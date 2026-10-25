Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde 407. randevu! 117 yıllık rekabette kim önde?

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe, 26 Ekim Pazartesi günü RAMS Park'ta tarihlerinde 407. kez karşı karşıya gelecek. İlk kez 1909 yılında başlayan 117 yıllık rekabette galibiyet ve gol sayılarında Fenerbahçe üstünlüğünü koruyor. Dev derbi öncesinde iki takımın tarihi bilançosu ve teknik direktörler Okan Buruk ile İsmail Kartal'ın derbi tecrübeleri dikkat çekiyor. İşte detaylar...
Türk futbolunun iki ezeli rakibi Galatasaray ile Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında kozlarını paylaşacak. 26 Ekim Pazartesi günü RAMS Park'ta oynanacak kritik mücadele, iki takım arasındaki 407. karşılaşma olarak tarihe geçecek.
İşte tarihi derbi öncesi öne çıkan notlar...
EZELİ REKABET 1909 YILINDA BAŞLADI
Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki tarihi rekabet, 17 Ocak 1909 tarihinde oynanan özel karşılaşmayla başladı.
Bugün Chobani Stadı'nın bulunduğu ve o dönem "Papazın Çayırı" olarak adlandırılan alanda yapılan ilk mücadeleyi Galatasaray 2-0 kazandı.
İki takım arasında oynanan 125 karşılaşmada ise eşitlik bozulmadı.
Bu sonuçlarla Fenerbahçe, Galatasaray karşısında galibiyet sayısında 19 maçlık üstünlük kurdu.
GOL SAYISINDA DA SARI-LACİVERTLİLER ÖNDE
Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki rekabette atılan gol sayılarında da sarı-lacivertlilerin üstünlüğü dikkat çekiyor.
Fenerbahçe, 406 karşılaşmada Galatasaray ağlarını 546 kez havalandırdı.
Sarı-kırmızılılar ise 3'ü hükmen galibiyetten kaynaklanan toplam 508 golle karşılık verdi.
Böylece Fenerbahçe, ezeli rekabette rakibinden 38 gol daha fazla kaydetti.
SÜPER LİG'DE 139. RANDEVU
Galatasaray ile Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde 139. kez karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. İki takım arasında bugüne kadar oynanan 138 lig maçında sarı-lacivertlilerin üstünlüğü bulunuyor.
Fenerbahçe, söz konusu karşılaşmaların 53'ünden galibiyetle ayrılırken Galatasaray 39 kez sahadan 3 puanla çıktı.
Ezeli rakipler arasındaki 46 mücadelede ise eşitlik bozulmadı.
Gol sayılarında da Fenerbahçe öne çıktı. Sarı-lacivertliler, ligdeki derbilerde rakip fileleri 165 kez havalandırırken Galatasaray 137 gol kaydetti.
RAMS PARK'TA 18. DERBİ HEYECANI
Galatasaray ile Fenerbahçe, 15 Ocak 2011'de hizmete açılan Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta 18. kez kozlarını paylaşacak.
Bugüne kadar biri Süper Final kapsamında olmak üzere 17 derbiye ev sahipliği yapan statta Galatasaray'ın galibiyet sayısında üstünlüğü bulunuyor.
Sarı-kırmızılı ekip, RAMS Park'ta oynanan 17 karşılaşmanın 6'sını kazanırken Fenerbahçe 5 kez galip geldi. İki takım arasındaki 6 mücadele ise beraberlikle tamamlandı.
Galatasaray, taraftarı önünde oynadığı bu karşılaşmalarda 19 gol kaydederken Fenerbahçe 13 kez rakip fileleri havalandırdı.
SON 10 DERBİDE GALATASARAY ÜSTÜN
Ezeli rakipler arasında oynanan son 10 resmî karşılaşmada ise Galatasaray'ın üstünlüğü dikkat çekiyor.
Sarı-kırmızılılar, son 10 derbinin 5'ini kazanırken bu galibiyetlerden birini hükmen elde etti. Fenerbahçe 2 karşılaşmadan galibiyetle ayrılırken 3 mücadelede taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı.
Son 10 maçın gol istatistiklerinde de Galatasaray öne çıktı. Sarı-kırmızılı ekip, bu süreçte Fenerbahçe ağlarını 15 kez sarsarken sarı-lacivertliler 6 golle karşılık verdi.
Galatasaray'ın son dönemdeki üstünlüğüne karşılık Fenerbahçe'nin hem Süper Lig'deki hem de rekabetin genelindeki galibiyet avantajı, 26 Ekim Pazartesi günü oynanacak derbi öncesinde dikkat çeken istatistikler arasında yer alıyor.
