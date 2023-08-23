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Haberler Galeri Galatasaray İngiliz genç yıldıza kancayı taktı! Nicolas Dominguez derken 32 milyon euroluk 6 numara...

Galatasaray İngiliz genç yıldıza kancayı taktı! Nicolas Dominguez derken 32 milyon euroluk 6 numara...

Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Orta sahaya takviye yapmak isteyen Galatasaray'da Erden Timur önderliğinde yıldız isimler ile görüşmeler gerçekleştirildi. Birçok önemli isimi listesinde bulunduran sarı - kırmızılılar, Chelsea'nın yıldız orta sahası Conor Gallagher'i gündeme aldı. 23 yaşında olan İngiliz oyuncunun isimi taraftarda büyük heyecan yaratttı. İşte, Galatasaray transfer çalışmalarında son gelişmeler!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.08.2023 10:55 Güncelleme Tarihi: 23.08.2023 10:58
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Galatasaray İngiliz genç yıldıza kancayı taktı! Nicolas Dominguez derken 32 milyon Euro’luk isim Conor Gallagher...

Galatasaray'da Erden Timur önderliğinde transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Birçok önemli isimi kadrosunda katan sarı kırmızılılarda en çok merak edilen mevkilerin başında orta saha transferi yer alıyor. Bu süreçte İngiliz yıldız orta saha oyuncusu Conor Gallagher'in liste başı olduğu iddia edildi. İşte gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Galatasaray İngiliz genç yıldıza kancayı taktı! Nicolas Dominguez derken 32 milyon Euro’luk isim Conor Gallagher...

Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

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Galatasaray İngiliz genç yıldıza kancayı taktı! Nicolas Dominguez derken 32 milyon Euro’luk isim Conor Gallagher...

Erden Timur önderliğinde devam eden transfer çalışmalarında yeni bir iddia gündeme geldi. Timur'un yeni transfer hedefinin İngiltere'den olduğu iddia edildi.

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Galatasaray İngiliz genç yıldıza kancayı taktı! Nicolas Dominguez derken 32 milyon Euro’luk isim Conor Gallagher...

Sarı kırmızılıların hedefinde olan bu isimin İngiltere Milli Takım oyuncusu Conor Gallagher'in olduğu öğrenildi.

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Galatasaray İngiliz genç yıldıza kancayı taktı! Nicolas Dominguez derken 32 milyon Euro’luk isim Conor Gallagher...

İngiliz devi Chelsea'nin kadrosunda bulunun oyuncunun orta sahaya alınan yeni isimlerden dolayı forma şansı bulmakta zorlanacağı için takımdan ayrılmaya sıcak bakacağı iddia edildi.