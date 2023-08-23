Galatasaray’a orta saha bombası! Milli yıldız geliyor…

Trendyol Süper Lig'de yeni sezon başlarken, Galatasaray bu sezon üç kulvarda mücadele edecek. Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Cimbom, kadrosuna kattığı yıldızlarla göz doldururken, yeni çileklerin peşine düştü. Son olarak Hakim Ziyech'i kadrosuna katarak dünya çapında ses getiren Galatasaray, daha önce Fenerbahçe'nin de peşinden koştuğu milli yıldızı kadrosuna katmak istiyor. İşte detaylar…