Galatasaray - Liverpool maçı ne zaman, hangi kanalda? Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı bilet fiyatları ne kadar?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci hafta mücadelesinde Liverpool ile karşı karşıya geliyor. İlk maçında Frankfurt'a mağlup olan sarı-kırmızılı ekip, bu kez taraftarı önünde sahaya çıkacak. Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanacak dev maç için biletler satışa çıktı. Peki Galatasaray - Liverpool maçı ne zaman ve saat kaçta?