Sloven temsilcisi Olimpija Ljubljana'yı eleyerek bu tura geldi. Molde ise 2. ön eleme turunda Finlandiya takımı HJK Helsinki'yi, 3. ön eleme turunda da Faroe Adaları'ndan Klaksvik'i eledi. Eşleşmesinin rövanşı 29 Ağustos Salı günü İstanbul'da oynanacak.

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Galatasaray sahaya çıkıyor! Okan Buruk’tan orta sahada flaş tercih! İşte Molde-Galatasaray maçı muhtemel 11’leri...

MOLDE İLE İLK KEZ
Galatasaray, Avrupa kupalarında ilk kez Molde ile mücadele edecek. Molde ise daha önce 2015 yılında UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, 2021 yılında da UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Trabzonspor ile karşılaştı. Norveç ekibi, 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 beraberlik aldı.

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Galatasaray sahaya çıkıyor! Okan Buruk’tan orta sahada flaş tercih! İşte Molde-Galatasaray maçı muhtemel 11’leri...

MOLDE'DE TANIDIK İSİM
Molde'de Galatasaray'da 2016-2021 yıllarında arasında oynayan Martin Linnes forma giyiyor. 31 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılılar ile 146 resmi maçta görev alırken, rakip fileleri de 5 kez havalandırdı. Norveçli futbolcu, Galatasaray ile 2 kez Süper Lig şampiyonluğu da yaşadı.

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Galatasaray sahaya çıkıyor! Okan Buruk’tan orta sahada flaş tercih! İşte Molde-Galatasaray maçı muhtemel 11’leri...

NORVEÇ LİGİ'NDE 4. SIRADA
Molde, Norveç Ligi'nde geride kalan 19 haftada 10 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyetle topladığı 34 puanla 4. sırada bulunuyor. Molde, son olarak evinde Valerenga ile golsüz berabere kaldı.

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Galatasaray sahaya çıkıyor! Okan Buruk’tan orta sahada flaş tercih! İşte Molde-Galatasaray maçı muhtemel 11’leri...

TORREIRA CEZALI
Galatasaray'da, Olimpija Ljubljana ile oynanan rövanş maçında kırmızı kart gören Uruguaylı futbolcu Lucas Torreira, Molde karşısında forma giyemeyecek.