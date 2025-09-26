26 Eylül 2025, Cuma
Galatasaray - Liverpool maçı ne zaman, hangi kanalda? Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı bilet fiyatları ne kadar?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Galatasaray, ikinci hafta mücadelesinde İngiliz devi Liverpool'u ağırlamaya hazırlanıyor. Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanacak kritik maç için biletler satışa çıktı. Peki Galatasaray - Liverpool maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı bilet fiyatları ne kadar? İşte merak edilen detaylar...
Giriş Tarihi: 26.09.2025 17:13 Güncelleme Tarihi: 26.09.2025 17:13