OKAN BURUK YÖNETİMİNDE GALATASARAY'IN FENERBAHÇE KARNESİ
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı-kırmızılı takımın başında Fenerbahçe'ye karşı bugüne kadar 11 derbiye çıktı.
Futbolculuk kariyerinde önemli başarılar yaşadığı Galatasaray'ın teknik direktörlüğünü 2022-2023 sezonunun başında üstlenen Buruk, ezeli rakibi Fenerbahçe ile 8 Süper Lig, 2 TFF Süper Kupa ve 1 Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasında mücadele etti.
Sarı-kırmızılılar, deneyimli teknik adam yönetiminde oynadığı bu maçlarda 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.
Galatasaray, söz konusu derbilerde 3'ü hükmen galibiyetten olmak üzere toplam 18 gol kaydederken kalesinde 6 gol gördü.
OKAN BURUK'UN HEDEFİ GÜNDÜZ KILIÇ'I YAKALAMAK
Okan Buruk, Fenerbahçe karşısında alınacak galibiyetle Galatasaray tarihindeki önemli teknik direktörlerden Gündüz Kılıç'ın başarısını yakalama fırsatı elde edecek.
Sarı-kırmızılı takımın başında Fenerbahçe'yi Süper Lig'de 4 kez mağlup eden Buruk, derbiden galibiyetle ayrılması halinde bu sayıyı 5'e yükseltecek.
Böylece deneyimli çalıştırıcı, Gündüz Kılıç ile birlikte Galatasaray'ın başında Fenerbahçe'yi ligde en fazla mağlup eden ikinci teknik direktör konumuna gelecek.
Bu alandaki rekor ise 7 galibiyetle Fatih Terim'e ait.
OKAN BURUK'UN DİĞER TAKIMLARLA FENERBAHÇE PERFORMANSI
Okan Buruk, Galatasaray'ın teknik direktörlüğünü üstlenmeden önce de farklı takımların başında Fenerbahçe'ye rakip oldu.
Deneyimli çalıştırıcı; Elazığspor, Gaziantepspor, Sivasspor, Akhisarspor, Çaykur Rizespor ve Başakşehir'i çalıştırdığı dönemlerde sarı-lacivertlilerle 13 kez karşılaştı.
Bu müsabakaların 12'si Süper Lig'de, 1'i ise Ziraat Türkiye Kupası finalinde oynandı.
Buruk'un takımları, Fenerbahçe'ye karşı çıktıkları 12 lig maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı.
Deneyimli teknik adam, 2017-2018 sezonunda Akhisarspor'un başında Fenerbahçe'yi Türkiye Kupası finalinde 3-2 mağlup ederek kupaya uzandı.
İSMAİL KARTAL'IN GALATASARAY DERBİLERİNDEKİ PERFORMANSI
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, sarı-lacivertli takımın başında Galatasaray'a karşı bugüne kadar 6 karşılaşmada görev yaptı.
Fenerbahçe'deki dördüncü dönemini geçiren Kartal, ezeli rakibi Galatasaray ile 5 Süper Lig ve 1 TFF Süper Kupa mücadelesine çıktı.
Sarı-lacivertliler, deneyimli çalıştırıcı yönetimindeki 5 lig derbisinde 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.
Fenerbahçe, söz konusu karşılaşmalarda 5 gol atarken kalesinde 2 gol gördü.
Kartal yönetimindeki sarı-lacivertliler, 2014 yılında oynanan TFF Süper Kupa mücadelesinde de Galatasaray'a üstünlük sağladı. Normal süresi ve uzatma bölümü golsüz tamamlanan karşılaşmayı Fenerbahçe, penaltı atışlarında 3-2 kazanarak kupanın sahibi oldu.
2024'TEKİ TARTIŞMALI SÜPER KUPA MAÇI
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 7 Nisan 2024 tarihinde oynanan TFF Süper Kupa karşılaşması, Türk futbol tarihine geçen gelişmelere sahne oldu.
Fenerbahçe'nin teknik direktörlüğünü İsmail Kartal'ın yaptığı dönemde sarı-lacivertli kulüp, Galatasaray karşısına Zeki Murat Göle yönetimindeki 19 yaş altı takımıyla çıktı.
Mücadelenin ilk dakikasında Mauro Icardi'nin golüyle Galatasaray 1-0 öne geçti.
Fenerbahçeli futbolcuların kulüp yönetiminin kararı doğrultusunda sahadan çekilmesinin ardından karşılaşma tamamlanamadı. Galatasaray, mücadeleyi hükmen 3-0 kazandı.
İSMAİL KARTAL'IN DİĞER TAKIMLARLA GALATASARAY KARNESİ
İsmail Kartal, Fenerbahçe dışında çalıştırdığı takımlarla da Galatasaray'a karşı mücadele etti.
