Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi yıldızlar karşı karşıya! İşte çarpıcı istatistikler

Top kapma istatistiklerinde de Skriniar'ın maç başına 1,1 ortalaması dikkat çekti. Sanchez ise 0,8 ortalamada kaldı.

Her iki oyuncu da 8'er maçta görev alırken birer gol kaydetti. Pas isabet oranında yüzde 93'e ulaşan Skriniar, bu alanda Sanchez'in önünde yer aldı.

Fenerbahçe'de Nathan Ake'nin sakatlığı nedeniyle savunma hattında değişiklik yaşanması bekleniyor. Ake'nin yerine Oppong'un forma giymesi ihtimali öne çıkarken Skriniar ile Oppong'un uyumu, derbinin savunma açısından belirleyici unsurlarından biri olabilir.

Hava topu mücadelelerinde Sanchez, ikili mücadele kazanma yüzdesinde ise Skriniar daha başarılı bir performans ortaya koydu.

Hücum katkısında Torreira'nın üstünlüğü dikkat çekti. Uruguaylı futbolcu 1 gol ve 2 asist üretirken Kante henüz gol veya asist katkısı sağlayamadı.

İki takımın orta saha kurgusunda önemli roller üstlenen oyunculardan Kante 8, Torreira ise 7 karşılaşmada görev yaptı.

Pas isabet oranında Torreira yüzde 91, Kante ise yüzde 89'luk başarı yakaladı.

Savunma istatistiklerinde ise Kante öne çıktı. Fransız futbolcu maç başına 1,6 top kapma ortalamasına ulaşırken ikili mücadele kazanma verilerinde de 6,8 ortalama elde etti. Torreira'nın bu alandaki ortalaması ise 6 oldu.

Her iki futbolcunun da orta sahadaki mücadele gücü, top kazanma becerisi ve oyun temposuna katkısı, derbinin merkezindeki rekabeti daha da önemli hale getiriyor.