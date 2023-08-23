Galatasaray İngiliz genç yıldıza kancayı taktı! Nicolas Dominguez derken 32 milyon euroluk 6 numara...

Galatasaray'da Erden Timur önderliğinde transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Birçok önemli isimi kadrosunda katan sarı kırmızılılarda en çok merak edilen mevkilerin başında orta saha transferi yer alıyor. Bu süreçte İngiliz yıldız orta saha oyuncusu Conor Gallagher'in liste başı olduğu iddia edildi. İşte gelişmeler...