Deneyimli teknik adam; Eskişehirspor, MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor ve Konyaspor'un başında sarı-kırmızılılarla 6 kez karşı karşıya geldi.
Bu müsabakaların 4'ü Süper Lig'de, 2'si ise Türkiye Kupası'nda oynandı.
Kartal'ın çalıştırdığı takımlar, Galatasaray'a karşı çıktıkları 4 lig maçında 1 galibiyet ve 3 mağlubiyet yaşadı.
Türkiye Kupası'ndaki 2 karşılaşmada ise 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti.
SEYİRCİ REKORU
Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki maçlarda en az seyirci, 17 Kasım 1922'deki karşılaşmaya geldi.
İttihat Sahası'nda sağanak altında, hakem Fethi Tahsin Başaran'ın şemsiyeyle yönetmek zorunda kaldığı maçı, biletsiz 14 kişi izledi.
Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 21 Eylül 2003'te yapılan lig maçını ise 70 bin 125 seyirci takip etti. Bu sayı, iki takım arasındaki bir maçı izleyen seyirci sayısında rekor olarak tarihe geçti.
KANARYA'NIN İLK ZAFERİ GEÇ GELDİ
Fenerbahçe, Galatasaray karşısında ilk golü ve galibiyeti, rekabetteki 8. randevuda elde edebildi.
Union Club sahasında 4 Ocak 1914'te yapılan İstanbul Ligi maçını 4-2 kazanan Fenerbahçe, böylece rakibi karşısında yaklaşık 5 yıl süren suskunluğuna da son vermiş oldu.
Sarı-lacivertli takım adına Galatasaray'a tarihteki ilk golü ise Hasan Kamil Sporel attı.
EN GOLCÜLER
Rekabette en fazla golü Fenerbahçeli Zeki Rıza Sporel attı.
Sporel, Galatasaray'a karşı oynadığı 42 maçta toplam 27 kez rakip fileleri havalandırdı.
Zeki Rıza Sporel'i, 24 golle yine bir Fenerbahçeli Alaattin Baydar izledi. Fenerbahçeli Lefter Küçükandonyadis'in 20, Galatasaraylı Metin Oktay'ın ise rekabette 19 golü bulunuyor.
Bu arada, iki takımda da forma giyen Tanju Çolak'ın 14'ü Galatasaray, 8'i Fenerbahçe formasıyla olmak üzere rekabette toplam 22 golü var.
Lig maçlarında ise Galatasaraylı Metin Oktay 9, Fenerbahçeli Aykut Kocaman 8 golle takımlarının en golcü isimleri oldu.
KIRILMASI ZOR REKOR
Galatasaray-Fenerbahçe maçlarında en çok oynama rekoru merhum Turgay Şeren'e ait.
A Milli Takım ve Galatasaray'ın unutulmaz kalecilerinden Şeren, Fenerbahçe'ye karşı sarı-kırmızılı kaleyi 55 kez korurken, rekabette en çok forma giyen futbolcu ünvanını elinde bulunduruyor.
HEYECAN 19 AYRI STATTA YAŞANDI
Fenerbahçe ile Galatasaray, 406 maçın sığdığı rekabette 19 ayrı statta karşılaştı.
Rakipler İstanbul İnönü, Ali Sami Yen, Fenerbahçe, Taksim, Şeref, Ankara 19 Mayıs, Atatürk Olimpiyat, İzmir Atatürk, Ankaragücü, RAMS Park, Yeni Erzurum (şimdiki adı Erzurum Kazım Karabekir), Offenbach, Frankfurt, Köln, Mönchengladbach Borussia Park, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has, Manisa 19 Mayıs, Antalya ve Şanlıurfa 11 Nisan statlarında sahaya çıktı.
EN GOLLÜ MAÇLAR
Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki en gollü maçlarda, penaltılar dışında sporseverler toplam sekizer gol gördü.
Ali Sami Yen Stadı'nda 5 Haziran 1983'te yapılan lig maçında rakipler 4-4 berabere kaldı. İki takım arasında 7 Şubat 2001'de oynanan Türkiye Kupası yarı final karşılaşması da 4-4 sonuçlandı.
EN FARKLI SKOR
İki takım arasında geride kalan maçlarda en farklı skorlu galibiyeti 7-0'lık sonuçla Galatasaray aldı.
İstanbul Ligi'nde 12 Şubat 1911'de yapılan maçı, Galatasaray 7-0 kazandı.
CENTİLMENLİK OLAYLARI
Rekabetin 117 yıllık geçmişinde pek çok centilmenlik gösterisi yaşandı.
