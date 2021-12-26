26 Aralık 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Fenerbahçeli futbolcular için Erman Toroğlu'ndan canlı yayında flaş sözler: Arkadaşın aptal mı?

Fenerbahçeli futbolcular için Erman Toroğlu'ndan canlı yayında flaş sözler: Arkadaşın aptal mı?

Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk etti. İlk yarısını ev sahibi ekibin 1-0 önde kapattığı maçın devre arasında A Spor yorumcusu Erman Toroğlu çarpıcı açıklamalarda bulundu. Canlı yayında konuşan Toroğlu, Fenerbahçeli futbolcuların birbirlerine pas atmadığını söylerken "Olacak şey değil, arkadaşın aptal mı? O kadar koşu geliyor" dedi. İşte o açıklamalar...

Giriş Tarihi: 26.12.2021 20:27 Güncelleme Tarihi: 26.12.2021 20:31
  • 1
  • 7
Fenerbahçeli futbolcular için Erman Toroğlu’ndan canlı yayında flaş sözler: Arkadaşın aptal mı?

Süper Lig'in 19. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor'u konuk etti.

Maçın ilk yarısını ev sahibi ekip 1-0 önce kapattı. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu devre arasında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 7
Fenerbahçeli futbolcular için Erman Toroğlu’ndan canlı yayında flaş sözler: Arkadaşın aptal mı?

Toroğlu şu ifadeleri kullandı:

İlk yarıdaki Fenerbahçe mücadele ediyor. İstekli futbolcular. Birbrilerine yardım ediyorlar ama son pozisyonlarda pas atmıyorlar. Final paslarını yapsalar maç 3-0 4-0 olurdu. Olacak iş değil.

  • 3
  • 7
Fenerbahçeli futbolcular için Erman Toroğlu’ndan canlı yayında flaş sözler: Arkadaşın aptal mı?

CANLI YAYINDA SKANDAL SÖZLER: ARKADAŞIN APTAL MI?

Ben anlamıyorum. Arkadaşın aptal mı? O kadar uğraşıyor, koşuyor depar atıp geliyor, sen topa vuruyorsun. Gol yersen panik başlar mı, başlar. Yönetim istifa sesleri duyulur.

HABERİN VİDEOSU
  • 4
  • 7
Fenerbahçeli futbolcular için Erman Toroğlu’ndan canlı yayında flaş sözler: Arkadaşın aptal mı?

Diken üzerindesin yap maçı 2-0 / 3-0 rahatla ver arkadaşına topu insin çizgine versin sana yine sen golü at. Mesut (Özil) bu işi yapıyor. Mert Hakan'ın yaptığı ise olacak şey değil.

  • 5
  • 7
Fenerbahçeli futbolcular için Erman Toroğlu’ndan canlı yayında flaş sözler: Arkadaşın aptal mı?

HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN