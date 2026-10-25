Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi yıldızlar karşı karşıya! İşte çarpıcı istatistikler
Trendyol Süper Lig'de oynanacak dev derbi öncesinde nefesler tutulurken, A Spor ekranlarında Galatasaray ile Fenerbahçe'nin kilit oyuncuları mercek altına alındı. Kaleden forvete kadar sahadaki kritik eşleşmeler detaylı verilerle karşılaştırılırken, dev randevu öncesi çarpıcı istatistikler dikkat çekti.
Trendyol Süper Lig'de Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak dev derbi öncesinde gözler iki takımın yıldız futbolcularına çevrildi. A Spor ekranlarında sarı-kırmızılılar ile sarı-lacivertlilerin kilit isimleri istatistiksel açıdan karşılaştırıldı. Kalecilerden savunma oyuncularına, orta sahadan golcülere kadar 4 kritik eşleşmede dikkat çeken sonuçlar ortaya çıktı.
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında futbolseverler, Türk futbolunun en büyük rekabetlerinden birine tanıklık edecek. Galatasaray ile Fenerbahçe, 26 Ekim Pazartesi günü RAMS Park'ta kozlarını paylaşacak. Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren dev derbide iki ezeli rakip de sahadan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor.
Sarı-kırmızılı ekip, taraftarı önünde kazanarak zirve yarışındaki konumunu güçlendirmek isterken sarı-lacivertliler ise zorlu deplasmandan galibiyetle dönmenin hesaplarını yapıyor. Büyük heyecana sahne olması beklenen mücadelede gözler, iki takımın yıldız futbolcularının ortaya koyacağı performansa çevrildi.
İşte kritik derbi öncesi her iki takımdan yıldız oyuncuların performans karşılaştırmaları...
UĞURCAN MI EDERSON MU?
Derbi öncesinde iki takımın kalecileri Uğurcan Çakır ile Ederson'un performansları karşılaştırıldı. Her iki kaleci de bu sezon 7'şer karşılaşmada forma giyerken, kalesini gole kapatma sayısında Ederson öne çıktı.
Fenerbahçe'nin Brezilyalı kalecisi Ederson, görev yaptığı 7 maçın 5'inde kalesini gole kapattı. Galatasaray'ın milli kalecisi Uğurcan Çakır ise 3 karşılaşmayı gol yemeden tamamladı.
Ederson, bu süreçte kalesinde 4 gol görürken Uğurcan Çakır 9 gol yedi. Kurtarış sayılarında da 25'e 16'lık üstünlük Ederson'un oldu.
Topu oyuna sokma başarısında ise tablo tersine döndü. Uğurcan Çakır yüzde 86'lık başarı oranına ulaşırken Ederson yüzde 64'te kaldı.