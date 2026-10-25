Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde 407. randevu! 117 yıllık rekabette kim önde?

Fenerbahçe'nin teknik direktörlüğünü İsmail Kartal'ın yaptığı dönemde sarı-lacivertli kulüp, Galatasaray karşısına Zeki Murat Göle yönetimindeki 19 yaş altı takımıyla çıktı.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 7 Nisan 2024 tarihinde oynanan TFF Süper Kupa karşılaşması, Türk futbol tarihine geçen gelişmelere sahne oldu.

Türkiye Kupası'ndaki 2 karşılaşmada ise 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti.

Bu müsabakaların 4'ü Süper Lig'de, 2'si ise Türkiye Kupası'nda oynandı.

Deneyimli teknik adam; Eskişehirspor, MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor ve Konyaspor'un başında sarı-kırmızılılarla 6 kez karşı karşıya geldi.

İsmail Kartal, Fenerbahçe dışında çalıştırdığı takımlarla da Galatasaray'a karşı mücadele etti.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 21 Eylül 2003'te yapılan lig maçını ise 70 bin 125 seyirci takip etti. Bu sayı, iki takım arasındaki bir maçı izleyen seyirci sayısında rekor olarak tarihe geçti.

Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki maçlarda en az seyirci, 17 Kasım 1922'deki karşılaşmaya geldi.

Union Club sahasında 4 Ocak 1914'te yapılan İstanbul Ligi maçını 4-2 kazanan Fenerbahçe, böylece rakibi karşısında yaklaşık 5 yıl süren suskunluğuna da son vermiş oldu.

EN GOLCÜLER

Rekabette en fazla golü Fenerbahçeli Zeki Rıza Sporel attı.

Sporel, Galatasaray'a karşı oynadığı 42 maçta toplam 27 kez rakip fileleri havalandırdı.

Zeki Rıza Sporel'i, 24 golle yine bir Fenerbahçeli Alaattin Baydar izledi. Fenerbahçeli Lefter Küçükandonyadis'in 20, Galatasaraylı Metin Oktay'ın ise rekabette 19 golü bulunuyor.

Bu arada, iki takımda da forma giyen Tanju Çolak'ın 14'ü Galatasaray, 8'i Fenerbahçe formasıyla olmak üzere rekabette toplam 22 golü var.

Lig maçlarında ise Galatasaraylı Metin Oktay 9, Fenerbahçeli Aykut Kocaman 8 golle takımlarının en golcü isimleri oldu.