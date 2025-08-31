Filenin Sultanları çeyrek final yolunda! Türkiye - Slovenya voleybol maçı ne zaman, hangi kanalda?

31 Ağustos 2025, Pazar

2025 Dünya Voleybol Şampiyonası'nda grup etabını namağlup tamamlayan Filenin Sultanları, çeyrek finale yükselmek için Slovenya karşısında parkeye çıkıyor. Tayland'da düzenlenen şampiyonada E Grubu'ndaki tüm maçlarını set vermeden kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı, son 16 turunda Slovenya ile kozlarını paylaşacak. Milli takım bu mücadeleyi kazanması halinde adını çeyrek finale yazdıracak. Peki Türkiye - Slovenya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Giriş Tarihi: 31.08.2025 16:01 Güncelleme Tarihi: 31.08.2025 16:01
Filenin Sultanları, Dünya Voleybol Şampiyonası'nda grup etabını namağlup tamamladı. Şimdi gözler Slovenya ile oynanacak son 16 turu mücadelesine çevrildi. Peki Türkiye - Slovenya voleybol maçı ne zaman, maç hangi kanalda yayınlanacak? İşte merak edilen detaylar…

Filenin Sultanları Son 16'da Sahne Alıyor

2025 FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda A Milli Kadın Voleybol Takımı, grup aşamasında sergilediği kusursuz performansla adını son 16 turuna yazdırdı. Tayland'ın ev sahipliği yaptığı turnuvada Kanada'yı 3-0 mağlup eden Millilerimiz, 3 maçta 3 galibiyet alarak büyük bir özgüven kazandı.

Grup aşamasında İspanya, Bulgaristan ve Kanada'yı geride bırakan Filenin Sultanları, şimdi Slovenya karşısında parkede olacak. Çeyrek finale yükselme hedefiyle sahaya çıkacak Milliler, galibiyet halinde ABD-Kanada eşleşmesinin kazananıyla karşılaşacak.

Türkiye - Slovenya Maçı Ne Zaman?

Son 16 turundaki heyecan dolu mücadele 1 Eylül Pazartesi günü saat 16.30'da oynanacak. Bangkok'ta gerçekleşecek karşılaşma, TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.