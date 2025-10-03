03 Ekim 2025, Cuma
FIFA’dan İsrail kararına tepki çeken gerekçe! Men talebine Infantino’dan yanıt: FIFA’nın görevi değil
Filistin'de yaşanan katliamlar nedeniyle, İsrail'in futbol organizasyonlarından çıkarılması yönünde talepler FIFA'ya iletilmişti. Gözler bu konuda bir karar vermesi beklenen FIFA Başkanı Gianni Infantino'ya çevrilmişken, Infantino'dan bu taleplerle ilgili şaşırtıcı bir açıklama geldi. İşte haberin ayrıntıları...
Giriş Tarihi: 03.10.2025 21:36 Güncelleme Tarihi: 03.10.2025 21:38