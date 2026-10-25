İki devde birden ter döktüler: İşte hem Galatasaray hem de Fenerbahçe forması giyen unutulmaz yıldızlar

Süper Lig'in 9. haftasında ezeli rakipler Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya gelmeye hazırlanırken milyonlarca futbolsever derbi heyecanına kilitlendi. Tarihi rekabet öncesinde, her iki kulübün de formasını giyerek Türk futbol tarihinde iz bırakan futbolcular yeniden gündeme geldi. İşte iki ezeli rakipte de forma giymiş unutulmaz isimler...

SÜPER LİG'DE DERBİ HEYECANI: 9. HAFTADA DEV RANDEVU Süper Lig'in 9. haftası, Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki kritik mücadeleye sahne olacak. Ezeli rakipler, sahadan 3 puanla ayrılarak şampiyonluk yarışında avantaj elde etmek için mücadele edecek.

Türkiye'nin merakla beklediği derbi öncesinde gözler, kariyerlerinde her iki takımın formasını da giyen futbolculara çevrildi.

İKİ EZELİ RAKİPTE DE İZ BIRAKAN UNUTULMAZ YILDIZLAR Yıllar boyunca hem sarı-kırmızılı hem de sarı-lacivertli formayı terleten futbolcular, iki kulüp arasındaki rekabette iz bıraktı.

Bazı isimler ezeli rakibe transferleriyle gündem olurken bazıları da kariyerlerinin farklı dönemlerinde her iki takımda görev yaparak Türk futbol tarihindeki yerini aldı.