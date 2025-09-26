Galatasaray - Liverpool maçı ne zaman, hangi kanalda? Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı bilet fiyatları ne kadar?

26 Eylül 2025, Cuma

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Galatasaray, ikinci hafta mücadelesinde İngiliz devi Liverpool'u ağırlamaya hazırlanıyor. Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanacak kritik maç için biletler satışa çıktı. Peki Galatasaray - Liverpool maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı bilet fiyatları ne kadar? İşte merak edilen detaylar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 26.09.2025 17:13 Güncelleme Tarihi: 26.09.2025 17:13
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci hafta mücadelesinde Liverpool ile karşı karşıya geliyor. İlk maçında Frankfurt'a mağlup olan sarı-kırmızılı ekip, bu kez taraftarı önünde sahaya çıkacak. Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanacak dev maç için biletler satışa çıktı. Peki Galatasaray - Liverpool maçı ne zaman ve saat kaçta?

GALATASARAY İLK GALİBİYET PEŞİNDE

Sarı-kırmızılı ekip, gruptaki ilk maçında Eintracht Frankfurt karşısında sahadan 5-1 mağlup ayrılmıştı. Bu kez evinde taraftarı önünde sahaya çıkacak olan Aslan, güçlü rakibi Liverpool karşısında ilk üç puanını almak istiyor.

Liverpool ise Şampiyonlar Ligi serüvenine hızlı başladı. İlk hafta Atletico Madrid'i 3-2 mağlup eden İngiliz ekibi, İstanbul'da da galibiyet arayacak.

GALATASARAY - LIVERPOOL MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray - Liverpool maçı, 30 Eylül Salı günü saat 22.00'de Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanacak. Karşılaşma, TRT 1 ekranlarından canlı olarak futbolseverlerle buluşacak.

GALATASARAY MAÇI BİLET FİYATLARI

Taraftarların yoğun ilgi göstermesi beklenen maçın biletleri, 26 Eylül Cuma günü saat 16.00'dan itibaren Passo üzerinden satışa sunuldu. İşte bilet fiyatları:

  • Premium: 50.000
  • Delux: 48.000
  • Lux: 46.000
  • Classic: 44.000
  • Kategori 1: 30.000
  • Kategori 2: 27.500
  • Kategori 3: 25.000
  • Kategori 4: 22.500
  • Kategori 5: 21.000
  • Kategori 6: 18.000
  • Kategori 7: 17.000
  • Kategori 8: 12.000
  • Kategori 9: 10.000
  • Kategori 10: 2.700
  • Kategori 11: 2.300
  • Misafir: 2.300