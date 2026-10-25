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Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi yıldızlar karşı karşıya! İşte çarpıcı istatistikler

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Trendyol Süper Lig'de oynanacak dev derbi öncesinde nefesler tutulurken, A Spor ekranlarında Galatasaray ile Fenerbahçe'nin kilit oyuncuları mercek altına alındı. Kaleden forvete kadar sahadaki kritik eşleşmeler detaylı verilerle karşılaştırılırken, dev randevu öncesi çarpıcı istatistikler dikkat çekti.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi yıldızlar karşı karşıya! İşte çarpıcı istatistikler 1

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak dev derbi öncesinde gözler iki takımın yıldız futbolcularına çevrildi. A Spor ekranlarında sarı-kırmızılılar ile sarı-lacivertlilerin kilit isimleri istatistiksel açıdan karşılaştırıldı. Kalecilerden savunma oyuncularına, orta sahadan golcülere kadar 4 kritik eşleşmede dikkat çeken sonuçlar ortaya çıktı.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi yıldızlar karşı karşıya! İşte çarpıcı istatistikler 2

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında futbolseverler, Türk futbolunun en büyük rekabetlerinden birine tanıklık edecek. Galatasaray ile Fenerbahçe, 26 Ekim Pazartesi günü RAMS Park'ta kozlarını paylaşacak. Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren dev derbide iki ezeli rakip de sahadan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi yıldızlar karşı karşıya! İşte çarpıcı istatistikler 3

Sarı-kırmızılı ekip, taraftarı önünde kazanarak zirve yarışındaki konumunu güçlendirmek isterken sarı-lacivertliler ise zorlu deplasmandan galibiyetle dönmenin hesaplarını yapıyor. Büyük heyecana sahne olması beklenen mücadelede gözler, iki takımın yıldız futbolcularının ortaya koyacağı performansa çevrildi.

İşte kritik derbi öncesi her iki takımdan yıldız oyuncuların performans karşılaştırmaları...

GALATASARAY-FENERBAHÇE DERBİSİNDE 4 KRİTİK EŞLEŞME! OSİMHEN, EDERSON, TORREİRA...
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi yıldızlar karşı karşıya! İşte çarpıcı istatistikler 4

UĞURCAN MI EDERSON MU?

Derbi öncesinde iki takımın kalecileri Uğurcan Çakır ile Ederson'un performansları karşılaştırıldı. Her iki kaleci de bu sezon 7'şer karşılaşmada forma giyerken, kalesini gole kapatma sayısında Ederson öne çıktı.

Fenerbahçe'nin Brezilyalı kalecisi Ederson, görev yaptığı 7 maçın 5'inde kalesini gole kapattı. Galatasaray'ın milli kalecisi Uğurcan Çakır ise 3 karşılaşmayı gol yemeden tamamladı.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi yıldızlar karşı karşıya! İşte çarpıcı istatistikler 5

Ederson, bu süreçte kalesinde 4 gol görürken Uğurcan Çakır 9 gol yedi. Kurtarış sayılarında da 25'e 16'lık üstünlük Ederson'un oldu.

Topu oyuna sokma başarısında ise tablo tersine döndü. Uğurcan Çakır yüzde 86'lık başarı oranına ulaşırken Ederson yüzde 64'te kaldı.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi yıldızlar karşı karşıya! İşte çarpıcı istatistikler 6

SANCHEZ Mİ SKRINIAR MI?

Savunma hattında Galatasaray'ın Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez ile Fenerbahçe'nin Slovak futbolcusu Milan Skriniar'ın istatistikleri karşılaştırıldı.

Her iki oyuncu da 8'er maçta görev alırken birer gol kaydetti. Pas isabet oranında yüzde 93'e ulaşan Skriniar, bu alanda Sanchez'in önünde yer aldı.

