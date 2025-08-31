31 Ağustos 2025, Pazar
Filenin Sultanları çeyrek final yolunda! Türkiye - Slovenya voleybol maçı ne zaman, hangi kanalda?
2025 Dünya Voleybol Şampiyonası'nda grup etabını namağlup tamamlayan Filenin Sultanları, çeyrek finale yükselmek için Slovenya karşısında parkeye çıkıyor. Tayland'da düzenlenen şampiyonada E Grubu'ndaki tüm maçlarını set vermeden kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı, son 16 turunda Slovenya ile kozlarını paylaşacak. Milli takım bu mücadeleyi kazanması halinde adını çeyrek finale yazdıracak. Peki Türkiye - Slovenya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 31.08.2025 16:01 Güncelleme Tarihi: 31.08.2025 16:01