23 Ağustos 2023, Çarşamba
Galatasaray İngiliz genç yıldıza kancayı taktı! Nicolas Dominguez derken 32 milyon euroluk 6 numara...
Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Orta sahaya takviye yapmak isteyen Galatasaray'da Erden Timur önderliğinde yıldız isimler ile görüşmeler gerçekleştirildi. Birçok önemli isimi listesinde bulunduran sarı - kırmızılılar, Chelsea'nın yıldız orta sahası Conor Gallagher'i gündeme aldı. 23 yaşında olan İngiliz oyuncunun isimi taraftarda büyük heyecan yaratttı. İşte, Galatasaray transfer çalışmalarında son gelişmeler!
Giriş Tarihi: 23.08.2023 10:55 Güncelleme Tarihi: 23.08.2023 10:58
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