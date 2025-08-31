Filenin Sultanları çeyrek final yolunda! Türkiye - Slovenya voleybol maçı ne zaman, hangi kanalda?

Filenin Sultanları, Dünya Voleybol Şampiyonası'nda grup etabını namağlup tamamladı. Şimdi gözler Slovenya ile oynanacak son 16 turu mücadelesine çevrildi. Peki Türkiye - Slovenya voleybol maçı ne zaman, maç hangi kanalda yayınlanacak? İşte merak edilen detaylar…