İki kulüp arasındaki rekabette son yıllarda artan gerilime rağmen geçmişte futbolcu ve yöneticilerin centilmence davranışları, bu zevkli mücadeleye renk kattı.
Spor tarihçilerinin derlemelerine göre, bir derbi öncesi Fenerbahçe Başkaptanı Galip Kulaksızoğlu, Galatasaraylılara, "Oberle kardeşler hasta, Hasan da sakatlanmış. Sizi karşımızda eksik kadroyla görmek istemiyoruz. Dilerseniz maçı erteleyelim." diye haber göndererek maçın ertelenebileceğini iletti.
Fenerbahçe'nin bu önerisini kabul eden Galatasaray, oyuncuların iyileşmesinden sonra, 20 Ekim 1914'te yapılan erteleme maçında sarı-lacivertli rakibini 6-1 yendi.
Aynı kaynaklara göre, rekabetin yeni başladığı dönemlerde Galatasaray ile Fenerbahçe sporcuları, ortak kiraladıkları evde kalıyordu.
İki takım sporcuları geceleri bir araya gelerek sohbet ediyordu. Yine bir gece sohbetin koyulaştığı sırada Galatasaray'dan Ali Sami Yen, Fenerbahçelileri, "Said, yarın bizimle maçınız var. Git yat ve dinlen." diye uyardı.
Rakipler arasında 17 Kasım 1922'de yapılan maç öncesinde ise ilginç bir durum yaşandı.
Bu tarihte Kadıköy'de iki takımın maçı vardı. Maç öncesi günlerce yağan yağmur sahayı adeta göle çevirmişti. Fenerbahçe Başkaptanı Galip Kulaksızoğlu, Galatasaray Kulübüne telefon ederek, "Saha çok kötü, maçı erteleyelim." dedi. Galatasaray Başkaptanı Necip Şahin, bunun üzerine, "Anamız bizi bugün için doğurdu Galip Bey. Gelip maçı oynayacağız." diye cevapladı. Galatasaray, Kadıköy'e gelip maça çıktı ve Fenerbahçe karşılaşmayı 3-0 kazandı.
TARİHİ KAVGAYLA YARIDA KALAN MAÇ
Rakiplerin 23 Şubat 1934 tarihinde yaptıkları İstanbul Ligi maçı, futbolcular arasında çıkan kavga nedeniyle yarıda kaldı.
Taksim Stadı'nda yapılan maçın 60. dakikasında Galatasaraylı Kadri Dağ'ın, Fenerbahçeli M. Reşat Nayir'e attığı tekme ve Kadri'nin üzerine doğru koşan Fenerbahçeli Fikret Arıcan'ın, Galatasaraylı Tevfik tarafından kucaklanıp, saha kenarına atılmasıyla saha bir anda karıştı. İki takım oyuncuları arasında başlayan kavgaya tribünlerdeki seyirciler de katılınca, olaylar büyüdü.
Yarıda kalan maçın ardından toplanan "Mıntıka Futbol Heyeti", Türk spor tarihinin en ağır cezalarından birisini verdi ve Fenerbahçe'den 9, Galatasaray'dan 8 olmak üzere toplam 17 futbolcuyu uzun süreli cezalandırdı.
Bu cezalardan en karlı çıkan takım olan Beşiktaş, sezonu rakiplerinin önünde şampiyon tamamladı.
ORTAK TAKIM KURMA DÜŞÜNCESİ
Rakiplerin kuruluşlarının ilk yıllarında birleşme durumlarının bile ortaya çıktığı, hatta iki kulüp başkanının ortak takım kurma konusunda anlaştıkları iddia edildi.
Galatasaray Kulübünün resmi yayın organı Galatasaray dergisinin 2003 Şubat sayısında, Adnan Işık'ın belgelere dayanarak verdiği haberde, 1912 yılında Galatasaray Kulübü Başkanı Ali Sami Yen ile Fenerbahçe Kulübü Başkanı Hulusi Bey'in ortak imzayla kayıt altına aldıkları belgenin, birleşmeseler dahi iki kulübün yabancılara karşı ortak bir takım kurma konusunda anlaştıklarını, hatta tüzüğü bile hazırladıklarını gösterdiği kaydedildi.
"FENERSARAY"
Fenerbahçe ile Galatasaray, 1934 yılında Türkiye'ye davet ettikleri yabancı takımlarla birer kez hazırlık maçı yaptıktan sonra, üçüncü maçı "Fenerbahçe-Galatasaray Karması" şeklinde oynadılar.
Bu karmanın forması ise iki kulübün renklerinin karışımı olan lacivert, sarı ve kırmızıdan oluştu.