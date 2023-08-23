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Galatasaray’a orta saha bombası! Milli yıldız geliyor…

Trendyol Süper Lig'de yeni sezon başlarken, Galatasaray bu sezon üç kulvarda mücadele edecek. Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Cimbom, kadrosuna kattığı yıldızlarla göz doldururken, yeni çileklerin peşine düştü. Son olarak Hakim Ziyech'i kadrosuna katarak dünya çapında ses getiren Galatasaray, daha önce Fenerbahçe'nin de peşinden koştuğu milli yıldızı kadrosuna katmak istiyor. İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 23.08.2023 22:20 Güncelleme Tarihi: 23.08.2023 22:27
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Galatasaray’a orta saha bombası! Milli yıldız geliyor…

Geçtiğimiz sezon flaş hamleleriyle adından söz ettiren Galatasaray, 2022-2023 sezonunu şampiyonlukla tamamlamıştı.

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Galatasaray’a orta saha bombası! Milli yıldız geliyor…

Bu sezon yine oldukça dikkat çekici transferlere imza atan sarı-kırmızılı ekip, bu kez 3 kulvarda da önemli başarılar elde etmek istiyor.

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Galatasaray’a orta saha bombası! Milli yıldız geliyor…

Yaz transfer döneminde Mauro Icardi, Tete, Hakim Ziyech, Angelino gibi yıldız oyuncuları transfer eden Aslan, bu kez de gözünü milli yıldıza dikti.

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Galatasaray’a orta saha bombası! Milli yıldız geliyor…

Ancak bu transferin gerçekleşmesi için öncelikle Sergio Oliveira'nın takımdan ayrılması beklenecek.

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Galatasaray’a orta saha bombası! Milli yıldız geliyor…

Okan Buruk'un gözüne girmekte zorlanan ve yerine daha iyisini isteyen Galatasaray, Portekizli oyuncuya kulüp arıyor.