FIFA'dan İsrail kararına tepki çeken gerekçe! Men talebine Infantino'dan yanıt: FIFA'nın görevi değil

Filistin'de yaşanan katliamlar nedeniyle, İsrail'in futbol organizasyonlarından çıkarılması yönünde talepler FIFA'ya iletilmişti. Gözler bu konuda bir karar vermesi beklenen FIFA Başkanı Gianni Infantino'ya çevrilmişken, Infantino'dan bu taleplerle ilgili şaşırtıcı bir açıklama geldi. İşte haberin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 03.10.2025 21:36 Güncelleme Tarihi: 03.10.2025 21:38
Katil İsrail'in Filistin'de yaptığı soykırım sonrası, Birleşmiş Milletler'in de çağrısıyla İsrail'in futbol organizasyonlarından men edilmesi istenilmişti.

SKANDAL AÇIKLAMA

Duruma ilişkin FIFA Başkanı Gianni Infantino'dan skandal bir açıklama geldi.

FIFA Başkanı Gianni Infantino, daha önce zulme uğrayanları gördükçe gözyaşlarını tutamadığını söylese de İsrail'in futbol turnuvalarından men edilmesi konusunda şoke eden açıklamalarda bulundu.

"FIFA'NIN GÖREVİ DEĞİL"

Gianni Infantino FIFA, İsrail'e herhangi bir yaptırım uygulanmayacağını açıkladı. FIFA Başkanı Infantino, "FIFA jeopolitik sorunları çözemez." İfadelerinde bulundu.

Infantino, futbolun birleştirici gücüne odaklanarak, "Düşüncelerimiz bugün dünyanın dört bir yanında yaşanan birçok çatışmadan dolayı acı çekenlerle birlikte ve futbolun şu anda verebileceği en önemli mesaj barış ve birliktir" değerlendirmesinde bulundu.

FIFA'nın, "Bölünmüş bir dünyada insanları bir araya getirmek için futbolun gücünü kullanmaya" adandığını ifade etti.