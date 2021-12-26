26 Aralık 2021, Pazar
Bir zamanlar Süper Lig'de ses getiren Sakaryaspor’dan rekor
TFF 2. Lig'de 2021-2022 sezonun ilk yarısını 19 maç yenilmezlik serisi ile tamamlayarak kendi takım rekorunu da kıran Sakaryaspor, puanını 45'e yükselterek yarıyı lider olarak kapattı. Yeşil-siyahlı kulübün teknik direktörü Ercümend Coşkundere, "Rekorlar kırmak güzel ama beni en çok mutlu edecek davranış Sakaryaspor'un şampiyonluğu. Tabii rekor kırarak bunu yaparsak o taçlı hali oluyor" dedi.
Giriş Tarihi: 26.12.2021 21:34 Güncelleme Tarihi: 26.12.2021 21:38
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