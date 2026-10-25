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İki devde birden ter döktüler: İşte hem Galatasaray hem de Fenerbahçe forması giyen unutulmaz yıldızlar

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Süper Lig'in 9. haftasında ezeli rakipler Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya gelmeye hazırlanırken milyonlarca futbolsever derbi heyecanına kilitlendi. Tarihi rekabet öncesinde, her iki kulübün de formasını giyerek Türk futbol tarihinde iz bırakan futbolcular yeniden gündeme geldi. İşte iki ezeli rakipte de forma giymiş unutulmaz isimler...

İki devde birden ter döktüler: İşte hem Galatasaray hem de Fenerbahçe forması giyen unutulmaz yıldızlar 1

SÜPER LİG'DE DERBİ HEYECANI: 9. HAFTADA DEV RANDEVU

Süper Lig'in 9. haftası, Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki kritik mücadeleye sahne olacak. Ezeli rakipler, sahadan 3 puanla ayrılarak şampiyonluk yarışında avantaj elde etmek için mücadele edecek.

İki devde birden ter döktüler: İşte hem Galatasaray hem de Fenerbahçe forması giyen unutulmaz yıldızlar 2

Türkiye'nin merakla beklediği derbi öncesinde gözler, kariyerlerinde her iki takımın formasını da giyen futbolculara çevrildi.

İki devde birden ter döktüler: İşte hem Galatasaray hem de Fenerbahçe forması giyen unutulmaz yıldızlar 3

İKİ EZELİ RAKİPTE DE İZ BIRAKAN UNUTULMAZ YILDIZLAR

Yıllar boyunca hem sarı-kırmızılı hem de sarı-lacivertli formayı terleten futbolcular, iki kulüp arasındaki rekabette iz bıraktı.

İki devde birden ter döktüler: İşte hem Galatasaray hem de Fenerbahçe forması giyen unutulmaz yıldızlar 4

Bazı isimler ezeli rakibe transferleriyle gündem olurken bazıları da kariyerlerinin farklı dönemlerinde her iki takımda görev yaparak Türk futbol tarihindeki yerini aldı.

İki devde birden ter döktüler: İşte hem Galatasaray hem de Fenerbahçe forması giyen unutulmaz yıldızlar 5

İşte iki dev kulüpte de forma giymiş öne çıkan futbolcular...

İki devde birden ter döktüler: İşte hem Galatasaray hem de Fenerbahçe forması giyen unutulmaz yıldızlar 6

Abdullah Ercan

İki devde birden ter döktüler: İşte hem Galatasaray hem de Fenerbahçe forması giyen unutulmaz yıldızlar 7

Elvir Baljic

İki devde birden ter döktüler: İşte hem Galatasaray hem de Fenerbahçe forması giyen unutulmaz yıldızlar 8

Emre Belözoğlu

İki devde birden ter döktüler: İşte hem Galatasaray hem de Fenerbahçe forması giyen unutulmaz yıldızlar 9

Elvir Bolic

İki devde birden ter döktüler: İşte hem Galatasaray hem de Fenerbahçe forması giyen unutulmaz yıldızlar 10

Sergen Yalçın

İki devde birden ter döktüler: İşte hem Galatasaray hem de Fenerbahçe forması giyen unutulmaz yıldızlar 11

Servet Çetin

İki devde birden ter döktüler: İşte hem Galatasaray hem de Fenerbahçe forması giyen unutulmaz yıldızlar 12

Tanju Çolak

İki devde birden ter döktüler: İşte hem Galatasaray hem de Fenerbahçe forması giyen unutulmaz yıldızlar 13

Colin Kazım

İki devde birden ter döktüler: İşte hem Galatasaray hem de Fenerbahçe forması giyen unutulmaz yıldızlar 14

Caner Erkin

İki devde birden ter döktüler: İşte hem Galatasaray hem de Fenerbahçe forması giyen unutulmaz yıldızlar 15

Emre Aşık

İki devde birden ter döktüler: İşte hem Galatasaray hem de Fenerbahçe forması giyen unutulmaz yıldızlar 16

Burak Yılmaz

İki devde birden ter döktüler: İşte hem Galatasaray hem de Fenerbahçe forması giyen unutulmaz yıldızlar 17

Mehmet Topal

İki devde birden ter döktüler: İşte hem Galatasaray hem de Fenerbahçe forması giyen unutulmaz yıldızlar 18

Serdar Aziz

İki devde birden ter döktüler: İşte hem Galatasaray hem de Fenerbahçe forması giyen unutulmaz yıldızlar 19
İki devde birden ter döktüler: İşte hem Galatasaray hem de Fenerbahçe forması giyen unutulmaz yıldızlar 20

Şener Özbayraklı

İki devde birden ter döktüler: İşte hem Galatasaray hem de Fenerbahçe forması giyen unutulmaz yıldızlar 21

Michy Batshuayi

İki devde birden ter döktüler: İşte hem Galatasaray hem de Fenerbahçe forması giyen unutulmaz yıldızlar 22

Emre Mor

İki devde birden ter döktüler: İşte hem Galatasaray hem de Fenerbahçe forması giyen unutulmaz yıldızlar 23

Garry Rodrigues

İki devde birden ter döktüler: İşte hem Galatasaray hem de Fenerbahçe forması giyen unutulmaz yıldızlar 24

Kerem Aktürkoğlu

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