Top kapma istatistiklerinde de Skriniar'ın maç başına 1,1 ortalaması dikkat çekti. Sanchez ise 0,8 ortalamada kaldı.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi yıldızlar karşı karşıya! İşte çarpıcı istatistikler 7

Hava topu mücadelelerinde Sanchez, ikili mücadele kazanma yüzdesinde ise Skriniar daha başarılı bir performans ortaya koydu.

Tehlike engelleme istatistiğinde Sanchez'in belirgin üstünlüğü bulunurken Kolombiyalı futbolcunun top kaybı sayısı Skriniar'ın biraz üzerinde gerçekleşti.

Fenerbahçe'de Nathan Ake'nin sakatlığı nedeniyle savunma hattında değişiklik yaşanması bekleniyor. Ake'nin yerine Oppong'un forma giymesi ihtimali öne çıkarken Skriniar ile Oppong'un uyumu, derbinin savunma açısından belirleyici unsurlarından biri olabilir.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi yıldızlar karşı karşıya! İşte çarpıcı istatistikler 8

TORREIRA MI KANTE Mİ?

Orta sahada Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira ile Fenerbahçe'nin Fransız yıldızı N'Golo Kante'nin performansları karşı karşıya getirildi.

İki takımın orta saha kurgusunda önemli roller üstlenen oyunculardan Kante 8, Torreira ise 7 karşılaşmada görev yaptı.

Hücum katkısında Torreira'nın üstünlüğü dikkat çekti. Uruguaylı futbolcu 1 gol ve 2 asist üretirken Kante henüz gol veya asist katkısı sağlayamadı.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi yıldızlar karşı karşıya! İşte çarpıcı istatistikler 9

Pas isabet oranında Torreira yüzde 91, Kante ise yüzde 89'luk başarı yakaladı.

Savunma istatistiklerinde ise Kante öne çıktı. Fransız futbolcu maç başına 1,6 top kapma ortalamasına ulaşırken ikili mücadele kazanma verilerinde de 6,8 ortalama elde etti. Torreira'nın bu alandaki ortalaması ise 6 oldu.

Her iki futbolcunun da orta sahadaki mücadele gücü, top kazanma becerisi ve oyun temposuna katkısı, derbinin merkezindeki rekabeti daha da önemli hale getiriyor.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi yıldızlar karşı karşıya! İşte çarpıcı istatistikler 10

OSIMHEN Mİ MURIQI Mİ?

Hücum hattında Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen ile Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriqi'in istatistikleri karşılaştırıldı.

Bu sezon 8 karşılaşmada görev yapan Muriqi, 7 golle dikkat çekerken milli arada yaşadığı sakatlık nedeniyle 6 maçta süre alabilen Osimhen, 6 kez rakip fileleri havalandırdı.

Gol beklentisi (xG) verilerinde ise Osimhen üstünlük sağladı. Nijeryalı golcünün 6,19'luk gol beklentisine karşılık Muriqi 4,28'lik değerde kaldı.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi yıldızlar karşı karşıya! İşte çarpıcı istatistikler 11

İsabetli şut istatistiklerinde de Osimhen öne çıkarken büyük şans oluşturma verilerinde iki futbolcu arasında belirgin fark oluştu. Osimhen 4 büyük gol fırsatı oluştururken Muriqi bu alanda 1'de kaldı.

Hava topu kazanma istatistiğinde üstünlük sağlayan Osimhen, ikili mücadelelerin de yüzde 54'ünü kazandı.

Fenerbahçe'de derbi öncesi hücum hattındaki en önemli soru işaretlerinden biri ilk 11 tercihi oldu. Geçtiğimiz hafta ilk kez ilk 11'de görev alan ve gol kaydeden Romelu Lukaku ile Vedat Muriqi arasında yapılacak tercih merak ediliyor.

İki devde birden ter döktüler: İşte hem Galatasaray hem de Fenerbahçe forması giyen unutulmaz yıldızlar
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İki devde birden ter döktüler: İşte hem Galatasaray hem de Fenerbahçe forması giyen unutulmaz yıldızlar
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