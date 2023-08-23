23 Ağustos 2023, Çarşamba
Galatasaray sahaya çıkıyor! Okan Buruk'tan orta sahada flaş tercih! İşte Molde-Galatasaray maçı muhtemel 11'leri...
Son dakika Galatasaray haberleri | Türkiye'yi Şampiyonlar Ligi aşamasında takip etmek isteyen Galatasaray, play-off mücadelesinde Norveç'te Molde'nin konuğu olacak. Deplasmanda avantajlı bir skor elde ederek Türkiye'ye dönmek isteyen sarı-kırmızılı ekipte lisansı çıkarılan Tete de kadroya dahil edildi. Zorlu karşılaşma öncesi Okan Buruk'un aklındaki 11'i netleştirdiği öğrenilirken, orta sahada Torreira'nın yokluğunda Berkan Kutlu'nun forma giyme ihtimalinin yüksek olduğu öğrenildi. İşte Molde-Galatasaray maçı muhtemel 11'leri...
Giriş Tarihi: 23.08.2023 13:59
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