26 Aralık 2021, Pazar
Fenerbahçeli futbolcular için Erman Toroğlu'ndan canlı yayında flaş sözler: Arkadaşın aptal mı?
Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk etti. İlk yarısını ev sahibi ekibin 1-0 önde kapattığı maçın devre arasında A Spor yorumcusu Erman Toroğlu çarpıcı açıklamalarda bulundu. Canlı yayında konuşan Toroğlu, Fenerbahçeli futbolcuların birbirlerine pas atmadığını söylerken "Olacak şey değil, arkadaşın aptal mı? O kadar koşu geliyor" dedi. İşte o açıklamalar...
Giriş Tarihi: 26.12.2021 20:27 Güncelleme Tarihi: 26.12.2021 20:31
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